Обратите внимание: из Санкт-Петербурга выезжаем накануне ночью.

Минск. На обзорной экскурсии посетим Троицкое предместье — исторический район с колоритными домами и набережной. Погуляем по площади Свободы, где стоит ратуша — символ магдебургского права, дарованного городу в 1600 году. Увидим монумент Победы — один из главных памятников страны — и площадь Государственного флага, символ современной Беларуси.

Всехсвятская церковь. Храм-памятник входит в число самых монументальных и значимых сооружений государства. Снаружи полюбуемся золотыми куполами, а внутри — изящными иконостасами палехских мастеров. В крипте хранится земля с мест великих сражений как знак духовного единства народа.