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Экскурсия по городу и Лавре и посещение Гефсиманского Черниговского скита

5
1 отзыв
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Сергиева Посада
Сергиев Посад – небольшой городок в Московской области, с древнейшей историей 📖 и объектами, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как ни странно, первое упоминание о Сергиевом Посаде начинается с описания Троицкой церкви, срубленной у лесной реки.

Чуть позже вокруг церкви образовался целый город 🏙️, который вот уже тысячу лет хранит историю Руси.

Мы предлагаем вам познакомиться с его историей, достопримечательностями 🏛️ и посетить подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где находится уникальный святой источник с целебной водой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по городу и Лавре и посещение Гефсиманского Черниговского скита
Экскурсия по городу и Лавре и посещение Гефсиманского Черниговского скита

Что вы увидите

  • Смотровая площадка на Блинной горе
  • Пятницкая башня
  • Келарский пруд
  • Ильинский храм
  • Пафнутьевский сад
  • Семинарский корпус
  • музейный комплекс «Конный двор»
  • Уточья башня
  • старая гостиница
  • новая гостиница
  • новые лаврские торговые ряды
  • Красногорская часовня
  • памятник Преподобному Сергию Радонежскому
  • Троицкий собор
  • Успенский собор
  • корпуса Московской Духовной Академии и Семинарии
  • Трапезная палата.
Ознакомившись с историей 📖, достопримечательностями 🏛️ Сергиева Посада и архитектурным ансамблем Лавры вы отправитесь в Гефсиманский Черниговский Скит. Его главные достопримечательности - это пещерный храм, система подземных ходов и святой источник с целебной водой. Гефсиманский Черниговский Скит является подворьем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В 1847 г. при Гефсиманском ските поселился Христа ради юродивый Филиппушка, основав Пещерное отделение наподобие пещер Киево-Печерской Лавры. Особого внимания заслуживает трапезная Скита: в ней можно отведать несколько видов кваса (из овса, имбирный, капустно-свекольно-чесночный, клюквенный), квашенная капуста, грибы белые, пирожки, хлеб собственного производства. Все яства изготавливаются по старинным монастырским рецептам!
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно.
  • Пожертвование в Черниговском ските - 800 руб. за группу
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Экскурсия по городу и Лавре и посещение Гефсиманского Черниговского скита
Экскурсия по городу и Лавре и посещение Гефсиманского Черниговского скита

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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