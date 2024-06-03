Гефсиманский Черниговский скит – экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 8 экскурсий в категории «Гефсиманский Черниговский скит» в Сергиевом Посаде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Популярное предложение
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 990 за всё до 4 чел.
Сергиев Посад сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: на площади перед Лаврой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 10 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
78 отзывов
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
6 500 за всё до 4 чел.
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 600 за всё до 10 чел.
Сергиев Посад изнутри
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Сергиев Посад изнутри: экскурсия по историческим местам и скитам
Узнайте историю Сергиева Посада, поднимитесь на Блинную гору, посетите Келарский и Банный пруды, а также Черниговский и Вифанский скиты
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 890 за всё до 4 чел.
«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
«Русская Палестина»: путешествие к святым местам Сергиева Посада
Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада
Начало: Гефсиманский Черниговский скит
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
6 400 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Сергиев Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Добро пожаловать в Сергиев Посад: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и духовные святыни в индивидуальном формате
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
4 700 за всё до 4 чел.
По местам Сергия Радонежского
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Экскурсия по местам Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде
Узнайте больше о Сергии Радонежском, его жизни и вкладе в историю Руси. Посетите важные исторические места и святыню в Сергиевом Посаде
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Влада
    3 июня 2024
    Сергиев Посад сквозь столетия
    Великолепная экскурсия. Совпало все - чудесная погода, продолжение пасхальных дней, проходящие богослужения, звон колоколов. Туристов и паломников было ровно столько,
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    чтобы почувствовать энергию места, но при этом нам никто не мешал. Наш гид Дмитрий рассказал много фактов, которые удивили. Получили огромное удовольствие. Однозначно порекомендуем друзьям гида и место.

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Мы с подругой вчера были на экскурсии с Дмитрием и до сих пор находимся под впечатлением))) Уже на первоначальном этапе,
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    при обсуждении маршрута, были учтены все наши пожелания. Экскурсия проходила в комфортном темпе и дружественной атмосфере. Время пролетело совершенно незаметно. Дополнительным бонусом стали шикарные фотографии при заходящих лучах солнца с лучших локаций Сергиева Посада✨ Дмитрий - приятный мужчина и очень интересный собеседник! Нас покорила его стильная манера ведения экскурсии, оставив приятное послевкусие! Спасибо! Ирина и Мария 🤗

  • М
    Михаил
    30 мая 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным уклоном, но так и
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    было задумано. Много информации, очень интересно и познавательно. Алексей рассказывает со знанием материала и конечно отвечает на вопросы. Пересказать экскурсию, к сожалению, невозможно… В какой-то мере это маленькое путешествие в духовную жизнь, но с красивыми природными пейзажами. Мы остались очень довольны, большое спасибо!!! Желаем Алексею новых интересных идей! А теперь несколько слов от второй половинки. Экскурсия очень живописная. Рассказчик Алексей великолепный, знание истории, замечательные виды, любовь к этому чудесному краю, в котором он живёт и работает никого не оставит равнодушным. И отдельное спасибо за ответы на вопросы.

    Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиознымМы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиознымМы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Благодарю Сергея за терпение, интересный рассказ и разносторонний взгляд!
  • Е
    Екатерина
    19 мая 2024
    Сергиев Посад сквозь столетия
    Экскурсия с Дмитрием была замечательной. Дмитрий шёл навстречу нам во всем. Начал экскурсию раньше, уточнил каким временем мы располагаем и
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    что хотим услышать и посмотреть. Поэтому экскурсия для нас была абсолютно индивидуальной. Музей икон просто потряс нас всех. Интересный рассказчик, адаптирует материал для людей без исторического и искусствоведческого образования. Обаятельный и приятный человек. Большое спасибо!

  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Большое спасибо Алексею. Маршрут, который он предлагает, уникален. Очень интересно познакомиться со святынями в окрестностях Сергиева Посада. Сам Алексей очень
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    добросердечный, приятный в общении, глубоко интересующийся историей и богословием. Экскурсия заняла чуть больше заявленного времени. Мы получили большой объём интересной информации. Впечатления не отпускают четвёртый день. Я уже заказала рекомендованную Алексеем книгу о Сергие Радонежском из серии ЖЗЛ. СПАСИБО большое Алексей за Ваш профессионализм, за то, что Вы такой настоящий. Обязательно будем рекомендовать именно эту экскурсию друзьям.

  • О
    Олег
    10 мая 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Очень рекомендую
  • М
    Михаил
    8 мая 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду и скитам очень понравилась. Сергей - знаток и патриот своего родного города. Эрудированный экскурсовод, хороший рассказчик и очень приятный доброжелательный собеседник. Однозначно рекомендуем. Михаил и Ирина из Москвы.
  • В
    ВЕСН
    3 апреля 2024
    К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
    Спасибо за экскурсию. Удобно, интересно, познавательно. Экскурсовод хор разбирается в теме и с удовольствием выполняет свою работу
  • И
    Ирина
    24 марта 2024
    Сергиев Посад сквозь столетия
    Дмитрию огромное спасибо от нашей большой разновозрастной компании за интересную и увлекательную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Гефсиманский Черниговский скит»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
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  3. Сергиев Посад: полное погружение
  4. К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
  5. Сергиев Посад изнутри
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Гефсиманский Черниговский скит" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 500 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 226 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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