1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: на площади перед Лаврой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сергиев Посад изнутри: экскурсия по историческим местам и скитам
Узнайте историю Сергиева Посада, поднимитесь на Блинную гору, посетите Келарский и Банный пруды, а также Черниговский и Вифанский скиты
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 890₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Русская Палестина»: путешествие к святым местам Сергиева Посада
Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада
Начало: Гефсиманский Черниговский скит
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
6 400₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлада3 июня 2024Великолепная экскурсия. Совпало все - чудесная погода, продолжение пасхальных дней, проходящие богослужения, звон колоколов. Туристов и паломников было ровно столько,
- ИИрина2 июня 2024Мы с подругой вчера были на экскурсии с Дмитрием и до сих пор находимся под впечатлением))) Уже на первоначальном этапе,
- ЕЕлена28 мая 2024Благодарю Сергея за терпение, интересный рассказ и разносторонний взгляд!
- ЕЕкатерина19 мая 2024Экскурсия с Дмитрием была замечательной. Дмитрий шёл навстречу нам во всем. Начал экскурсию раньше, уточнил каким временем мы располагаем и
- ММихаил8 мая 2024Индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду и скитам очень понравилась. Сергей - знаток и патриот своего родного города. Эрудированный экскурсовод, хороший рассказчик и очень приятный доброжелательный собеседник. Однозначно рекомендуем. Михаил и Ирина из Москвы.
- ИИрина24 марта 2024Дмитрию огромное спасибо от нашей большой разновозрастной компании за интересную и увлекательную экскурсию.
- ТТатьяна16 октября 2023Все понравилось! Большое спасибо!
- ЕЕлена9 мая 2021Ольга, спасибо большое, за интересную экскурсию! Не смотря на дождливую погоду, всё прошло очень хорошо. Обязательно вернёмся к вам в более солнечный день.)))
- ИИрина1 марта 2021👏👍
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Спасо-Вифанский монастырь»
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