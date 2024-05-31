Онежское озеро – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Онежское озеро» в Санкт-Петербурге, цены от 10 150 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
4 дня
9 отзывов
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завтра в 07:00
1 июля в 07:00
от 22 650 за человека
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 17 часов
84 отзыва
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
Завтра в 06:30
1 июля в 06:30
от 16 950 за человека
10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
204 отзыва
10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
Начало: м. пл. Восстания / м. Дыбенко
5 июля в 07:00
от 10 150 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олег
    31 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Всё понравилось, хорошая работа гида, всё по теме, интересно и ничего лишнего, также хочется отметить работу водителя, профессиональное вождение, без
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    экстрима, все общительные, спокойные и дружелюбные, на вопросы охотно отвечали, увидел всё что было запланировано и даже чуть больше получил массу позитива))) Спасибо!

  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Добрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
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    чем для взрослых). На месте организаторов я бы разделила на категории - для родителей с детьми и для взрослых. На мой взгляд потеряли время. Если бы пояснили, не поехала. - Гостиница в Петразоводске Вилла Айно (конкретно не понравилось ее расположение-очень далеко. Гостиница находится рядом с проезжей дорогой, и очень шумно. Все остальное в гостинице понравилось. Организатором лучше перед поездкой все таки туристам давать выбор. Возможно доплатили бы) - к сожалению чуть-чуть не сложилась поездка в заповедник Кивач. Водой снесло мосты, была только на одной площадки. Понравилось: -гид и рассказы. Спасибо -природа всех заповедников и т. д. - Парк Русакела -Завтраки и обеды, кормили хорошо.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Классное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
  • А
    Алёна
    26 марта 2024
    10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
    Хочу выразить благодарность экскурсоводу Ивану Бородатому: 1. Очень интересно рассказывает; 2. Просто офигенная организация процесса. Все расписано по минутам, все четко - кто, где, во сколько должен быть, сколько есть времени и пр.
  • М
    Медведюк
    26 марта 2024
    10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
    2х дневная экскурсия нам с мужем очень понравилась. Прекрасно организована, интересна, насыщенна. Особая благодарность профессионализму водителя Александра и прекрасному гиду
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    Ивану. Они показали высокий мастер класс каждый в своей профессии. Экскурсовод Иван обладает прекрасным даром изложения, много интересного и захватывающего поведал нам, был очень терпелив и тактичен со всеми. Большое спасибо за эту экскурсию, летом хотим ещё раз посетить эти красивейшие места.

  • Б
    Блинков
    18 сентября 2023
    Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
    Программа очень хорошая. Намного напрягло поселение в отеле "Заречная". Отель позиционируется как комфорт-класса, но находится в очень депрессивном районе. Поблизости нет ни одного кафе, все дороги в ямах. Круглосуточных магазинов нет поужинать после 22.30 вообще негде.
  • h
    hi+79137
    17 сентября 2023
    Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
    Благодарю вашу команду за отличный отдых! Нам с мужем очень понравилось путешествие в Карелию))
  • С
    Светлана
    6 октября 2022
    Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
    Лучший экскурсовод на Валааме, это Галина Васильевна, превосходно знающая историю острова и его обитателей, и замечательный рассказчик.
  • Т
    Татьяна
    26 апреля 2021
    Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дня
    Тур "Вся Карелия" Замечательная организация тура, гид Надежда Борисова - профессионал своего дела, заслушаешься) Программа организована на высшем уровне, очень довольны поездкой: насыщенно, познавательно, а природа, а воздух…)) Благодарим! Обязательно поедем с вами по другим маршрутам.
  • Г
    Гуля
    20 июля 2020
    Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дня
    Три незабываемых дня! Спасибо всем организаторам! Спасибо гиду Никите! Мы жили в лучшей гостинице Петрозаводска! Три. дня пролетели, очень познавательно! Живописные места! Спасибо Никите! Создал атмосферу дружелюбную и комфортную! Обязательно ещё вернёмся в Карелию!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Онежское озеро»

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  3. 10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
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  2. Набережная
  3. Петергоф
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Остров Валаам
  8. Водопад Ахвенкоски
  9. Ладожское озеро
  10. Царское село
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Онежское озеро" можно забронировать 3 тура от 10 150 до 22 650. Туристы уже оставили гидам 297 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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