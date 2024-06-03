Спасо-Вифанский монастырь – экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Спасо-Вифанский монастырь» в Сергиевом Посаде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сергиев Посад сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: на площади перед Лаврой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 10 чел.
Сергиев Посад изнутри
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Сергиев Посад изнутри: экскурсия по историческим местам и скитам
Узнайте историю Сергиева Посада, поднимитесь на Блинную гору, посетите Келарский и Банный пруды, а также Черниговский и Вифанский скиты
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 890 за всё до 4 чел.
«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
«Русская Палестина»: путешествие к святым местам Сергиева Посада
Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада
Начало: Гефсиманский Черниговский скит
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
6 400 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Влада
    3 июня 2024
    Сергиев Посад сквозь столетия
    Великолепная экскурсия. Совпало все - чудесная погода, продолжение пасхальных дней, проходящие богослужения, звон колоколов. Туристов и паломников было ровно столько,
    читать дальше

    чтобы почувствовать энергию места, но при этом нам никто не мешал. Наш гид Дмитрий рассказал много фактов, которые удивили. Получили огромное удовольствие. Однозначно порекомендуем друзьям гида и место.

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Мы с подругой вчера были на экскурсии с Дмитрием и до сих пор находимся под впечатлением))) Уже на первоначальном этапе,
    читать дальше

    при обсуждении маршрута, были учтены все наши пожелания. Экскурсия проходила в комфортном темпе и дружественной атмосфере. Время пролетело совершенно незаметно. Дополнительным бонусом стали шикарные фотографии при заходящих лучах солнца с лучших локаций Сергиева Посада✨ Дмитрий - приятный мужчина и очень интересный собеседник! Нас покорила его стильная манера ведения экскурсии, оставив приятное послевкусие! Спасибо! Ирина и Мария 🤗

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Благодарю Сергея за терпение, интересный рассказ и разносторонний взгляд!
  • Е
    Екатерина
    19 мая 2024
    Сергиев Посад сквозь столетия
    Экскурсия с Дмитрием была замечательной. Дмитрий шёл навстречу нам во всем. Начал экскурсию раньше, уточнил каким временем мы располагаем и
    читать дальше

    что хотим услышать и посмотреть. Поэтому экскурсия для нас была абсолютно индивидуальной. Музей икон просто потряс нас всех. Интересный рассказчик, адаптирует материал для людей без исторического и искусствоведческого образования. Обаятельный и приятный человек. Большое спасибо!

  • М
    Михаил
    8 мая 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду и скитам очень понравилась. Сергей - знаток и патриот своего родного города. Эрудированный экскурсовод, хороший рассказчик и очень приятный доброжелательный собеседник. Однозначно рекомендуем. Михаил и Ирина из Москвы.
  • И
    Ирина
    24 марта 2024
    Сергиев Посад сквозь столетия
    Дмитрию огромное спасибо от нашей большой разновозрастной компании за интересную и увлекательную экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    16 октября 2023
    «Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
    Все понравилось! Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    9 мая 2021
    «Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
    Ольга, спасибо большое, за интересную экскурсию! Не смотря на дождливую погоду, всё прошло очень хорошо. Обязательно вернёмся к вам в более солнечный день.)))
  • И
    Ирина
    1 марта 2021
    «Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
    👏👍

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Спасо-Вифанский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сергиев Посад сквозь столетия
  2. Сергиев Посад изнутри
  3. «Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Спасо-Вифанский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 6 400. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Сергиевом Посаде на 2024 год по теме «Спасо-Вифанский монастырь», 87 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам