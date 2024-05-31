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Авторский тур
4 дня
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завтра в 07:00
1 июля в 07:00
от 22 650₽ за человека
Авторский тур
2 дня 17 часов
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
Завтра в 06:30
1 июля в 06:30
от 16 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня
10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
Начало: м. пл. Восстания / м. Дыбенко
5 июля в 07:00
от 10 150₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег31 мая 2024Всё понравилось, хорошая работа гида, всё по теме, интересно и ничего лишнего, также хочется отметить работу водителя, профессиональное вождение, без
- ННадежда18 мая 2024Добрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
- ННаталья12 мая 2024Классное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
- ААлёна26 марта 202410 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до РускеалыХочу выразить благодарность экскурсоводу Ивану Бородатому: 1. Очень интересно рассказывает; 2. Просто офигенная организация процесса. Все расписано по минутам, все четко - кто, где, во сколько должен быть, сколько есть времени и пр.
- ММедведюк26 марта 202410 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы2х дневная экскурсия нам с мужем очень понравилась. Прекрасно организована, интересна, насыщенна. Особая благодарность профессионализму водителя Александра и прекрасному гиду
- ББлинков18 сентября 2023Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дняПрограмма очень хорошая. Намного напрягло поселение в отеле "Заречная". Отель позиционируется как комфорт-класса, но находится в очень депрессивном районе. Поблизости нет ни одного кафе, все дороги в ямах. Круглосуточных магазинов нет поужинать после 22.30 вообще негде.
- hhi+7913717 сентября 2023Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дняБлагодарю вашу команду за отличный отдых! Нам с мужем очень понравилось путешествие в Карелию))
- ССветлана6 октября 2022Лучший экскурсовод на Валааме, это Галина Васильевна, превосходно знающая историю острова и его обитателей, и замечательный рассказчик.
- ТТатьяна26 апреля 2021Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дняТур "Вся Карелия" Замечательная организация тура, гид Надежда Борисова - профессионал своего дела, заслушаешься) Программа организована на высшем уровне, очень довольны поездкой: насыщенно, познавательно, а природа, а воздух…)) Благодарим! Обязательно поедем с вами по другим маршрутам.
- ГГуля20 июля 2020Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дняТри незабываемых дня! Спасибо всем организаторам! Спасибо гиду Никите! Мы жили в лучшей гостинице Петрозаводска! Три. дня пролетели, очень познавательно! Живописные места! Спасибо Никите! Создал атмосферу дружелюбную и комфортную! Обязательно ещё вернёмся в Карелию!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Онежское озеро»
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