Все природные красоты южной Карелии собраны в нашей программе! За три дня мы с вами побываем на бурных водопадах и в горном парке «Рускеала», поднимемся на Чёртову гору и пройдём лесными тропами к самым живописным местам национального парка «Ладожские шхеры».

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Описание тура

Откройте для себя природу южной Карелии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по южной Карелии, где вся природа собрана в одном туре! Вы сможете насладиться великолепием Горного парка «Рускеала», на осмотр которого у вас будет целых 4 часа. Это место поразит вас своими масштабами и красотой.

Что вас ждет в туре?

Остров Койонсаари с его песчаными пляжами для отдыха.

Скалистые берега, которые впечатляют своей природной красотой.

Загадочные мшистые эко-тропы, полные уникальных природных явлений.

Древние лабиринты и «Камни желания», которые добавят мистики вашему путешествию.

Долины мхов и оригинальные экскурсии по незахоженным тропам.

Этот тур станет настоящим мини-отпуском, который позволит вам вернуться обновленным и полным впечатлений!

Правила оплаты

Важно помнить, что для участия в туре предусмотрена предоплата на «Спутник8». Остаток суммы можно оплатить по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения вашей заявки.

Не упустите возможность открыть для себя удивительные уголки южной Карелии!