Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор

Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Приглашаем провести выходные в одном из лучших загородных комплексов Карелии на берегу Ладоги. Вы насладитесь тишиной, чистым воздухом, пахнущим хвоей, и умиротворяющими пейзажами.

Посетим живописный горный парк, и вы сможете выбрать заинтересовавшие экскурсии: к водопадам, в интерактивный «Город викингов» и другие. Будет возможность расслабиться в баньке и пожарить шашлык. Вы решаете — мы организуем и заботимся!
4
8 отзывов
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Проживание. В туристическом комплексе «Белые мосты» на берегу Ладожского озера, размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включен завтрак. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексе

Встречаемся и отправляемся в знаменитый парк «Рускеала». По пути остановимся у храма Коневской иконы Божией Матери, построенного по традициям северного деревянного зодчества. Насладимся царящей здесь атмосферой спокойствия. Пройдёмся по территории крепости Корела 14-го века и осмотрим руины кирхи Яккима, где несколько лет назад был организован музей под открытым небом «Город ангелов». Посмотрим на деревянные скульптуры ангелов в необычных образах.

После обеда едем к каскаду водопадов в окружении леса — водопадам Ахвенкоски, где снимались знаменитые фильмы. Желающие прогуляются по экотропе с подвесными мостами.

В 16:30 прибудем в парк «Рускеала». Полюбуемся легендарным Мраморным каньоном — добытый здесь материал был использован для украшения Эрмитажа и Исаакиевского собора. Затем — свободное время. Вы можете посетить Итальянский карьер и Изумрудное озеро, где можете совершить водную прогулку, зарядиться адреналином, прокатившись на зиплайне, или пройти маршрутом «Подземная Рускеала» и побывать в пещерах и штольнях.

В 21:00 поужинаем и разместимся в туристическом комплексе. Вечером желающие могут пожарить шашлык или погреться в баньке и сауне (за отдельную плату).

Крепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексеКрепость Корела, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала», отдых в туркомплексе
2 день

Отдых или экскурсии на выбор, возвращение в Санкт-Петербург

Сегодня вы можете отдохнуть на берегу озера или выбрать из вариантов экскурсий (за доплату).
Экскурсии на выбор: «Затерянный мир водопадов» (водопады Прокинкоски, Верхний и Нижний Койриноя, Белые Мосты), залив Кирьявалахти, прогулка по Сортавала, посещение интерактивного музея «Город Викингов» с мастерскими и тиром, дегустацией медовухи и фотосессией в исторических костюмах.
Во второй половине дня предлагаем побывать в музее Кронида Гоголева, на обзорной трассовой экскурсии по Сортавала и в Центре шунгита — уникального минерала, обладающего целебными свойствами.

В 18:00 вы поучаствуете в дегустации карельских бальзамов и настоек, а после заедем в магазин форелевого хозяйства, где желающие приобретут знаменитую карельскую рыбу. Затем — возвращение в Санкт-Петербург.

Отдых или экскурсии на выбор, возвращение в Санкт-ПетербургОтдых или экскурсии на выбор, возвращение в Санкт-ПетербургОтдых или экскурсии на выбор, возвращение в Санкт-ПетербургОтдых или экскурсии на выбор, возвращение в Санкт-ПетербургОтдых или экскурсии на выбор, возвращение в Санкт-ПетербургОтдых или экскурсии на выбор, возвращение в Санкт-ПетербургОтдых или экскурсии на выбор, возвращение в Санкт-ПетербургОтдых или экскурсии на выбор, возвращение в Санкт-Петербург

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 490 ₽
Льготный билет7 390 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса
  • Обслуживание профессиональным гидом на протяжении всего маршрута
  • Проживание в туристическом комплексе на берегу Ладожского озера
  • Горячий завтрак
  • Экскурсии по программе
  • Дегустация карельских бальзамов и настоек
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обеды - от 500-700 руб. Ужины - от 700 руб
  • Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 1500 руб
  • Входной билет в парк «Рускеала»: взрослые - 600 руб., лица 60+ и студенты - 400 руб., школьники (7+) - 300 руб., дети до 7 лет бесплатно
  • Прокат лодки в парке «Рускеала» - 1200 руб. /40 мин. за лодку до 4 чел
  • Водная прогулка на самоходной платформе в парке «Рускеала» - 400 руб. /30 мин. с чел
  • Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм: взрослые - 200 руб., студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет - 100 руб
  • Проход по экотропе над водопадом: 400 руб взрослые 300 руб. пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно
  • Экскурсия к большим карельским водопадам и мастер-класс по добыче граната: 1500 руб
  • Экскурсия «Гранитные тропы линии U» - от 250 руб
  • Развлечения и экскурсии в «Рускеала» - по ценам парка
  • Музей Кронида Гоголева - от 250 до 350 руб
  • Вход в «Город викингов»: 650 руб. взрослые, 550 руб. школьники, студенты, пенсионеры
  • Тировая зона в музее живой истории - от 150 руб
  • Аренда шампуров - 150 руб
  • Банный комплекс: русская баня - 4000 руб. /2 часа, сауна - 2000 руб. /2 часа, веник - 300 руб
  • Развлечения и прокат спортинвентаря - по ценам туркомплекса
  • «Город ангелов»: взрослые 250 руб. школьники, студенты и пенсионеры 200 руб
  • Прокат лодки в «Рускеала» - 1200 руб. /40 мин. за лодку до 4 чел
  • Водная прогулка на самоходной платформе в «Рускеала» (30 мин.) - 400 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской Площади, 08:40 - отправление от станции метро «Проспект Просвещения»
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения» - 22:30-23:00, Казанская площадь - 23:00-23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
2
3
1
2
1
1
А
10 мар 2024
Печально🥲
Л
4 янв 2024
В целом для экскурсии такого формата очень даже хорошо.
О
5 дек 2023
Экскурсия очень понравилась!
Елена
17 окт 2023
Экскурсия очень понравилась. Гид чудесная, Карелия очень красивая, база отдыха была уютной.
Спасибо вам☀️
М
10 окт 2023
Нам все очень понравилось!
Евгений
7 сен 2023
Отличный отдых и прекрасный рассказчик и экскурсовод Александр.
Объехали множество локаций, отдохнули и зарядились энергией.
Рекомендую 👍
А
11 авг 2023
Прекрасная поездка!!
Дети в восторге!
Карелия прекрасная!
В
14 июля 2023
Отель хороший, экскурсий мало, слишком затянуто, можно было бы сделать насыщеннее и активнее. Гид интересный, но есть слова паразиты: «мои хорошие».
Александр
Александр
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо огромное, что поделились своими впечатлениями о туре, это поможет нам стать лучше.
В первый день тура программа довольно насыщенная, поэтому
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во второй день с утра до обеда туристам дается свободное время, в которое они могут отдохнуть или воспользоваться дополнительными услугами на выбор: прокатиться на сапах, лодках или катамаранах, посетить баню и сауну, пожарить шашлыки на берегу Ладоги (мангалы бесплатные), также можно отправиться на экскурсию к самому высокому водопаду Карелии — Белые Мосты, или зайти к медвежатам Бибу и Бобу, которые проживают на территории базы отдыха.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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