VR-экскурсия в прошлое Сергиева Посада

Хотите узнать, как выглядели окрестности Сергиева Посада в далеком прошлом? С VR-очками и аудиогидом вы сможете на целый час погрузиться в мир древнего города
Погрузитесь в прошлое Сергиева Посада с VR-экскурсией! Очки виртуальной реальности и аудиогид помогут вам увидеть старинный облик окрестностей около обители Сергиево-Троицкой Лавры.

В сопровождении гида вы посетите Красногорскую площадь, Белый пруд, Конный двор, памятник Защитникам Отечества, Уточью башню, памятник «Чудо о птицах» и смотровую площадку на Блинной горе. Продолжительность экскурсии - 1 час
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🕶 Уникальная VR-экскурсия
  2. 🎧 Аудиогид в комплекте
  3. 📜 Погружение в историю
  4. 🏛 Посещение ключевых достопримечательностей
  5. 🌟 Увлекательное путешествие во времени

Что можно увидеть

  • Красногорская площадь
  • Белый пруд
  • Конный двор
  • Памятник Защитникам Отечества
  • Уточья башня
  • Памятник «Чудо о птицах»
  • Смотровая площадка на Блинной горе
VR-экскурсия в прошлое Сергиева Посада
VR-экскурсия в прошлое Сергиева Посада
VR-экскурсия в прошлое Сергиева Посада
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Что вас ожидает:

  • Красногорская площадь
  • Белый пруд
  • Конный двор
  • Памятник Защитникам Отечества
  • Уточья башня
  • Памятник «Чудо о птицах»
  • Смотровая площадка на Блинной горе

Описание экскурсии

Путешествие в прошлое Вашими проводниками в прошлое станут аудиогид и очки виртуальной реальности, через которые вы увидите старинный облик окрестностей около обители Сергиево-Троицкой Лавры. Продолжительность экскурсии 1 час в сопровождении гида, который возьмет на себя все технические моменты и проведет вас по маршруту:
  • Красногорская площадь;
  • Белый пруд;
  • Конный двор;
  • памятник Защитникам Отечества;
  • Уточья башня;
  • памятник «Чудо о птицах»;
  • Смотровая площадка на Блинной горе. Организационные детали Начало экскурсии — на Красногорской площади у памятника Сергию Радонежскому!

Понедельник-четверг — с 10.00-19.00, пятница-воскресенье — с 9.00-19.00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красногорская площадь
  • Белый пруд
  • Конный двор
  • Памятник Защитникам Отечества
  • Уточья башня
  • Памятник «Чудо о птицах»
  • Смотровая площадка на Блинной горе
Что включено
  • VR-очки
  • Дождевики
  • Аудиогид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Сергию Радонежскому
Завершение: Смотровая площадка на Блинной горе
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник-четверг — с 10.00-19.00, пятница-воскресенье — с 9.00-19.00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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16 апр 2024
Добрый день!
Впервые была на индивидуальной VR-экскурсии, и осталась очень довольна! Понравился формат сочетания живого общения и погружения в прошлое в виртуальных очках. Интересно было сравнивать картину прошлого и настоящего, слушать
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живой рассказ о событиях, легендах. Экскурсия была познавательная и очень интересная, время пролетело незаметно)) очень понравился экскурсовод – увлекательно рассказывает о достопримечательностях и самом городе. Мне кажется на такой экскурсии будет интересно всей семье. Однозначно рекомендую!

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