Описание тура
Организационные детали
Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.
За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.
Проживание. В 3-звёздочной гостинице «Дружба» в стандартных 1-, 2-, 3-местных номерах (стоимость зависит от номера и даты тура). Санузел в номере. Полотенца предоставляются. Есть фен, Wi-Fi. Утром можно бесплатно посетить сауну. Если все места в «Дружбе» будут заняты, предложим варианты в гостинице «Выборг» или аналогичной. Также вы можете приобрести тур без включённого проживания и питания.
*Фото гостиницы взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. В стоимость включены завтрак «шведский стол» и горячие обеды в кафе. Также сами приготовим крендель и продегустируем его. Ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Автобус туристического класса.
Дети. Рекомендуем брать детей со школьного возраста.
Программа тура по дням
Кронштадт, улицы и замок Выборга, дегустация и ведьма в «Усадьбе Бюргера»
Встречаемся утром у памятника Петру I на Московском вокзале и отправляемся в Кронштадт. Здесь посетим самый большой морской собор в России — Никольский. Далее переезжаем в Выборг. По дороге вы узнаете об исторических событиях на этой земле и природе края. По пути будет сделана остановка на обед в кафе.
В 16:00 прибудем в Выборг и пойдём знакомиться с достопримечательностями города. Вы увидите Рыночную площадь, соборы, башню и бастион. Послушаете легенды, узнаете о тайнах и истории города. Посетите средневековый Выборгский замок на острове. До 17 века он был резиденцией шведских наместников, а основан в ходе Третьего крестового похода.
Далее зайдём в музей комплекса «Усадьба Бюргера», где попробуем императорское угощение, которое подавали ко двору Петра I и отправляли Александру III. Здесь мы перевоплотимся в героев средневекового Выборга, продегустируем не только крендель, но и глёг — горячий напиток на основе красного вина. После экскурсии вы можете самостоятельно прогуляться по усадьбе и сфотографироваться с ведьмой Лоухи.
Заселение в гостиницу в 18:30.
Парк «Монрепо», мастер-класс по выпечке кренделя и библиотека Алвара Аалто
В 9:20 встречаемся в холле гостиницы и отправляемся в скальный пейзажный парк «Монрепо». Он находится на бывшей частной территории баронов, служивших России на поприще просвещения и дипломатии. С французского название парка переводится как «мой покой», «моё вдохновение». Прогуляемся по романтичным аллеям, полюбуемся Выборгским заливом, посидим на скамье возле столетней берёзы.
Далее нас ждут на мастер-классе по выпечке кренделя. Вчера попробовали, а сегодня — приготовим сами! Создадим кулинарный шедевр по традиционному рецепту.
После обеда в кафе вы откроете для себя архитектуру функционализма в библиотеке Алвара Аалто. Здание построено именно под библиотеку с учётом всех внутренних процессов. Затем у вас будет час свободного времени на покупку сувениров и самостоятельную прогулку.
В 18:00 выезжаем в Санкт-Петербург. На Московском вокзале — ориентировочно в 21:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|11 900 ₽
|3-местный номер (за одного)
|11 650 ₽
|1-местный номер
|13 900 ₽
|Тур без проживания и питания
|7 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак и обеды
- Все переезды по программе от Санкт-Петербурга в Выборг и обратно
- Мастер-класс по выпечке кренделя
- Дегустация кренделя и глёга в «Усадьбе Бюргера»
- Входные билеты на объекты по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Индивидуальные наушники
- Утренняя сауна в гостинице
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Повышение категории номера (улучшенный и улучшенный с видом на залив) - цены по запросу
- Стоимость зависит от выбранного номера и дат:
- За 1-местный номер варьируется от 13 900 ₽ до 15 100 ₽
- За 2-местный номер (за одного человека) - от 11 900 ₽ до 12 900 ₽
- За 3-местный номер (за одного человека) - от 11 650 ₽ до 12 500 ₽
- Точную стоимость на конкретные даты уточняйте у организатора
- Стоимость тура без проживания и питания от 7700 ₽ до 8200 ₽
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести напрямую организатору ещё 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее чем за 14 дней до начала вашего путешествия