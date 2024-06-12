3 сочных дня в Карелии. Лайт

3 сочных дня в Карелии
Три дня в Карелии — выбирайте экскурсии, которые подойдут именно вам. В программе тура все природные достопримечательности Карелии: водопады, озера и шхеры.

Побывайте в двух главных городах Карелии: Петрозаводск и Сортавала, а также на Святом острове Валаам.
3 сочных дня в Карелии. Лайт
3 сочных дня в Карелии. Лайт
3 сочных дня в Карелии. Лайт
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Что вас ожидает:

  • Долина водопадов
  • Сортавала
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Валаам
  • Ладожские шхеры
  • Заповедник «Кивач»
  • Гора Сампо

Описание тура

Что вас ждет

За три дня мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии. Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд, а тщательно продуманный маршрут тура станет увлекательным путешествием по вехам истории. Вы сами будете выбирать, чем заняться. Вы увидите оба самых известных карельских города: Петрозаводск и Сортавала, побываете в знаменитом горном парке «Рускеала» и сможете покататься на катере среди Ладожских шхер. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель категории «Бюджет»14 650 ₽
Отель категории «Оптима»16 750 ₽
Отель категории «Хит»19 150 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долина водопадов
  • Сортавала
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Валаам
  • Ладожские шхеры
  • Заповедник «Кивач»
  • Гора Сампо
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Посещение экопарка «Долина водопадов»
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
  • Проживание в отеле выбранной категории в Петрозаводске (1 ночь)
  • Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
  • Посещение самого крупного равнинного водопада Кивач
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Входные билеты на гору Сампо: лучшие виды Карелии
  • Входные билеты на территорию заповедника «Кивач»
Что не входит в цену
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 500-700 руб. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел.
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама. Оплата на сайте oopt-rk. ru
  • Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 5900 руб. /взр., 2650 руб./дети до 9 лет включительно
  • Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 2500 руб. /взр., 2000 руб./ребенок до 9 лет включительно
  • Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2500 руб. /чел.
  • Входной билет в экопарк «Долина водопадов»: 350 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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