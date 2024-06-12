Три дня в Карелии — выбирайте экскурсии, которые подойдут именно вам. В программе тура все природные достопримечательности Карелии: водопады, озера и шхеры. Побывайте в двух главных городах Карелии: Петрозаводск и Сортавала, а также на Святом острове Валаам.

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