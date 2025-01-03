Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта

Посетить средневековый замок, приготовить выборгский крендель и погулять по парку вдохновения
На выходные переместимся в Средневековье, перевоплотимся в жителей шведского Выборга и пройдёмся по коридорам настоящего замка, который был основан в ходе Третьего крестового похода к границам земель карелов. Познакомимся с
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архитектурными, природными и даже кулинарными достопримечательностями города. Отведаем выборгский крендель с глёгом и научимся готовить любимое императорское угощение. Погуляем по парку покоя и вдохновения — «Монрепо» — и полюбуемся Выборгским заливом.

Заглянем в библиотеку Алвара Аалто и заедем по пути в Кронштадт, чтобы увидеть самый большой морской собор в России. Старт и финиш в Санкт-Петербурге.

Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.

Проживание. В 3-звёздочной гостинице «Дружба» в стандартных 1-, 2-, 3-местных номерах (стоимость зависит от номера и даты тура). Санузел в номере. Полотенца предоставляются. Есть фен, Wi-Fi. Утром можно бесплатно посетить сауну. Если все места в «Дружбе» будут заняты, предложим варианты в гостинице «Выборг» или аналогичной. Также вы можете приобрести тур без включённого проживания и питания.

*Фото гостиницы взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. В стоимость включены завтрак «шведский стол» и горячие обеды в кафе. Также сами приготовим крендель и продегустируем его. Ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Автобус туристического класса.

Дети. Рекомендуем брать детей со школьного возраста.

Программа тура по дням

1 день

Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»

Встречаемся утром у памятника Петру I на Московском вокзале и отправляемся в Кронштадт. Здесь посетим самый большой морской собор в России — Никольский. Далее переезжаем в Выборг. По дороге вы узнаете об исторических событиях на этой земле и природе края. По пути будет сделана остановка на обед в кафе.

В 16:00 прибудем в Выборг и пойдём знакомиться с достопримечательностями города. Вы увидите Рыночную площадь, соборы, башню и бастион. Послушаете легенды, узнаете о тайнах и истории города. Посетите средневековый Выборгский замок на острове. До 17 века он был резиденцией шведских наместников, а основан в ходе Третьего крестового похода.

Далее зайдём в музей комплекса «Усадьба Бюргера», где попробуем императорское угощение, которое подавали ко двору Петра I и отправляли Александру III. Здесь мы перевоплотимся в героев средневекового Выборга, продегустируем не только крендель, но и глёг — горячий напиток на основе красного вина. После экскурсии вы можете самостоятельно прогуляться по усадьбе и сфотографироваться с ведьмой Лоухи.

Заселение в гостиницу в 18:30.

Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»
2 день

Парк «Монрепо», мастер-класс по выпечке кренделя и библиотека Алвара Аалто

В 9:20 встречаемся в холле гостиницы и отправляемся в скальный пейзажный парк «Монрепо». Он находится на бывшей частной территории баронов, служивших России на поприще просвещения и дипломатии. С французского название парка переводится как «мой покой», «моё вдохновение». Прогуляемся по романтичным аллеям, полюбуемся Выборгским заливом, посидим на скамье возле столетней берёзы.

Далее нас ждут на мастер-классе по выпечке кренделя. Вчера попробовали, а сегодня — приготовим сами! Создадим кулинарный шедевр по традиционному рецепту.

После обеда в кафе вы откроете для себя архитектуру функционализма в библиотеке Алвара Аалто. Здание построено именно под библиотеку с учётом всех внутренних процессов. Затем у вас будет час свободного времени на покупку сувениров и самостоятельную прогулку.

В 18:00 выезжаем в Санкт-Петербург. На Московском вокзале — ориентировочно в 21:00.

Парк «Монрепо», мастер-класс по выпечке кренделя и библиотека Алвара АалтоПарк «Монрепо», мастер-класс по выпечке кренделя и библиотека Алвара АалтоПарк «Монрепо», мастер-класс по выпечке кренделя и библиотека Алвара АалтоПарк «Монрепо», мастер-класс по выпечке кренделя и библиотека Алвара АалтоПарк «Монрепо», мастер-класс по выпечке кренделя и библиотека Алвара АалтоПарк «Монрепо», мастер-класс по выпечке кренделя и библиотека Алвара АалтоПарк «Монрепо», мастер-класс по выпечке кренделя и библиотека Алвара АалтоПарк «Монрепо», мастер-класс по выпечке кренделя и библиотека Алвара Аалто

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер (за одного)11 900 ₽
3-местный номер (за одного)11 650 ₽
1-местный номер13 900 ₽
Тур без проживания и питания7 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и обеды
  • Все переезды по программе от Санкт-Петербурга в Выборг и обратно
  • Мастер-класс по выпечке кренделя
  • Дегустация кренделя и глёга в «Усадьбе Бюргера»
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Индивидуальные наушники
  • Утренняя сауна в гостинице
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Повышение категории номера (улучшенный и улучшенный с видом на залив) - цены по запросу
  • Стоимость зависит от выбранного номера и дат:
  • За 1-местный номер варьируется от 13 900 ₽ до 15 100 ₽
  • За 2-местный номер (за одного человека) - от 11 900 ₽ до 12 900 ₽
  • За 3-местный номер (за одного человека) - от 11 650 ₽ до 12 500 ₽
  • Точную стоимость на конкретные даты уточняйте у организатора
  • Стоимость тура без проживания и питания от 7700 ₽ до 8200 ₽
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
Завершение: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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