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не закончилась. По дороге Марианна показала и очень интересно рассказала нам о множестве локаций в самом Серпухове, где мы раньше еще не бывали. Поездка получилась невероятно увлекательной, насыщенной и по-домашнему душевной. Время пролетело незаметно! Однозначно рекомендую Марианну как отличного гида и профессионала своего дела!