По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Увидеть Ростовский кремль и Троице-Сергиеву лавру и прогуляться по набережным Волги и озера Неро

За 3 дня мы познакомим вас с тремя древними городами, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры.

Вы посмотрите на монастыри и златоглавые церкви, старинные торговые ряды, площади и купеческие дома, полюбуетесь живописными пейзажами. А если будет желание, сможете посетить ещё один город Золотого кольца — Кострому. Выезжаем на автобусе из Санкт-Петербурга, туда же и вернёмся.
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. 2 ночи в Ярославле в отеле «Корона» или аналогичном. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ростовом Великим, переезд в Ярославль

Около 00:30 выезжаем из Санкт-Петербурга. Приблизительно в 11:00 прибудем в Ростов Великий, древний город в Ярославской области. Вас ждёт экскурсия по жемчужине Золотого кольца, богатой памятниками культуры. За свою историю Ростов успел побывать и частью образованного Рюриком государства со столицей в Старой Ладоге, и столицей Ростовского княжества, сохранив очарование старины до сегодняшних дней.

Вы познакомитесь с главной достопримечательностью города — Ростовским кремлём, знаменитым ещё и тем, что здесь снимали эпизоды фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Погуляем по его ухоженной территории с прудом и яблоневыми садами и рассмотрим кирпичные и деревянные постройки и необычные купола.

Мы покажем вам храмы города и комплекс торговых рядов, купеческие усадьбы и бескрайние просторы озера Неро. Желающие смогут приобрести изделия и украшения из знаменитой ростовской финифти. Затем отправимся в Ярославль, где после размещения в отеле у вас останется свободное время.

Знакомство с Ростовом Великим, переезд в ЯрославльЗнакомство с Ростовом Великим, переезд в ЯрославльЗнакомство с Ростовом Великим, переезд в ЯрославльЗнакомство с Ростовом Великим, переезд в Ярославль
2 день

Достопримечательности Ярославля, дополнительная экскурсия в Кострому

После завтрака отправляемся знакомиться с Ярославлем, древнейшим городом на Волге, которому недавно исполнилось 10 веков. Вы узнаете легенду о его основании и сможете сравнить изображённые на 1000-рублёвой купюре памятник Ярославу Мудрому и храм Иоанна Предтечи с оригиналами. Прогуляетесь по территории Спасо-Преображенского монастыря и живописной набережной Волги в том месте, где в неё впадает Которосль, образуя стрелку. Посмотрим на храмы, старинные площади и купеческие дома.

После у вас будет свободное время. Можно самостоятельно прогуляться по городу или выбрать дополнительную экскурсию в Кострому (за доплату) и осмотреть её основные достопримечательности: Ипатьевский монастырь, Костромской кремль и Торговые ряды. По желанию — посещение Музея льна и бересты.

Достопримечательности Ярославля, дополнительная экскурсия в КостромуДостопримечательности Ярославля, дополнительная экскурсия в КостромуДостопримечательности Ярославля, дополнительная экскурсия в КостромуДостопримечательности Ярославля, дополнительная экскурсия в КостромуДостопримечательности Ярославля, дополнительная экскурсия в Кострому
3 день

Экскурсия по Сергиеву Посаду, возвращение в Санкт-Петербург

Утром выезжаем в Сергиев Посад, духовную столицу России и настоящий музей под открытым небом с памятниками древнего зодчества и завораживающими видами. Здесь сосредоточены сотни архитектурных шедевров, из которых как минимум 50 — это церкви. А центром притяжения является Троице-Сергиева лавра — действующий мужской монастырь, вокруг которого и был возведён город около 700 лет назад.
После экскурсии отправляемся обратно в Санкт-Петербург.

Экскурсия по Сергиеву Посаду, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсия по Сергиеву Посаду, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсия по Сергиеву Посаду, возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсия по Сергиеву Посаду, возвращение в Санкт-Петербург
4 день

Прибытие в Санкт-Петербург

Ночное прибытие в Санкт-Петербург.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Место в автобусе туристического класса
  • Сопровождение на протяжении всей поездки
  • 2 ночи в отеле в Ярославле
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Обязательно оплачивается экскурсионно-транспортный пакет - 1490 руб
  • Экскурсионная поездка в Кострому - 1000 руб
  • Одноместное размещение в отеле - 3600 руб
  • Выбор места в автобусе - 300 руб
  • Входные билеты в Ростовский кремль - 100 руб
  • Пожертвования в Сергиево-Троицкую лавру: 300 руб. - взрослые, 200 руб. - дети
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, отправление автобуса в 00:30
Завершение: Санкт-Петербург, поздний вечер/ночь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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