Н Надежда Обзорная прогулка по историческому центру Спасибо за проведенную экскурсию. В целом все понравилось.

Д Даяна Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре Очень приятная ламповая экскурсия как по городу так и внутри лавры, объяснения истории города и местных традиций ❤️

О Ольга Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре Марина Валерьевна интересно рассказывает о городе, спасибо ей большое за труд!

Л Лариса Обзорная прогулка по историческому центру Очень интересная,познавательная экскурсия. Узнали много новых исторических фактов, посетили несколько монастырей! Очень поразила и восхитительна архитектура храмов, их великолепие и величие!

М Маруся Экскурсия и посещение Гефсиманского скита на транспорте туристов Прогулка понравилась, интересно. Поразил пещерный храм!

А Алексей Экскурсия и посещение Гефсиманского скита на транспорте туристов Много интересной информации, вкусные блюда в трапезной. Рекомендую!