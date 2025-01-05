Обзорные экскурсии в Сергиевом Посаде

Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Считается, что Сергиев Посад славится исключительно своей Троице-Сергиевой Лаврой, но наша экскурсия раскроет вам гораздо больше.
Прогуливаясь по историческому центру, вы увидите не только величественные стены монастыря, но и познакомитесь с читать дальшеуменьшить
менее известными, но не менее важными местами.
Старинные торговые ряды, Пятницкая башня, Подольные церкви и Пафнутьевский сад - каждое из этих мест хранит частицу истории города.
Вы узнаете, как жили местные жители, чем занимались, и какие события оставили свой след в истории Сергиева Посада.
Эта экскурсия предлагает вам уникальную возможность познакомиться с городом, его историей и культурой, взглянуть на привычные места под новым углом и узнать множество интересных фактов и историй, которые не оставят вас равнодушными
Лучшее время для посещения Сергиева Посада - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень окрестностей радует глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулками, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой, хотя и холодно, город приобретает особое очарование, но стоит подготовиться к морозам и скользким дорожкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Троице-Сергиева Лавра
Пятницкая башня
Подольные церкви
Пафнутьевский сад
Красногорская площадь
Памятник Сергию Радонежскому
Описание экскурсии
Сергиев Посад, чем удивишь?
Вначале вы осмотрите сохранившиеся торговые ряды, и мы отправимся вокруг стен Троице-Сергиевой Лавры исследовать окрестности. Здесь и Пятницкая башня — древнерусский памятник, и Подольные церкви, и Пафнутьевский сад, на месте которого раньше был луковый да капустный огород. Кроме исторического центра вы осмотрите несколько старинных башен, побываете у 2 прудов и, если позволит погода, спуститесь к источнику преподобного Саввы Сторожевского. А закольцуем прогулку там, откуда начали — на Красногорской площади, у памятника Сергию Радонежскому.
Истории и факты о душевном городе
На скольких холмах стоит Сергиев Посад и почему его называют «столицей игрушечного царства»? Где жили знаменитые стрельцы и пушкари? За что император Александр II наградил местного живописца серебряной медалью? Во время прогулки я поделюсь ответами на эти и другие занимательные вопросы, а также расскажу, что из себя представлял наш город до революции, как формировался, как назывался и чем занимались местные жители.
Организационные детали
В экскурсию не входит посещение Троице-Сергиевой Лавры.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Красногорская площадь, памятник Сергию Радонежскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 845 туристов
Родилась и живу в Сергиевом Посаде. Я гид по профессии и по призванию. Очень люблю свою работу и свой город. Закончила Российскую Международную академию туризма, была гидом Сергиево-Посадского музея-заповедника, экскурсионного бюро Троице-Сергиевой Лавры.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
5
3
–
2
–
1
–
Сергей
Прекрасный гид Ольга, отличный рассказ об истории города, интересные факты, события. Рекомендую данную экскурсию, заказывайте - не пожалеете.
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Людмила
Экскурсия с Ольгой пролетела как миг, было очень интересно и содержательно, сразу видно, что гид увлечен своим делом и знает много об истории города и страны. Мы побывали во многих знаковых местах города, узнали много нового и просто влюбились в этот город,благодаря такой профессиональной подаче материала. Смело могу всем рекомендовать Ольгу с ней здорово! Обязательно еще приедем в этот город!
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О
Оксана
Отличная прогулка с Ольгой по маршруту «Возле стен монастырских». Были с семьей в начале ноября 4 взрослых + ребенок 8 лет + ребенок полгода. Ольга была готова проявлять гибкость по ходу дела в маршруте, рассказе, остановках, темпе (что для нас очень важно). Нам было очень комфортно и интересно! Прекрасное знакомство с историческим центром города.
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Анастасия
Большое спасибо за экскурсию! Тщательно спланированный маршрут. Ольга ответила на все вопросы. Захотелось еще больше узнать о городе
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Александр
Было очень интересно. Стало понятно, как формировались поселения вокруг Лавры, их взаимное влияние.
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Л
Лидия
13 июня были на индивидуальной экскурсии по Сергиеву Посаду с экскурсоводом Ольгой. Ольга познакомила нас с историей города от самого начала до современности, мы узнали много интересного. Прекрасно поставленная речь, читать дальшеуменьшить
глубокое знание истории Сергиева Посада. Ольга отвечала на все наши вопросы, посоветовала куда еще можно сходить. Это и музей игрушки и музей упаковки, конный двор. Мы поняли, что двух дней нам категорически не хватит и решили вернуться сюда еще расширенным составом. Ольга, спасибо Вам огромное, все было просто замечательно (кроме погоды))) Когда в следующий раз будем в Сергиевом Посаде, наш выбор экскурсовода определен!
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