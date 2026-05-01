Диалог настоящего и прошлого дополнит первая столица этих земель — Полоцк, сердце средневекового княжества.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Программа тура по дням
Минск: Троицкое предместье, Всехсвятская церковь, площади
Обратите внимание: из Санкт-Петербурга выезжаем накануне ночью.
Минск. На обзорной экскурсии посетим Троицкое предместье — исторический район с колоритными домами и набережной. Погуляем по площади Свободы, где стоит ратуша — символ магдебургского права, дарованного городу в 1600 году. Увидим монумент Победы — один из главных памятников страны — и площадь Государственного флага, символ современной Беларуси.
Всехсвятская церковь. Храм-памятник входит в число самых монументальных и значимых сооружений государства. Снаружи полюбуемся золотыми куполами, а внутри — изящными иконостасами палехских мастеров. В крипте хранится земля с мест великих сражений как знак духовного единства народа.
Замки Мира и Несвижа
Мирский замок. Единственный пример белорусской готики, дополненной элементами Ренессанса и барокко. Замок с пятью башнями и глубоким рвом принадлежал роду Радзивиллов. Поговорим, как он сочетал функции крепости и дворца, чем отличался от европейских аналогов, какие легенды о любви и тайных ходах хранит.
Несвижский замок. Ещё одна резиденция князей Радзивиллов, сочетающая черты Ренессанса и барокко. Пройдём по парадным залам, галереям, ландшафтному парку. Посетим костёл Божьего Тела — родовую усыпальницу одного из самых знатных родов Речи Посполитой.
Ночуем в Новополоцке.
Полоцк: памятники, Софийский собор
Полоцк. Прогуляемся по уютным улочкам старого города, где зародилось Полоцкое княжество — колыбель белорусской государственности. Увидим знак «Полоцк — географический центр Европы» и памятник букве Ў.
Софийский собор. Это один из древнейших храмов Восточной Европы, ровесник Софии Киевской и Софии Новгородской. Осмотрим фрагменты кладки 11 века, барочные колонны, лепнину, старинную копию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи.
После обеда — выезд в Санкт-Петербург.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|19 900 ₽
|1-местное проживание
|21 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Проезд до/от места старта/финиша
- Обеды, ужины
- 1-местное проживание
- Страховка
- Входные билеты:
- Мирский замок - 20 бел. руб
- Несвижский замок - 18 бел. руб
- Софийский собор - 6 бел. руб