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История Посада в красках

5
3 отзыва
Сергей Ш.
Сергей Ш. – Гид из Сергиева Посада
Во время прогулки я покажу вам главные достопримечательности 🏛️ Сергиева Посада.

Мы поднимемся на крепостные стены и прогуляемся по Троице-Сергиевой лавре.

Мы спустимся в пещерные кельи и подземную церковь ⛪, а наслаждаться видами будем с обзорной площадки на Блинной горе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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История Посада в красках
История Посада в красках

Что вы увидите

  • Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  • Черниговский Гефсиманский скит
  • Вифанский скит
  • смотровая площадка на Блинной горе
  • исторический центр города.
Прогулку начнем с сердца города - Троицкой Лавры. Увидим Троицкий собор, где покоятся мощи Сергия Радонежского, поднимемся на крепостную стену, узнаем про одну из самых высоких колоколен России и действующем царь-колоколе. Прогуляемся по историческому центру и поймем, чем город 🏙️ привлекал деятелей искусства в XIX столетии. Завершающем этапом нашей экскурсии 🧭 станет посещение двух скитов: Гефсиманского, с пещерами и пещерным храмом и Вифанского скита, с алтарем в виде горы ⛰️ Фавор.
Что входит
  • Билеты в пещеры
  • передвижение по городу на автомобиле.
Что не входит
  • Обед
  • по желанию.
Начало и место завершения
🚩 проспект Красной Армии 131
История Посада в красках
История Посада в красках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Ш.
Сергей Ш.
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3 отзыва оставили туристы

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