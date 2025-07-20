Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
За один день изучить главные символы района: от древних стен Лавры до целебного Гремячего ключа
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по земле святого Сергия - с художником и реставратором
Погрузиться в мир церковного искусства (из Сергиева Посада)
19 окт в 11:00
20 окт в 12:00
14 250 ₽
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППодорова20 июля 2025Водопад Гремячий ключ и русская ГефсиманияДата посещения: 19 июля 2025Спасибо Дмитрию за чудесную экскурсию. И познавательно, и интересно, и душевно!!!
- ААлена20 июля 2025Сергиев Посад: полное погружениеДата посещения: 20 июля 2025Очень интересная необычная экскурсия. Было много информации которой не встретить в источниках.Алексей пошел навстречу-встретил на вокзале и сместил время чтобы мы успели на поезд(были проездом)и после экскурсии проводил на вокзал. Рекомендую
- ССуторнина23 сентября 2025Добрый день! Оценка за экскурсию ОТЛИЧНО! Нас встретил Сергей у памятника Сергию Радонежскому в 10-00, как и договаривались. По дороге
- ААксёнова16 сентября 2025Просто всё замечательно!
- ННадежда11 сентября 2025Поездка была интересной, узнали много нового. Водитель, он же экскурсовод, приятный в общении молодой человек. Рекомендую.
- РРоман8 сентября 2025Алексей отличный экскурсовод с хорошим знанием материала и не стандартным подходом. Помимо программы экскурсии может поддержать разговор на любую тему. Экскурсия очень интересная и насыщенная. Однозначно рекомендую к посещению.
- ССветлана31 августа 2025Очень интересная экскурсия. Красивые места, куда хочется вернуться. Спасибо Сергею, за занимательные истории и взаимодействие с 12 летним ребёнком. Внучка сказала, что Сергей "прикольный".
- ММария18 августа 2025Мы были на экскурсии тремя поколениями бабушки, мама и дочка 8 лет, всем очень понравилось. Гид Дмитрий – настоящий профессионал
- ссергей13 августа 2025Алексей крайне был терпелив к нашим глупым и коварным вопросам. Просил время на подумать и тактично отчечал. Он обладает обширными знаниями и любит свое дело. Смело задавайте вопросы и будите не разочерованы.
- ССветлана12 августа 2025Алексей- замечательный экскурсовод. Спокойно, ненавязчиво, но с душой и знанием "предмета" делится информацией, отвечает на вопросы, умеет поддержать беседу, пожалуй, на любую тему может дать ответ. От экскурсии с ним остались только положительные эмоции!
- ННаталия31 июля 2025Большое спасибо организатору за маршрут. Сама точно даже не подумала бы объехать все эти места. Но нужно понимать что практически вся экскурсия это окрестности Сергиев Посада. Открыла очень много нового для себя. Есть желание вернуться вновь)
- ЮЮлия28 июля 2025Прекрасное небольшое путешествие выходного дня в очень красивые и эмоционально богатые локации, где ты душевно отдыхаешь и созерцаешь!
Организация, рассказ гида Дмитрия всё на самом лучшем уровне.
Всем рекомендую эту экскурсию.
- ООльга24 июля 2025Экскурсия очень понравилась! Сергей очень приятный собеседник, культурно и ненавязчиво провел экскурсию, передвигались с комфортом, усталости совсем не почувствовали, узнали много новой и полезной инфлрмации. На Гремячем ключе впервые и остались в восторге! Буду рекомендовать всем своим знакомым!
- ААлександр22 июля 2025Получили большое удовольствие от прекрасно организованной экскурсии. Нам понравилось всё. И подбор памятных мест, которые мы посетили, и глубина погружения
- ДДмитрий21 июля 2025Отличный экскурсовод, прекрасно провел экскурсию, учел физические проблемы клиента. Спасибо!
- ООльга21 июля 2025Алексей открыл нам Сергиев Посад по новому. Какие прекрасные виды, храмы… Рассказывал очень интересно, с веселыми присказками, но иногда задавал
- ГГлеб20 июля 2025Алексей - замечательный экскурсовод! 👍Умеет оперативно скорректировать маршрут, очень хорошо знает материал, который хочет донести до слушателей! 🤓Заберет из удобной для вас локации и доставит в назначенный пункт. Экскурсия составлена грамотно, насыщенна интересными фактами! Однозначно рекомендую!!! ⭐️
- ССания8 июля 2025Выражаем искреннюю благодарность за интересную содержательную экскурсию Сергиев Посад: полное погружение. Получили массу новой для нас информации. Очень благодарны Алексею за профессионализм, доброе отношение, прекрасную атмосферу доверия и понимания. Экскурсия прошла как одно мгновение. Масса впечатлений и положительных эмоций.
- ССергей5 июля 2025Очень понравилась экскурсия с Алексеем. Человек с богословским образованием и глубоким пониманием многих вещей. Кроме самой экскурсионной программы, с ним
- ННиколай2 июля 2025Очень интересная, динамичная, насыщенная экскурсия, особенно для тех, кто решился, наконец, выйти за стены Лавры и изучить важнейшие достопримечательности окрестностей
