Прогулку начнем с сердца города - Троицкой Лавры. Увидим Троицкий собор, где покоятся мощи Сергия Радонежского, поднимемся на крепостную стену, узнаем про одну из самых высоких колоколен России и действующем царь-колоколе. Прогуляемся по историческому центру и поймем, чем город 🏙️ привлекал деятелей искусства в XIX столетии. Завершающем этапом нашей экскурсии 🧭 станет посещение двух скитов: Гефсиманского, с пещерами и пещерным храмом и Вифанского скита, с алтарем в виде горы ⛰️ Фавор.