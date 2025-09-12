Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Водопады Ахинкоски" можно забронировать 3 тура от 8950 до 10 850 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5