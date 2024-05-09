Увидеть Ростовский кремль и Троице-Сергиеву лавру и прогуляться по набережным Волги и озера Неро
Вы посмотрите на монастыри и златоглавые церкви, старинные торговые ряды, площади и купеческие дома, полюбуетесь живописными пейзажами. А если будет желание, сможете посетить ещё один город Золотого кольца — Кострому. Выезжаем на автобусе из Санкт-Петербурга, туда же и вернёмся.
мая
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 490 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. 2 ночи в Ярославле в отеле «Корона» или аналогичном. Размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Знакомство с Ростовом Великим, переезд в Ярославль
Около 00:30 выезжаем из Санкт-Петербурга. Приблизительно в 11:00 прибудем в Ростов Великий, древний город в Ярославской области. Вас ждёт экскурсия по жемчужине Золотого кольца, богатой памятниками культуры. За свою историю Ростов успел побывать и частью образованного Рюриком государства со столицей в Старой Ладоге, и столицей Ростовского княжества, сохранив очарование старины до сегодняшних дней.
Вы познакомитесь с главной достопримечательностью города — Ростовским кремлём, знаменитым ещё и тем, что здесь снимали эпизоды фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Погуляем по его ухоженной территории с прудом и яблоневыми садами и рассмотрим кирпичные и деревянные постройки и необычные купола.
Мы покажем вам храмы города и комплекс торговых рядов, купеческие усадьбы и бескрайние просторы озера Неро. Желающие смогут приобрести изделия и украшения из знаменитой ростовской финифти. Затем отправимся в Ярославль, где после размещения в отеле у вас останется свободное время.
Достопримечательности Ярославля, дополнительная экскурсия в Кострому
После завтрака отправляемся знакомиться с Ярославлем, древнейшим городом на Волге, которому недавно исполнилось 10 веков. Вы узнаете легенду о его основании и сможете сравнить изображённые на 1000-рублёвой купюре памятник Ярославу Мудрому и храм Иоанна Предтечи с оригиналами. Прогуляетесь по территории Спасо-Преображенского монастыря и живописной набережной Волги в том месте, где в неё впадает Которосль, образуя стрелку. Посмотрим на храмы, старинные площади и купеческие дома.
После у вас будет свободное время. Можно самостоятельно прогуляться по городу или выбрать дополнительную экскурсию в Кострому (за доплату) и осмотреть её основные достопримечательности: Ипатьевский монастырь, Костромской кремль и Торговые ряды. По желанию — посещение Музея льна и бересты.
Экскурсия по Сергиеву Посаду, возвращение в Санкт-Петербург
Утром выезжаем в Сергиев Посад, духовную столицу России и настоящий музей под открытым небом с памятниками древнего зодчества и завораживающими видами. Здесь сосредоточены сотни архитектурных шедевров, из которых как минимум 50 — это церкви. А центром притяжения является Троице-Сергиева лавра — действующий мужской монастырь, вокруг которого и был возведён город около 700 лет назад.
После экскурсии отправляемся обратно в Санкт-Петербург.
Прибытие в Санкт-Петербург
Ночное прибытие в Санкт-Петербург.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Место в автобусе туристического класса
- Сопровождение на протяжении всей поездки
- 2 ночи в отеле в Ярославле
- Завтраки
Что не входит в цену
- Обязательно оплачивается экскурсионно-транспортный пакет - 1490 руб
- Экскурсионная поездка в Кострому - 1000 руб
- Одноместное размещение в отеле - 3600 руб
- Выбор места в автобусе - 300 руб
- Входные билеты в Ростовский кремль - 100 руб
- Пожертвования в Сергиево-Троицкую лавру: 300 руб. - взрослые, 200 руб. - дети
- Обеды и ужины