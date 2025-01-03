На выходные переместимся в Средневековье, перевоплотимся в жителей шведского Выборга и пройдёмся по коридорам настоящего замка, который был основан в ходе Третьего крестового похода к границам земель карелов. Познакомимся с

архитектурными, природными и даже кулинарными достопримечательностями города. Отведаем выборгский крендель с глёгом и научимся готовить любимое императорское угощение. Погуляем по парку покоя и вдохновения — «Монрепо» — и полюбуемся Выборгским заливом. Заглянем в библиотеку Алвара Аалто и заедем по пути в Кронштадт, чтобы увидеть самый большой морской собор в России. Старт и финиш в Санкт-Петербурге.

Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.