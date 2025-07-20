П Подорова Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания Дата посещения: 19 июля 2025 Спасибо Дмитрию за чудесную экскурсию. И познавательно, и интересно, и душевно!!!

А Алена Сергиев Посад: полное погружение Дата посещения: 20 июля 2025 Очень интересная необычная экскурсия. Было много информации которой не встретить в источниках.Алексей пошел навстречу-встретил на вокзале и сместил время чтобы мы успели на поезд(были проездом)и после экскурсии проводил на вокзал. Рекомендую

С Суторнина Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания читать дальше в Гремячий Ключ рассказал о городе. о его истории, о известных людях. Провел экскурсию по Гремячему ключу. Далее мы поехали в Гефсиманский (Черниговский) скит. Там тоже Сергей очень интересно рассказывал об истории скита и его архитектуре. Помог организовать экскурсию в пещеры под храмом скита. Большое спасибо Сергею за его внимание и доброжелательность. Благополучие и процветание вашей фирме. Добрый день! Оценка за экскурсию ОТЛИЧНО! Нас встретил Сергей у памятника Сергию Радонежскому в 10-00, как и договаривались. По дороге

А Аксёнова Сергиев Посад: полное погружение Просто всё замечательно!

Н Надежда Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания Поездка была интересной, узнали много нового. Водитель, он же экскурсовод, приятный в общении молодой человек. Рекомендую.

Р Роман Сергиев Посад: полное погружение Алексей отличный экскурсовод с хорошим знанием материала и не стандартным подходом. Помимо программы экскурсии может поддержать разговор на любую тему. Экскурсия очень интересная и насыщенная. Однозначно рекомендую к посещению.

С Светлана Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания Очень интересная экскурсия. Красивые места, куда хочется вернуться. Спасибо Сергею, за занимательные истории и взаимодействие с 12 летним ребёнком. Внучка сказала, что Сергей "прикольный".

М Мария Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания читать дальше своего дела, глубокие знания, прекрасная речь и умение увлечь аудиторию (и детей и взрослых) - все на высшем уровне. Кроме того, экскурсия проходила в теплой и непринужденной атмосфере, 3 часа пролетели незаметно.

Рекомендую всем, кто хочет интересно и познавательно провести время в Сергиевом Посаде. Мы были на экскурсии тремя поколениями бабушки, мама и дочка 8 лет, всем очень понравилось. Гид Дмитрий – настоящий профессионал

с сергей Сергиев Посад: полное погружение Алексей крайне был терпелив к нашим глупым и коварным вопросам. Просил время на подумать и тактично отчечал. Он обладает обширными знаниями и любит свое дело. Смело задавайте вопросы и будите не разочерованы.

С Светлана Сергиев Посад: полное погружение Алексей- замечательный экскурсовод. Спокойно, ненавязчиво, но с душой и знанием "предмета" делится информацией, отвечает на вопросы, умеет поддержать беседу, пожалуй, на любую тему может дать ответ. От экскурсии с ним остались только положительные эмоции!

Н Наталия Сергиев Посад: полное погружение Большое спасибо организатору за маршрут. Сама точно даже не подумала бы объехать все эти места. Но нужно понимать что практически вся экскурсия это окрестности Сергиев Посада. Открыла очень много нового для себя. Есть желание вернуться вновь)

Ю Юлия Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания Прекрасное небольшое путешествие выходного дня в очень красивые и эмоционально богатые локации, где ты душевно отдыхаешь и созерцаешь!

Организация, рассказ гида Дмитрия всё на самом лучшем уровне.

Всем рекомендую эту экскурсию.

О Ольга Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания Экскурсия очень понравилась! Сергей очень приятный собеседник, культурно и ненавязчиво провел экскурсию, передвигались с комфортом, усталости совсем не почувствовали, узнали много новой и полезной инфлрмации. На Гремячем ключе впервые и остались в восторге! Буду рекомендовать всем своим знакомым!

А Александр Сергиев Посад: полное погружение читать дальше Алексея в материал, и возможность свободно обсуждать любые вопросы, интересующие нас. Движение было организовано с учетом различных физических возможностей участников экскурсии, в том числе на комфортабельном автомобиле. Отдельное спасибо Алексею за комфортное вождение. В нашей памяти останутся не только впечатления о прикосновении к нашим историческим корням, но и память об общении с профессионалом своего дела - Алексеем. Получили большое удовольствие от прекрасно организованной экскурсии. Нам понравилось всё. И подбор памятных мест, которые мы посетили, и глубина погружения

Д Дмитрий Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания Отличный экскурсовод, прекрасно провел экскурсию, учел физические проблемы клиента. Спасибо!

О Ольга Сергиев Посад: полное погружение читать дальше вопросы на подумать.

Экскурсию он проводит на своем автомобиле, проезжая по городу, он легко лавирует в потоке и параллельно рассказывает интересности.

Но «вишенка на торте» это последняя точка его экскурсии!!! Такое мы увидели впервые. Спасибо большое за то, что заново переоткрыли великолепные места нашей прекрасной Родины



Советую без детей и группа не более 3-х человек. Алексей открыл нам Сергиев Посад по новому. Какие прекрасные виды, храмы… Рассказывал очень интересно, с веселыми присказками, но иногда задавал

Г Глеб Сергиев Посад: полное погружение Алексей - замечательный экскурсовод! 👍Умеет оперативно скорректировать маршрут, очень хорошо знает материал, который хочет донести до слушателей! 🤓Заберет из удобной для вас локации и доставит в назначенный пункт. Экскурсия составлена грамотно, насыщенна интересными фактами! Однозначно рекомендую!!! ⭐️

С Сания Сергиев Посад: полное погружение Выражаем искреннюю благодарность за интересную содержательную экскурсию Сергиев Посад: полное погружение. Получили массу новой для нас информации. Очень благодарны Алексею за профессионализм, доброе отношение, прекрасную атмосферу доверия и понимания. Экскурсия прошла как одно мгновение. Масса впечатлений и положительных эмоций.

С Сергей Сергиев Посад: полное погружение читать дальше было очень интересно вести беседы на различные темы. Сам маршрут выстраивался очень гибко, исходя из наших индивидуальных потребностей. Так что очень рекомендую!!! Очень понравилась экскурсия с Алексеем. Человек с богословским образованием и глубоким пониманием многих вещей. Кроме самой экскурсионной программы, с ним