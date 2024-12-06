3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
38 500₽ за человека
3 дня
Активный тур в Карелию: джипинг, сплавы и трекинг с хаски
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
7 дек в 07:00
от 15 750₽ за человека
3 дня
Энергия северной земли: водные и конные прогулки и знакомство с Сортавала
Покататься на сапах и лошадях, совершить треккинг с хаски и пообедать на одной из Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, 08:00
9 мая в 08:00
16 мая в 08:00
35 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Треккинг и походы»
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