Из Санкт-Петербурга к наследию Карельского перешейка (индивидуально)
Изучить Приозерск и финские поселения, пройти на катере по Ладожским шхерам, попробовать кухню
В этих местах тесно сплелись культуры карелов, русских, финнов и шведов. Мы увидим христианские храмы, лютеранские кирхи, языческие капища и крепости разных эпох.
Поговорим о хранительнице ижорского фольклора — певице рун Ларин Параске — и представим, как свет маяков давал рыбакам надежду на возвращение домой.
Попробуем карельские блюда, а также проследуем на катере меж скалистых островков на Ладоге, наслаждаясь первозданной красотой природы.
Описание тура
Организационные детали
Проживание не входит в стоимость. Летом возьмите в поездку средство от комаров.
Программа тура по дням
1 день
Финская деревня Васкела
Познакомимся при встрече и поедем в посёлок Луговое — бывшую финскую деревню Васкела. Осмотрим могилу ижорской сказительницы Ларин Параске и новую Андреевскую церковь, возведённую на месте утраченной. Прогуляемся к порогам на реках Бурная (Тайпале) и Вуокса, увидим финское наследие — маяк Сайнасаари и памятники. Вечером прибудем в Приозерск.
2 день
Приозерск и окрестности
Начнём день с экскурсии по городу. Осмотрим деревянный ж/д вокзал, архитектурный ансамбль Центральной площади, лютеранскую кирху, Всехсвятскую церковь, немецкую фабрику «Вальдхоф», крепость Корела.
Затем изучим окрестности Приозерска. Увидим маяк Вуохенсало, церковь Андрея Первозванного на Вуоксе, водопад у старой финской мельницы, кирхи Ряйсяля и Каукола. Посетим Тиверский городок — развалины древнего форпоста карелов и языческое капище.
3 день
Ладожские шхеры с водной прогулкой
Сегодня увидим водопад Асиланкоски, Хийтольские скалы, деревню камнетёсов. Погуляем по посёлку Куркиёки: осмотрим дома в европейском стиле и единственное в России здание по проекту финского архитектора Ларса Сонка. Пообедаем на форелевой ферме в бывшем заводе по производству сливочного масла. Напоследок покатаемся на катере по Ладожским шхерам и высадимся на остров.
Ответы на вопросы
Что включено
3 обеда, 1 ужин
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Прогулка по Ладоге на катере
Что не входит в цену
Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
Проживание
Завтраки, ужины вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, место по договорённости, 8:00
Завершение: Санкт-Петербург, место по договорённости, 23:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Родился в Ленинграде, работал хранителем древних рукописей в публичной библиотеке, корреспондентом в церковном журнале «Вода живая», собирал материалы для французского альбома о советском космическом брутализме.
Специализируюсь на архитектурных и исторических экскурсиях с глубоким погружением и могу рассказать об истории региона то, что не расскажет никто другой.
