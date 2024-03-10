Посетим живописный горный парк, и вы сможете выбрать заинтересовавшие экскурсии: к водопадам, в интерактивный «Город викингов» и другие. Будет возможность расслабиться в баньке и пожарить шашлык. Вы решаете — мы организуем и заботимся!
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Проживание. В туристическом комплексе «Белые мосты» на берегу Ладожского озера, размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включен завтрак. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Крепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексе
Встречаемся и отправляемся в знаменитый парк «Рускеала». По пути остановимся у храма Коневской иконы Божией Матери, построенного по традициям северного деревянного зодчества. Насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. Пройдёмся по территории крепости Корела 14-го века и осмотрим руины кирхи Яккима, где несколько лет назад был организован музей под открытым небом «Город ангелов». Посмотрим на деревянные скульптуры ангелов в необычных образах.
После обеда едем к каскаду водопадов в окружении леса — водопадам Ахвенкоски, где снимались знаменитые фильмы. Желающие прогуляются по экотропе с подвесными мостами.
В 16:30 прибудем в парк «Рускеала». Полюбуемся легендарным Мраморным каньоном — добытый здесь материал был использован для украшения Эрмитажа и Исаакиевского собора. Затем — свободное время. Вы можете посетить Итальянский карьер и Изумрудное озеро, где можете совершить водную прогулку, зарядиться адреналином, прокатившись на зиплайне, или пройти маршрутом «Подземная Рускеала» и побывать в пещерах и штольнях.
В 21:00 поужинаем и разместимся в туристическом комплексе. Вечером желающие могут пожарить шашлык или погреться в баньке и сауне (за отдельную плату).
Отдых или экскурсии на выбор, возвращение в Санкт-Петербург
Сегодня вы можете отдохнуть на берегу озера или выбрать из вариантов экскурсий (за доплату).
Экскурсии на выбор: «Затерянный мир водопадов» (водопады Прокинкоски, Верхний и Нижний Койриноя, Белые Мосты), залив Кирьявалахти, прогулка по Сортавала, посещение интерактивного музея «Город Викингов» с мастерскими и тиром, дегустацией медовухи и фотосессией в исторических костюмах.
Во второй половине дня предлагаем побывать в музее Кронида Гоголева, на обзорной трассовой экскурсии по Сортавала и в Центре шунгита — уникального минерала, обладающего целебными свойствами.
В 18:00 вы поучаствуете в дегустации карельских бальзамов и настоек, а после заедем в магазин форелевого хозяйства, где желающие приобретут знаменитую карельскую рыбу. Затем — возвращение в Санкт-Петербург.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 490 ₽
|Льготный билет
|7 390 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса
- Обслуживание профессиональным гидом на протяжении всего маршрута
- Проживание в туристическом комплексе на берегу Ладожского озера
- Горячий завтрак
- Экскурсии по программе
- Дегустация карельских бальзамов и настоек
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды - от 500-700 руб. Ужины - от 700 руб
- Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 1500 руб
- Входной билет в парк «Рускеала»: взрослые - 600 руб., лица 60+ и студенты - 400 руб., школьники (7+) - 300 руб., дети до 7 лет бесплатно
- Прокат лодки в парке «Рускеала» - 1200 руб. /40 мин. за лодку до 4 чел
- Водная прогулка на самоходной платформе в парке «Рускеала» - 400 руб. /30 мин. с чел
- Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм: взрослые - 200 руб., студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет - 100 руб
- Проход по экотропе над водопадом: 400 руб взрослые 300 руб. пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно
- Экскурсия к большим карельским водопадам и мастер-класс по добыче граната: 1500 руб
- Экскурсия «Гранитные тропы линии U» - от 250 руб
- Развлечения и экскурсии в «Рускеала» - по ценам парка
- Музей Кронида Гоголева - от 250 до 350 руб
- Вход в «Город викингов»: 650 руб. взрослые, 550 руб. школьники, студенты, пенсионеры
- Тировая зона в музее живой истории - от 150 руб
- Аренда шампуров - 150 руб
- Банный комплекс: русская баня - 4000 руб. /2 часа, сауна - 2000 руб. /2 часа, веник - 300 руб
- Развлечения и прокат спортинвентаря - по ценам туркомплекса
- «Город ангелов»: взрослые 250 руб. школьники, студенты и пенсионеры 200 руб
- Прокат лодки в «Рускеала» - 1200 руб. /40 мин. за лодку до 4 чел
- Водная прогулка на самоходной платформе в «Рускеала» (30 мин.) - 400 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Спасибо вам☀️
Объехали множество локаций, отдохнули и зарядились энергией.
Рекомендую 👍
Дети в восторге!
Карелия прекрасная!
Спасибо огромное, что поделились своими впечатлениями о туре, это поможет нам стать лучше.
В первый день тура программа довольно насыщенная, поэтому