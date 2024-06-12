Три дня в Карелии — выбирайте экскурсии, которые подойдут именно вам. В программе тура все природные достопримечательности Карелии: водопады, озера и шхеры.
Побывайте в двух главных городах Карелии: Петрозаводск и Сортавала, а также на Святом острове Валаам.
Побывайте в двух главных городах Карелии: Петрозаводск и Сортавала, а также на Святом острове Валаам.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что вас ожидает:
- Долина водопадов
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Валаам
- Ладожские шхеры
- Заповедник «Кивач»
- Гора Сампо
Описание тура
Что вас ждетЗа три дня мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии. Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд, а тщательно продуманный маршрут тура станет увлекательным путешествием по вехам истории. Вы сами будете выбирать, чем заняться. Вы увидите оба самых известных карельских города: Петрозаводск и Сортавала, побываете в знаменитом горном парке «Рускеала» и сможете покататься на катере среди Ладожских шхер. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель категории «Бюджет»
|14 650 ₽
|Отель категории «Оптима»
|16 750 ₽
|Отель категории «Хит»
|19 150 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина водопадов
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Валаам
- Ладожские шхеры
- Заповедник «Кивач»
- Гора Сампо
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
- Посещение экопарка «Долина водопадов»
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
- Проживание в отеле выбранной категории в Петрозаводске (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
- Посещение самого крупного равнинного водопада Кивач
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Входные билеты на гору Сампо: лучшие виды Карелии
- Входные билеты на территорию заповедника «Кивач»
Что не входит в цену
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен 500-700 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел.
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама. Оплата на сайте oopt-rk. ru
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 5900 руб. /взр., 2650 руб./дети до 9 лет включительно
- Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 2500 руб. /взр., 2000 руб./ребенок до 9 лет включительно
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2500 руб. /чел.
- Входной билет в экопарк «Долина водопадов»: 350 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
ГрупповыеНа автобусеЛетниеПрирода и пейзажиНа выходныеСемейныеКарелияВыездныеМеста силыОстров ВалаамПопулярные местаРускеалаВодопад КивачВсе турыЛадожские шхеры3-дневные турыТуры в РускеалуЦентр шунгитаДолина водопадовВодопад АхвенкоскиМеста силы КарелииВ Карелию на выходныеВ Карелию на майские праздникиТуры в Карелию на двоих
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Авторский тур
2 дня
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 15 950₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сила природы: Рускеала, шхеры, Валаам и водопады Карелии
Начало: Санкт-Петербург, пл. Восстания, Лиговский пр 10
Завтра в 07:30
13 июня в 07:30
от 28 950₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летние хиты Петербурга и Карелии
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
19 июня в 10:00
от 41 000₽ за человека