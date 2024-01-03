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Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 8:00 - отправление от Казанской п...
2 апр в 08:00
5 апр в 08:00
7490 ₽
14 980 ₽ за человека
Северный дуэт: тур по Санкт-Петербургу и красотам Карелии
Полюбоваться Ладожским озером, побывать на Валааме и увидеть мраморный каньон в парке «Рускеала»
Начало: Аэропорт «Пулково», 13:00
14 сен в 13:00
69 000 ₽ за человека
Шарм северной природы: мини-путешествие по природным достопримечательностям Карелии
Полюбоваться Ладожскими шхерами, посетить протосаамские лабиринты и погулять по Сортавала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
15 апр в 07:00
16 апр в 07:00
14 700 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛидия3 января 2024В целом для экскурсии такого формата очень даже хорошо.
- ООльга5 декабря 2023Экскурсия очень понравилась!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мраморный каньон»
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