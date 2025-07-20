Мои заказы

Водопад Гремячий – экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Гремячий» в Сергиевом Посаде, цены от 8000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Сергиев Посад: полное погружение
На машине
7 часов
119 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
За один день изучить главные символы района: от древних стен Лавры до целебного Гремячего ключа
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
На машине
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по земле святого Сергия - с художником и реставратором
На машине
6.5 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по земле святого Сергия - с художником и реставратором
Погрузиться в мир церковного искусства (из Сергиева Посада)
19 окт в 11:00
20 окт в 12:00
14 250 ₽15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Подорова
    20 июля 2025
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Дата посещения: 19 июля 2025
    Спасибо Дмитрию за чудесную экскурсию. И познавательно, и интересно, и душевно!!!
  • А
    Алена
    20 июля 2025
    Сергиев Посад: полное погружение
    Дата посещения: 20 июля 2025
    Очень интересная необычная экскурсия. Было много информации которой не встретить в источниках.Алексей пошел навстречу-встретил на вокзале и сместил время чтобы мы успели на поезд(были проездом)и после экскурсии проводил на вокзал. Рекомендую
  • С
    Суторнина
    23 сентября 2025
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Добрый день! Оценка за экскурсию ОТЛИЧНО! Нас встретил Сергей у памятника Сергию Радонежскому в 10-00, как и договаривались. По дороге
    читать дальше

    в Гремячий Ключ рассказал о городе. о его истории, о известных людях. Провел экскурсию по Гремячему ключу. Далее мы поехали в Гефсиманский (Черниговский) скит. Там тоже Сергей очень интересно рассказывал об истории скита и его архитектуре. Помог организовать экскурсию в пещеры под храмом скита. Большое спасибо Сергею за его внимание и доброжелательность. Благополучие и процветание вашей фирме.

  • А
    Аксёнова
    16 сентября 2025
    Сергиев Посад: полное погружение
    Просто всё замечательно!
  • Н
    Надежда
    11 сентября 2025
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Поездка была интересной, узнали много нового. Водитель, он же экскурсовод, приятный в общении молодой человек. Рекомендую.
  • Р
    Роман
    8 сентября 2025
    Сергиев Посад: полное погружение
    Алексей отличный экскурсовод с хорошим знанием материала и не стандартным подходом. Помимо программы экскурсии может поддержать разговор на любую тему. Экскурсия очень интересная и насыщенная. Однозначно рекомендую к посещению.
  • С
    Светлана
    31 августа 2025
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Очень интересная экскурсия. Красивые места, куда хочется вернуться. Спасибо Сергею, за занимательные истории и взаимодействие с 12 летним ребёнком. Внучка сказала, что Сергей "прикольный".
  • М
    Мария
    18 августа 2025
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Мы были на экскурсии тремя поколениями бабушки, мама и дочка 8 лет, всем очень понравилось. Гид Дмитрий – настоящий профессионал
    читать дальше

    своего дела, глубокие знания, прекрасная речь и умение увлечь аудиторию (и детей и взрослых) - все на высшем уровне. Кроме того, экскурсия проходила в теплой и непринужденной атмосфере, 3 часа пролетели незаметно.
    Рекомендую всем, кто хочет интересно и познавательно провести время в Сергиевом Посаде.

  • с
    сергей
    13 августа 2025
    Сергиев Посад: полное погружение
    Алексей крайне был терпелив к нашим глупым и коварным вопросам. Просил время на подумать и тактично отчечал. Он обладает обширными знаниями и любит свое дело. Смело задавайте вопросы и будите не разочерованы.
  • С
    Светлана
    12 августа 2025
    Сергиев Посад: полное погружение
    Алексей- замечательный экскурсовод. Спокойно, ненавязчиво, но с душой и знанием "предмета" делится информацией, отвечает на вопросы, умеет поддержать беседу, пожалуй, на любую тему может дать ответ. От экскурсии с ним остались только положительные эмоции!
    Алексей- замечательный экскурсовод. Спокойно, ненавязчиво, но с душой и знанием "предмета" делится информацией, отвечает на вопросыАлексей- замечательный экскурсовод. Спокойно, ненавязчиво, но с душой и знанием "предмета" делится информацией, отвечает на вопросыАлексей- замечательный экскурсовод. Спокойно, ненавязчиво, но с душой и знанием "предмета" делится информацией, отвечает на вопросыАлексей- замечательный экскурсовод. Спокойно, ненавязчиво, но с душой и знанием "предмета" делится информацией, отвечает на вопросыАлексей- замечательный экскурсовод. Спокойно, ненавязчиво, но с душой и знанием "предмета" делится информацией, отвечает на вопросыАлексей- замечательный экскурсовод. Спокойно, ненавязчиво, но с душой и знанием "предмета" делится информацией, отвечает на вопросы
  • Н
    Наталия
    31 июля 2025
    Сергиев Посад: полное погружение
    Большое спасибо организатору за маршрут. Сама точно даже не подумала бы объехать все эти места. Но нужно понимать что практически вся экскурсия это окрестности Сергиев Посада. Открыла очень много нового для себя. Есть желание вернуться вновь)
  • Ю
    Юлия
    28 июля 2025
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Прекрасное небольшое путешествие выходного дня в очень красивые и эмоционально богатые локации, где ты душевно отдыхаешь и созерцаешь!
    Организация, рассказ гида Дмитрия всё на самом лучшем уровне.
    Всем рекомендую эту экскурсию.
  • О
    Ольга
    24 июля 2025
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Экскурсия очень понравилась! Сергей очень приятный собеседник, культурно и ненавязчиво провел экскурсию, передвигались с комфортом, усталости совсем не почувствовали, узнали много новой и полезной инфлрмации. На Гремячем ключе впервые и остались в восторге! Буду рекомендовать всем своим знакомым!
    Экскурсия очень понравилась! Сергей очень приятный собеседник, культурно и ненавязчиво провел экскурсию, передвигались с комфортом, усталостиЭкскурсия очень понравилась! Сергей очень приятный собеседник, культурно и ненавязчиво провел экскурсию, передвигались с комфортом, усталости
  • А
    Александр
    22 июля 2025
    Сергиев Посад: полное погружение
    Получили большое удовольствие от прекрасно организованной экскурсии. Нам понравилось всё. И подбор памятных мест, которые мы посетили, и глубина погружения
    читать дальше

    Алексея в материал, и возможность свободно обсуждать любые вопросы, интересующие нас. Движение было организовано с учетом различных физических возможностей участников экскурсии, в том числе на комфортабельном автомобиле. Отдельное спасибо Алексею за комфортное вождение. В нашей памяти останутся не только впечатления о прикосновении к нашим историческим корням, но и память об общении с профессионалом своего дела - Алексеем.

  • Д
    Дмитрий
    21 июля 2025
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Отличный экскурсовод, прекрасно провел экскурсию, учел физические проблемы клиента. Спасибо!
  • О
    Ольга
    21 июля 2025
    Сергиев Посад: полное погружение
    Алексей открыл нам Сергиев Посад по новому. Какие прекрасные виды, храмы… Рассказывал очень интересно, с веселыми присказками, но иногда задавал
    читать дальше

    вопросы на подумать.
    Экскурсию он проводит на своем автомобиле, проезжая по городу, он легко лавирует в потоке и параллельно рассказывает интересности.
    Но «вишенка на торте» это последняя точка его экскурсии!!! Такое мы увидели впервые. Спасибо большое за то, что заново переоткрыли великолепные места нашей прекрасной Родины

    Советую без детей и группа не более 3-х человек.

    Алексей открыл нам Сергиев Посад по новому. Какие прекрасные виды, храмы… Рассказывал очень интересно, с веселыми
  • Г
    Глеб
    20 июля 2025
    Сергиев Посад: полное погружение
    Алексей - замечательный экскурсовод! 👍Умеет оперативно скорректировать маршрут, очень хорошо знает материал, который хочет донести до слушателей! 🤓Заберет из удобной для вас локации и доставит в назначенный пункт. Экскурсия составлена грамотно, насыщенна интересными фактами! Однозначно рекомендую!!! ⭐️
    Алексей - замечательный экскурсовод! 👍Умеет оперативно скорректировать маршрут, очень хорошо знает материал, который хочет донести доАлексей - замечательный экскурсовод! 👍Умеет оперативно скорректировать маршрут, очень хорошо знает материал, который хочет донести доАлексей - замечательный экскурсовод! 👍Умеет оперативно скорректировать маршрут, очень хорошо знает материал, который хочет донести доАлексей - замечательный экскурсовод! 👍Умеет оперативно скорректировать маршрут, очень хорошо знает материал, который хочет донести до
  • С
    Сания
    8 июля 2025
    Сергиев Посад: полное погружение
    Выражаем искреннюю благодарность за интересную содержательную экскурсию Сергиев Посад: полное погружение. Получили массу новой для нас информации. Очень благодарны Алексею за профессионализм, доброе отношение, прекрасную атмосферу доверия и понимания. Экскурсия прошла как одно мгновение. Масса впечатлений и положительных эмоций.
    Выражаем искреннюю благодарность за интересную содержательную экскурсию Сергиев Посад: полное погружение. Получили массу новой для насВыражаем искреннюю благодарность за интересную содержательную экскурсию Сергиев Посад: полное погружение. Получили массу новой для насВыражаем искреннюю благодарность за интересную содержательную экскурсию Сергиев Посад: полное погружение. Получили массу новой для насВыражаем искреннюю благодарность за интересную содержательную экскурсию Сергиев Посад: полное погружение. Получили массу новой для нас
  • С
    Сергей
    5 июля 2025
    Сергиев Посад: полное погружение
    Очень понравилась экскурсия с Алексеем. Человек с богословским образованием и глубоким пониманием многих вещей. Кроме самой экскурсионной программы, с ним
    читать дальше

    было очень интересно вести беседы на различные темы. Сам маршрут выстраивался очень гибко, исходя из наших индивидуальных потребностей. Так что очень рекомендую!!!

  • Н
    Николай
    2 июля 2025
    Сергиев Посад: полное погружение
    Очень интересная, динамичная, насыщенная экскурсия, особенно для тех, кто решился, наконец, выйти за стены Лавры и изучить важнейшие достопримечательности окрестностей
    читать дальше

    Сергиева Посада. При этом тема Лавры будет, безусловно, присутствовать на протяжении всего маршрута. Спасибо, Алексей, нам очень понравилось и мы обязательно еще вернемся!

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Водопад Гремячий»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сергиев Посад: полное погружение
  2. Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
  3. Путешествие по земле святого Сергия - с художником и реставратором
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Троицкий собор
  3. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  4. Успенский Собор
  5. Старый город
  6. Черниговский скит
  7. Гремячий ключ
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в октябре 2025
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Водопад Гремячий" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 14 250 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сергиевом Посаде на 2025 год по теме «Водопад Гремячий», 175 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь