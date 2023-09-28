Все природные красоты южной Карелии собраны в нашей программе! За три дня мы с вами побываем на бурных водопадах и в горном парке «Рускеала», поднимемся на Чёртову гору и пройдём лесными тропами к самым живописным местам национального парка «Ладожские шхеры».
Описание тура
Откройте для себя природу южной Карелии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по южной Карелии, где вся природа собрана в одном туре! Вы сможете насладиться великолепием Горного парка «Рускеала», на осмотр которого у вас будет целых 4 часа. Это место поразит вас своими масштабами и красотой.
Что вас ждет в туре?
- Остров Койонсаари с его песчаными пляжами для отдыха.
- Скалистые берега, которые впечатляют своей природной красотой.
- Загадочные мшистые эко-тропы, полные уникальных природных явлений.
- Древние лабиринты и «Камни желания», которые добавят мистики вашему путешествию.
- Долины мхов и оригинальные экскурсии по незахоженным тропам.
Этот тур станет настоящим мини-отпуском, который позволит вам вернуться обновленным и полным впечатлений!
Правила оплаты
Важно помнить, что для участия в туре предусмотрена предоплата на «Спутник8». Остаток суммы можно оплатить по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения вашей заявки.
Не упустите возможность открыть для себя удивительные уголки южной Карелии!
Согласно расписанию
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Приозерск
- Поселок Куркийоки
- Побережье Ладоги: протосаамские лабиринты
- Остров Койонсаари
- Долина водопадов
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Гора Паасо
- Музей под открытым небом «Северная Фиваида»
- Музей «У Мастера»
- Остров Валаам на «Метеоре» (по желанию за доп. плату)
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер (по желанию за доп. плату)
- Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната (по желанию за доп. плату)
- Прогулка на катере по Ладожским шхерам (по желанию за доп. плату)
Что включено
- Входной билет в экопарк Долина Водопадов
- Входные билеты и экскурсия в горный парк Рускеала
- Входной билет в музей под открытым небом «Северная Фиваида»
- Авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Авторская экскурсия / «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры/»
- Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
- Авторская тематическая трассовая экскурсия «Места силы Карелии»
- Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии» по местам силы Карелии
- Экскурсия по острову Койонсаари с посещением природных обзорных площадок с лучшими видами на Ладожское озеро
- Долины мхов и природных обзорных площадок с лучшими видами на Ладожское озеро
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
- Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
- Проживание в отеле выбранной категории (2 ночи)
- Завтраки в отеле (кроме категории отелей / «бюджет/»)
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
- Посещение мест исполнения желаний
- Посещение древних протосаамских лабиринтов и сейдов
- Посещение живописных мест Северного Приладожья
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взимается обязательный платеж за посещение объектов:/n - Валаамский архипелаг/n - Белые мосты /n - Парк «Ладожские шхеры» /n/nОплата производится самостоятельно до начала тура. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ).
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2900 руб. /чел.
- Экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 6500 руб. /взр., 3250 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
- Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2025, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2025: 6900 руб. /взр., 3650 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 6500 руб. /взр., 3250 руб./дети до 9 лет включительно
- Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 2900 руб. /взр., 2400 руб./ребенок до 9 лет включительно
- Комплексные обеды: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел
- Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10,м. Озерки
Завершение: М. Озерки; м. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Одевайтесь, ориентируясь на прогноз погоды. Одежда и обувь должны быть удобными. Захватите с собой репелленты от насекомых, дождевик или зонт на случай дождя
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
28 сен 2023
Н
Нина
17 сен 2023
Очень интересная поездка, все хорошо организовано, удобный автобус, приятные гиды, потрясающие виды, спасибо за прекрасный отдых.
Е
Екатерина
26 авг 2023
Ездили с подругой в трёхдневный тур. Гиды Евгения и Наталья очень прекрасные, добрые, умные, хорошо объясняют. Водителям автобусов отдельная благодарность, в беде не бросят. За время тура можно познакомиться с
Ш
Шведова
25 авг 2023
Очень хороший тур! Много мест, где можно походить и полазать по камням. Прекрасные панорамные виды, советую дополнительно взять экскурсию к Белым водопадам, там около 10км полного бездорожья, но сами водопады в тиком месте, народу мало.
Дождевик и непромокаемая обувь - обязательно)
Дождевик и непромокаемая обувь - обязательно)
Ю
Юлия
21 авг 2023
Прекрасная экскурсия! Первый раз посетили Карелию, остались в восторге) Огромное спасибо организаторам тура, экскурсоводам Андрею Панину и Марине Клыковой - профессионалы своего дела! Все мероприятия в составе экскурсии были по
в
вера
21 авг 2023
Первый день мы провели отлично - на острове Койонсаари с гидом Андреем Паниным. Обед был вкусным и в стилевом кафе, отель и ужин тоже были хороши. Готовьтесь много ходить и
В
Виорика
9 авг 2023
Е
Ермакова
2 авг 2023
Нестеренко Анна, чудесная девушка, легкая, позитивная очень интересная гид!!!
С ней было не страшно, надежно и спокойно, не смотря на дождь в я экскурсия по острову прошла на одном дыхании!!!
Анечка просто влюбила меня в Карелию!!!
С ней было не страшно, надежно и спокойно, не смотря на дождь в я экскурсия по острову прошла на одном дыхании!!!
Анечка просто влюбила меня в Карелию!!!
Ц
Цыганкова
24 июл 2023
А
Александр
18 июн 2023
Организация тура на три дня неприятно удивила. После первого дня автобус с гидом уехал обратно в Петербург. Должно было прийти SMS-сообщение вечером кто, когда и во сколько заберёт экскурсантов. Но…
О
Оксана
11 июн 2023
Все очень красиво, в лабиринте реально сила мощная. Единственное: были в шоке, сколько мы прошли. Нужно заранее озвучивать километраж. В совокупности прошли почти 18км. на дорогу обратно с острова 1ч мало. Средняя скорость 3 км/ч, а идти 5км. Хорошо бы закладывать 1.5-2ч с остановками. А в идеале на чем то ехать. Электромобили, или веломобили.
Е
Екатерина
28 мая 2023
С
Светлана
19 мая 2023
А
Анна
13 сен 2022
Побывали в местах силы, очень интересно. Прошли пешим туром вдоль побережья Ладожского озера до мест исполнения желаний, хочется предупредить что это 10км туда обратно, мы с мужем ходим много и
Н
Наталья
13 июл 2022
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Гран-тур Вся Карелия и летние хиты
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
8 июн в 07:00
32 250 ₽ за человека
Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
19 июн в 07:00
20 июн в 07:00
18 300 ₽ за человека
Незабываемые дни на берегах Невы. Тур в Санкт-Петербург на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
11 июн в 10:00
25 июн в 10:00
от 22 150 ₽ за человека