Гиды В. – Гид из Сергиева Посада

Сергиев Посад – небольшой городок в Московской области, с древнейшей историей 📖 и объектами, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Как ни странно, первое упоминание о Сергиевом Посаде начинается с описания Троицкой церкви, срубленной у лесной реки.



Чуть позже вокруг церкви образовался целый город 🏙️, который вот уже тысячу лет хранит историю Руси.



Мы предлагаем вам познакомиться с его историей, достопримечательностями 🏛️ и посетить подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где находится уникальный святой источник с целебной водой.