Сила природы Карелии в трёхдневном туре

Горный парк Рускеала и остров Койонсаари: экскурсионный тур из Санкт-Петербурга
Все природные красоты южной Карелии собраны в нашей программе! За три дня мы с вами побываем на бурных водопадах и в горном парке «Рускеала», поднимемся на Чёртову гору и пройдём лесными тропами к самым живописным местам национального парка «Ладожские шхеры».
4.81
26 отзывов
Сила природы Карелии в трёхдневном туре
Сила природы Карелии в трёхдневном туре
Сила природы Карелии в трёхдневном туре
Ближайшие даты:
14
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июн
Время начала: 07:00

Описание тура

Откройте для себя природу южной Карелии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по южной Карелии, где вся природа собрана в одном туре! Вы сможете насладиться великолепием Горного парка «Рускеала», на осмотр которого у вас будет целых 4 часа. Это место поразит вас своими масштабами и красотой.

Что вас ждет в туре?

  • Остров Койонсаари с его песчаными пляжами для отдыха.
  • Скалистые берега, которые впечатляют своей природной красотой.
  • Загадочные мшистые эко-тропы, полные уникальных природных явлений.
  • Древние лабиринты и «Камни желания», которые добавят мистики вашему путешествию.
  • Долины мхов и оригинальные экскурсии по незахоженным тропам.

Этот тур станет настоящим мини-отпуском, который позволит вам вернуться обновленным и полным впечатлений!

Правила оплаты

Важно помнить, что для участия в туре предусмотрена предоплата на «Спутник8». Остаток суммы можно оплатить по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения вашей заявки.

Не упустите возможность открыть для себя удивительные уголки южной Карелии!

Согласно расписанию

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Приозерск
  • Поселок Куркийоки
  • Побережье Ладоги: протосаамские лабиринты
  • Остров Койонсаари
  • Долина водопадов
  • Сортавала
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Гора Паасо
  • Музей под открытым небом «Северная Фиваида»
  • Музей «У Мастера»
  • Остров Валаам на «Метеоре» (по желанию за доп. плату)
  • Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер (по желанию за доп. плату)
  • Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната (по желанию за доп. плату)
  • Прогулка на катере по Ладожским шхерам (по желанию за доп. плату)
Что включено
  • Входной билет в экопарк Долина Водопадов
  • Входные билеты и экскурсия в горный парк Рускеала
  • Входной билет в музей под открытым небом «Северная Фиваида»
  • Авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Авторская экскурсия / «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры/»
  • Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
  • Авторская тематическая трассовая экскурсия «Места силы Карелии»
  • Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии» по местам силы Карелии
  • Экскурсия по острову Койонсаари с посещением природных обзорных площадок с лучшими видами на Ладожское озеро
  • Долины мхов и природных обзорных площадок с лучшими видами на Ладожское озеро
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
  • Проживание в отеле выбранной категории (2 ночи)
  • Завтраки в отеле (кроме категории отелей / «бюджет/»)
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
  • Посещение мест исполнения желаний
  • Посещение древних протосаамских лабиринтов и сейдов
  • Посещение живописных мест Северного Приладожья
Что не входит в цену
  • ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
  • При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взимается обязательный платеж за посещение объектов:/n - Валаамский архипелаг/n - Белые мосты /n - Парк «Ладожские шхеры» /n/nОплата производится самостоятельно до начала тура. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ).
  • Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2900 руб. /чел.
  • Экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 6500 руб. /взр., 3250 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
  • Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2025, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2025: 6900 руб. /взр., 3650 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно
  • Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 6500 руб. /взр., 3250 руб./дети до 9 лет включительно
  • Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 2900 руб. /взр., 2400 руб./ребенок до 9 лет включительно
  • Комплексные обеды: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10,м. Озерки
Завершение: М. Озерки; м. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Одевайтесь, ориентируясь на прогноз погоды. Одежда и обувь должны быть удобными. Захватите с собой репелленты от насекомых, дождевик или зонт на случай дождя
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
3
1
2
1
Е
28 сен 2023
Н
17 сен 2023
Очень интересная поездка, все хорошо организовано, удобный автобус, приятные гиды, потрясающие виды, спасибо за прекрасный отдых.
Е
26 авг 2023
Ездили с подругой в трёхдневный тур. Гиды Евгения и Наталья очень прекрасные, добрые, умные, хорошо объясняют. Водителям автобусов отдельная благодарность, в беде не бросят. За время тура можно познакомиться с
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интересными людьми, наслаждаться природой Карелии, познакомиться с её культурой. Тур очень активный, имейте в виду, ходить, подниматься, спускаться много. Но это того стоит, очень полезно). В одном из отелей в ванной пахло канализацией, это не сильно испугало. Спасибо организаторам❤️

Ш
25 авг 2023
Очень хороший тур! Много мест, где можно походить и полазать по камням. Прекрасные панорамные виды, советую дополнительно взять экскурсию к Белым водопадам, там около 10км полного бездорожья, но сами водопады в тиком месте, народу мало.
Дождевик и непромокаемая обувь - обязательно)
Ю
21 авг 2023
Прекрасная экскурсия! Первый раз посетили Карелию, остались в восторге) Огромное спасибо организаторам тура, экскурсоводам Андрею Панину и Марине Клыковой - профессионалы своего дела! Все мероприятия в составе экскурсии были по
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таймингу, удалось посетить очень много живописных мест. Особенно впечатлили остров Койонсаари (если жарко - берите с собой купальники обязательно!) и парк Рускеала (Итальянский карьер и Большой мраморный каньон - берите лодку, очень классно)

в
21 авг 2023
Первый день мы провели отлично - на острове Койонсаари с гидом Андреем Паниным. Обед был вкусным и в стилевом кафе, отель и ужин тоже были хороши. Готовьтесь много ходить и
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в хорошую погоду берите с собой купальники.

Остальные 2 дня мы провели с гидом Русланой Хартикайнен. Локации были клевые, но мы постоянно куда-то спешили, а также оказалось, что приемы пищи не продуманы, кажется, что это косяк гида. Желательно не оставаться в отеле Golden Rose (он неудобно расположен) и запастись едой.

В
9 авг 2023
Е
2 авг 2023
Нестеренко Анна, чудесная девушка, легкая, позитивная очень интересная гид!!!
С ней было не страшно, надежно и спокойно, не смотря на дождь в я экскурсия по острову прошла на одном дыхании!!!
Анечка просто влюбила меня в Карелию!!!
Ц
24 июл 2023
А
18 июн 2023
Организация тура на три дня неприятно удивила. После первого дня автобус с гидом уехал обратно в Петербург. Должно было прийти SMS-сообщение вечером кто, когда и во сколько заберёт экскурсантов. Но…
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ничего не пришло. Ни вечером, ни утром. Сидели и ждали утром "в море погоды". Наплевательское отношение сотрудников-организаторов тура. Когда автобус пришёл наконец-то, то был заполнен уже на 3/4. Причём гид сказал не садиться на места, на которых лежит бумажка "занято" (?). Мест на всех не хватило

О
11 июн 2023
Все очень красиво, в лабиринте реально сила мощная. Единственное: были в шоке, сколько мы прошли. Нужно заранее озвучивать километраж. В совокупности прошли почти 18км. на дорогу обратно с острова 1ч мало. Средняя скорость 3 км/ч, а идти 5км. Хорошо бы закладывать 1.5-2ч с остановками. А в идеале на чем то ехать. Электромобили, или веломобили.
Е
28 мая 2023
С
19 мая 2023
А
13 сен 2022
Побывали в местах силы, очень интересно. Прошли пешим туром вдоль побережья Ладожского озера до мест исполнения желаний, хочется предупредить что это 10км туда обратно, мы с мужем ходим много и
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в горы и везде, но не подготовленным людям в сапогах на каблуках, как то не удалось данное путешествие. Нам очень понравилось, Ладога прекрасна природа обалденная мы и не заметили как прошли это расстояние. Черники очень много и очень вкусно. Экскурсовод Ирина молодец, рассказывает интересно…..

Н
13 июл 2022

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