Отправимся в плавание по Балтийскому морю на самом быстром паруснике в мире. Вы станете членом экипажа легендарного призёра регат — 3-мачтового судна «Мир».Попробуете себя в новой роли: пройдёте начальную морскую

подготовку, в которую входят лекции по общему устройству судна, основам навигации, теории хождения под парусами и практика на палубе. Научитесь вязать узлы, подниметесь на мачту высотой в 49,5 метров, пообщаетесь с капитаном и поучаствуете в корабельных работах. Официальный сертификат подтвердит ваш опыт.

Описание тура

Организационные детали

Важные правила на борту: сухой закон, следование распорядку дня, исполнение указаний капитана и куратора группы, несение вахт и запрет на обсуждение острых тем, способных расколоть дружный коллектив. Вступив на борт, вы подтверждаете своё согласие с правилами.

После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести 50% от стоимости экспедиции напрямую организатору. Полный остаток — не позднее, чем за 45 дней до старта. При отмене с вашей стороны возврат невозможен, только перенос на другую дату (если до экспедиции не меньше 30 дней).