Ознакомившись с историей 📖, достопримечательностями 🏛️ Сергиева Посада и архитектурным ансамблем Лавры вы отправитесь в Гефсиманский Черниговский Скит. Его главные достопримечательности - это пещерный храм, система подземных ходов и святой источник с целебной водой. Гефсиманский Черниговский Скит является подворьем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В 1847 г. при Гефсиманском ските поселился Христа ради юродивый Филиппушка, основав Пещерное отделение наподобие пещер Киево-Печерской Лавры. Особого внимания заслуживает трапезная Скита: в ней можно отведать несколько видов кваса (из овса, имбирный, капустно-свекольно-чесночный, клюквенный), квашенная капуста, грибы белые, пирожки, хлеб собственного производства. Все яства изготавливаются по старинным монастырским рецептам!
Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно.
Пожертвование в Черниговском ските - 800 руб. за группу
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.