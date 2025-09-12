-
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 8:00 - отправление от Казанской п...
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
8950 ₽
17 900 ₽ за человека
Экспресс-путешествие по Карелии: «Рускеала», Сортавала и хаски
Поучастовать в чайном мастер-классе, осмотреть купеческие особняки и попробовать карельские бальзамы
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00. Автоб...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
10 450 ₽ за человека
Автобусный тур в Карелию на выходные: «Рускеала», водопады, викинги и дегустации
Увидеть Мраморный каньон, погулять по Сортавале, отведать чая и настоек, посетить парк «Бастионъ»
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станц...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
10 850 ₽ за человека
