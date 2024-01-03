Мраморный каньон – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Мраморный каньон» в Санкт-Петербурге, цены от 7490 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
На автобусе
2 дня
-
50%
8 отзывов
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 8:00 - отправление от Казанской п...
2 апр в 08:00
5 апр в 08:00
7490 ₽14 980 ₽ за человека
Северный дуэт: тур по Санкт-Петербургу и красотам Карелии
На машине
6 дней
Северный дуэт: тур по Санкт-Петербургу и красотам Карелии
Полюбоваться Ладожским озером, побывать на Валааме и увидеть мраморный каньон в парке «Рускеала»
Начало: Аэропорт «Пулково», 13:00
14 сен в 13:00
69 000 ₽ за человека
Шарм северной природы: мини-путешествие по природным достопримечательностям Карелии
На автобусе
2 дня
Шарм северной природы: мини-путешествие по природным достопримечательностям Карелии
Полюбоваться Ладожскими шхерами, посетить протосаамские лабиринты и погулять по Сортавала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
15 апр в 07:00
16 апр в 07:00
14 700 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мраморный каньон»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
  2. Северный дуэт: тур по Санкт-Петербургу и красотам Карелии
  3. Шарм северной природы: мини-путешествие по природным достопримечательностям Карелии
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Царское село
  2. Музей Фаберже
  3. Рускеала
  4. Эрмитаж
  5. Петропавловская крепость
  6. Петергоф
  7. Исаакиевский собор
  8. Ладожское озеро
  9. Екатерининский дворец
  10. Ладожские шхеры
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в марте 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Мраморный каньон" можно забронировать 3 тура от 7490 до 69 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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