Обзорные экскурсии в Сергиевом Посаде

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Сергиев Посад: ворота Золотого кольца

Узнать, из чего состоит город, кроме мужского монастыря, и собрать любопытные факты из его биографии

Ольга
Задать вопрос
Ольга – ваш гид
Бытует мнение, что кроме Лавры в Сергиевом Посаде нечего смотреть.

Я с удовольствием докажу вам, что это не так.

Наш маршрут охватит места, чудом сохранившие свою историю и самобытный уклад.

Вы увидите старинные башни, соберёте коллекцию церквей, пройдёте по площадям, а по пути откроете для себя богатое прошлое города из Золотого кольца.
3000 ₽
2700 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — Красногорская площадь. У памятника Сергию Радонежскому
Забронировать экскурсию
Сергиев Посад: ворота Золотого кольца
Сергиев Посад: ворота Золотого кольца

Сергиев Посад, чем удивишь?
Знакомить вас с городом я начну с Красногорской площади — ровесницы Сергиева Посада, где века назад шла оживлённая торговая жизнь. Вы осмотрите сохранившиеся торговые ряды, и мы отправимся вокруг стен Троице-Сергиевой Лавры исследовать окрестности. Здесь и Пятницкая башня — древнерусский памятник, и Подольные церкви, и Пафнутьевский сад, на месте которого раньше был луковый да капустный огород. Кроме исторического центра вы осмотрите несколько старинных башен, побываете у 2 прудов и, если позволит погода, спуститесь к источнику преподобного Саввы Сторожевского. А закольцуем прогулку там, откуда начали — на Красногорской площади, у памятника Сергию Радонежскому.

Истории и факты о душевном городе
На скольких холмах стоит Сергиев Посад и почему его называют «столицей игрушечного царства»? Где жили знаменитые стрельцы и пушкари? За что император Александр II наградил местного живописца серебряной медалью? Во время прогулки я поделюсь ответами на эти и другие занимательные вопросы, а также расскажу, что из себя представлял наш город до революции, как формировался, как назывался и чем занимались местные жители.

Организационные детали

В экскурсию не входит посещение Троице-Сергиевой Лавры.

Сергиев Посад: ворота Золотого кольца
Сергиев Посад: ворота Золотого кольца
Сергиев Посад: ворота Золотого кольца
Сергиев Посад: ворота Золотого кольца
Сергиев Посад: ворота Золотого кольца
Сергиев Посад: ворота Золотого кольца
Сергиев Посад: ворота Золотого кольца
Сергиев Посад: ворота Золотого кольца
Сергиев Посад: ворота Золотого кольца
Сергиев Посад: ворота Золотого кольца
Сергиев Посад: ворота Золотого кольца
Сергиев Посад: ворота Золотого кольца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Красногорская площадь. У памятника Сергию Радонежскому.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Родилась и живу в Сергиевом Посаде. Я экскурсовод по профессии и по призванию. Очень люблю свою работу и свой город. Закончила Российскую Международную академию туризма, была экскурсоводом Сергиево-Посадского музея-заповедника, экскурсионного бюро Троице-Сергиевой Лавры.
Напишите мне

Обзорные экскурсии в Сергиевом Посаде

Сергиев Посад изнутриСергиев Посад изнутриСергиев Посад изнутри
4550 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Посетить самые интересные места древнего города, а также Черниговский и Вифанский скиты
Если у путешественника спросить, что он знает о Сергиеве Посаде, он произнесет всего два слова: Лавра и Флоренский. Но это далеко не все, чем знаменит наш старинный город. Вы подниметесь на Блинную гору, насладитесь пейзажами Келарского и Банного прудов, съездите в расположенные неподалеку скиты и убедитесь, что Сергиев Посад — это не только Лавра!
Знакомьтесь, Сергиев Посад!Знакомьтесь, Сергиев Посад!Знакомьтесь, Сергиев Посад!
скидка10%
3000 ₽
2700 за экскурсию
2 часа
27 отзывов
Увидеть знаковые места старинного города и посетить мастерскую Матрешки на обзорной экскурсии
Неспешным шагом вы пройдете по Посаду и узнаете, как из окружающих Троице-Сергиеву Лавру слобод сложился целый город. Разгадаете секрет «слуг монастыря», услышите о местных символах, традициях и ремеслах, раскроете характер города и насладитесь его чудесными видами.
Сергиев Посад: у стен святой обителиСергиев Посад: у стен святой обителиСергиев Посад: у стен святой обители
2300 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Узнать о прошлом и развитии города, осмотреть стены лавры снаружи и увидеть другие знаковые места
О преподобном Сергии и основанной им лавре слышали в России все. Но и в окрестностях обители немало святынь, памятников, живописных видов. На моей экскурсии вы узнаете, чем еще славится Сергиев Посад и какие его достопримечательности стоит посетить. А я познакомлю вас с его насыщенной историей — от суровых лет Московской Руси до современности.
Добро пожаловать в Сергиев Посад!Добро пожаловать в Сергиев Посад!Добро пожаловать в Сергиев Посад!
3000 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Увидеть знаковые места древнего города и почувствовать дух средневековой Руси
Вы раскроете самые интересные страницы истории Сергиева Посада, услышите о его воинской славе и выдающихся людях, увидите памятники местным героям и живописные пруды. А еще посетите Ильинский и Пятницкий храмы и впечатлитесь видами города со смотровой площадки на Блинной горе.

Выбирайте и другие экскурсии в Сергиевом Посаде

ВсеНеобычные маршрутыИндивидуальныеСо скидкойОбзорныеНа автомобилеИстория и архитектураПешком