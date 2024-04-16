Погрузитесь в прошлое Сергиева Посада с VR-экскурсией! Очки виртуальной реальности и аудиогид помогут вам увидеть старинный облик окрестностей около обители Сергиево-Троицкой Лавры.
В сопровождении гида вы посетите Красногорскую площадь, Белый пруд, Конный двор, памятник Защитникам Отечества, Уточью башню, памятник «Чудо о птицах» и смотровую площадку на Блинной горе. Продолжительность экскурсии - 1 час
В сопровождении гида вы посетите Красногорскую площадь, Белый пруд, Конный двор, памятник Защитникам Отечества, Уточью башню, памятник «Чудо о птицах» и смотровую площадку на Блинной горе. Продолжительность экскурсии - 1 час
5 причин купить эту экскурсию
- 🕶 Уникальная VR-экскурсия
- 🎧 Аудиогид в комплекте
- 📜 Погружение в историю
- 🏛 Посещение ключевых достопримечательностей
- 🌟 Увлекательное путешествие во времени
Что можно увидеть
- Красногорская площадь
- Белый пруд
- Конный двор
- Памятник Защитникам Отечества
- Уточья башня
- Памятник «Чудо о птицах»
- Смотровая площадка на Блинной горе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что вас ожидает:
- Красногорская площадь
- Белый пруд
- Конный двор
- Памятник Защитникам Отечества
- Уточья башня
- Памятник «Чудо о птицах»
- Смотровая площадка на Блинной горе
Описание экскурсии
Путешествие в прошлое Вашими проводниками в прошлое станут аудиогид и очки виртуальной реальности, через которые вы увидите старинный облик окрестностей около обители Сергиево-Троицкой Лавры. Продолжительность экскурсии 1 час в сопровождении гида, который возьмет на себя все технические моменты и проведет вас по маршруту:
- Красногорская площадь;
- Белый пруд;
- Конный двор;
- памятник Защитникам Отечества;
- Уточья башня;
- памятник «Чудо о птицах»;
- Смотровая площадка на Блинной горе. Организационные детали Начало экскурсии — на Красногорской площади у памятника Сергию Радонежскому!
Понедельник-четверг — с 10.00-19.00, пятница-воскресенье — с 9.00-19.00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красногорская площадь
- Белый пруд
- Конный двор
- Памятник Защитникам Отечества
- Уточья башня
- Памятник «Чудо о птицах»
- Смотровая площадка на Блинной горе
Что включено
- VR-очки
- Дождевики
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Сергию Радонежскому
Завершение: Смотровая площадка на Блинной горе
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник-четверг — с 10.00-19.00, пятница-воскресенье — с 9.00-19.00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
16 апр 2024
Добрый день!
Впервые была на индивидуальной VR-экскурсии, и осталась очень довольна! Понравился формат сочетания живого общения и погружения в прошлое в виртуальных очках. Интересно было сравнивать картину прошлого и настоящего, слушать
Впервые была на индивидуальной VR-экскурсии, и осталась очень довольна! Понравился формат сочетания живого общения и погружения в прошлое в виртуальных очках. Интересно было сравнивать картину прошлого и настоящего, слушать
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