Приглашаю вас рассмотреть дары патриархов своей альма-матер.
Долгие годы коллекция была доступна лишь избранным гостям: Маргарет Тэтчер, Франклину Рузвельту, Юрию Гагарину.
Сегодня двери открыты для всех, и я покажу вам удивительные вещи из личных собраний и расскажу об истории знаменитых реликвий и икон.
Описание экскурсии
- Первая книга «Апостол», напечатанная в России
- Вериги Василия Блаженного Московского
- Критские иконы и образцы разных русских иконописных школ, включая единственную известную икону святителя Николая кисти Симона Ушакова — революционера иконописи
- Сиенская икона Богоматери «Млекопитательница» и работы архимандрита Зинона с древними техниками золочения
- Крестильная чаша из Херсонеса и предметы первых христиан из катакомб
- Тапочки преподобного Сергия Радонежского
- Осколки бомбы, которая разорвалась рядом с будущим патриархом Алексием I, но не коснулась иерарха: он хранил их как личную святыню
- Русская живопись: Суриков, Поленов, Васнецов, Нестеров и безрукий мастер, писавший иконы кистью в зубах
Наш маршрут пройдёт через анфилады Царских Чертогов, в том числе три парадных зала эпохи Елизаветы Петровны и её опочивальню.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно: 400 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Лавры
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4260 туристов
Я — искусствовед. Уверена, любовь к истории рождается через её узнавание, любовь к искусству — через прикосновение к подлиннику. Город на древней земле Радонежья готов открыть вам свои были, тайны и сны.
