Экскурсии с животными в Серпухове

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Серпухове, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Добро пожаловать в Серпухов
На машине
Конные прогулки
1.5 часа
135 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
Сегодня в 08:00
Завтра в 16:30
от 4600 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Серпухова в Приокско-Террасный заповедник
На машине
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Серпухова в Приокско-Террасный заповедник
Быстро и комфортно добраться к зубрам и нетронутой природе Подмосковья
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
от 3700 ₽ за всё до 4 чел.
Русский Баден-Баден и экоферма с Музеем дров
На машине
Конные прогулки
SUP-прогулки
На микроавтобусе
4 часа
1 отзыв
Квест
до 9 чел.
Русский Баден-Баден и экоферма с Музеем дров
Семейное путешествие из Серпухова в историческую усадьбу и современное интерактивное пространство
Начало: У вокзала
30 авг в 09:00
1 сен в 09:00
от 11 800 ₽ за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Добро пожаловать в Серпухов
Дата посещения: 2 мая 2026
Очень благодарны и признательны за интересный, познавательный , креативный рассказ и знакомство с Серпуховым!
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Н
Добро пожаловать в Серпухов
Всё нормально.
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Б
Добро пожаловать в Серпухов
Спасибо! Вовремя встретились, динамичная экскурсия, интересные факты.
Спасибо! Вовремя встретились, динамичная экскурсия, интересные факты.
Спасибо! Вовремя встретились, динамичная экскурсия, интересные факты.
Спасибо! Вовремя встретились, динамичная экскурсия, интересные факты.
Спасибо! Вовремя встретились, динамичная экскурсия, интересные факты.
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Т
Добро пожаловать в Серпухов
Второе знакомство с городом. Первое оказалось неудачным. А Владимир не только открыл заново Серпухов, но и заинтересовал им. Информативно, ёмко,
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наглядно, ничего лишнего. Формат экскурсии позволяет многое увидеть, не устав от перемещения по старому городу, живущего современном ритме.
Внимание к гостям только подкупает.
Реализации и осуществления задуманного.

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И
Добро пожаловать в Серпухов
У нас с мужем, двоякое мнение.
Вроде и рассказчик хороший и историю города знает на 5.. Но, как то все быстро,
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не успеваешь за событиями. В голове, минимум от услышанного.. После экскурсии, пришлось,повторно возвращаться в эти места, чтоб прочувствовать их и насладиться моментами… Нам все таки, наверное, больше подходит пеший, не спешный формат…

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В
Добро пожаловать в Серпухов
Всем доброго дня. Приезжайте в Серпухов на выходные. Город с богатой историей и интересными местами. Владимир -грамотный специалист своего дела. Рекомендую на 100%
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Ю
Добро пожаловать в Серпухов
Владимир провел нам замечательную экскурсию! Очень интересно и захватывающе! Этот человек просто болеет историей родного края! Спасибо!
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Екатерина
Трансфер из Серпухова в Приокско-Террасный заповедник
Хочу выразить огромную благодарность Марианне за прекрасную автомобильную экскурсию! Она отлично свозила нас в Приокско-Террасный заповедник, но на этом программа
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не закончилась. По дороге Марианна показала и очень интересно рассказала нам о множестве локаций в самом Серпухове, где мы раньше еще не бывали. Поездка получилась невероятно увлекательной, насыщенной и по-домашнему душевной. Время пролетело незаметно! Однозначно рекомендую Марианну как отличного гида и профессионала своего дела!

Хочу выразить огромную благодарность Марианне за прекрасную автомобильную экскурсию! Она отлично свозила нас в Приокско-Террасный заповедник,
Хочу выразить огромную благодарность Марианне за прекрасную автомобильную экскурсию! Она отлично свозила нас в Приокско-Террасный заповедник,
Хочу выразить огромную благодарность Марианне за прекрасную автомобильную экскурсию! Она отлично свозила нас в Приокско-Террасный заповедник,
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С
Добро пожаловать в Серпухов
Все понравилось
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Т
Добро пожаловать в Серпухов
Все супер
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Всего 138 отзывов в Серпухове в категории "Животные"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Добро пожаловать в Серпухов;
  2. Трансфер из Серпухова в Приокско-Террасный заповедник;
  3. Русский Баден-Баден и экоферма с Музеем дров.
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Соборная гора;
  2. Троицкий собор;
  3. Высоцкий монастырь;
  4. Серпуховский кремль;
  5. Введенский Владычный Женский Монастырь;
  6. Покровская церковь;
  7. Памятник Чехову;
  8. Успенская Церковь;
  9. Памятник воину-освободителю;
  10. Здание железнодорожного вокзала.
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в августе 2026
Сейчас в Серпухове в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 11 800. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Серпухове на 2026 год по теме «Животные», 138 ⭐ отзывов, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь