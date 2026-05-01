Из Петербурга в Беларусь на выходные: Минск, Мир, Несвиж и Полоцк

Символы нынешней и бывшей столиц, замки князей Радзивиллов, Всехсвятская церковь и Софийский собор
Мы побываем в Минске: почувствуем пульс современной Беларуси, изучим многовековые и совсем свежие визитные карточки.

Диалог настоящего и прошлого дополнит первая столица этих земель — Полоцк, сердце средневекового княжества.

В обоих городах
читать дальше

посетим оплоты веры: Всехсвятскую церковь с богатым барочным убранством и палехской росписью и Софийский собор с колоннами, лепниной, мозаиками, репродукцией «Тайной вечери».

А также заглянем во владения Радзивиллов — неприступный Мирский замок и парадный Несвижский дворец, где башни, залы, гербы пропитаны шляхетской славой.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Программа тура по дням

1 день

Минск: Троицкое предместье, Всехсвятская церковь, площади

Обратите внимание: из Санкт-Петербурга выезжаем накануне ночью.

Минск. На обзорной экскурсии посетим Троицкое предместье — исторический район с колоритными домами и набережной. Погуляем по площади Свободы, где стоит ратуша — символ магдебургского права, дарованного городу в 1600 году. Увидим монумент Победы — один из главных памятников страны — и площадь Государственного флага, символ современной Беларуси.

Всехсвятская церковь. Храм-памятник входит в число самых монументальных и значимых сооружений государства. Снаружи полюбуемся золотыми куполами, а внутри — изящными иконостасами палехских мастеров. В крипте хранится земля с мест великих сражений как знак духовного единства народа.

2 день

Замки Мира и Несвижа

Мирский замок. Единственный пример белорусской готики, дополненной элементами Ренессанса и барокко. Замок с пятью башнями и глубоким рвом принадлежал роду Радзивиллов. Поговорим, как он сочетал функции крепости и дворца, чем отличался от европейских аналогов, какие легенды о любви и тайных ходах хранит.

Несвижский замок. Ещё одна резиденция князей Радзивиллов, сочетающая черты Ренессанса и барокко. Пройдём по парадным залам, галереям, ландшафтному парку. Посетим костёл Божьего Тела — родовую усыпальницу одного из самых знатных родов Речи Посполитой.

Ночуем в Новополоцке.

3 день

Полоцк: памятники, Софийский собор

Полоцк. Прогуляемся по уютным улочкам старого города, где зародилось Полоцкое княжество — колыбель белорусской государственности. Увидим знак «Полоцк — географический центр Европы» и памятник букве Ў.

Софийский собор. Это один из древнейших храмов Восточной Европы, ровесник Софии Киевской и Софии Новгородской. Осмотрим фрагменты кладки 11 века, барочные колонны, лепнину, старинную копию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи.

После обеда — выезд в Санкт-Петербург.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении19 900 ₽
1-местное проживание21 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • Обеды, ужины
  • 1-местное проживание
  • Страховка
  • Входные билеты:
  • Мирский замок - 20 бел. руб
  • Несвижский замок - 18 бел. руб
  • Софийский собор - 6 бел. руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Демонстрационный проезд, выезд в ночь накануне 1-го дня, 21:00
Завершение: Санкт-Петербург, Демонстрационный проезд, 23:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

