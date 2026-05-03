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Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
Сегодня в 08:00
Завтра в 16:30
от 4600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Серпухова в Приокско-Террасный заповедник
Быстро и комфортно добраться к зубрам и нетронутой природе Подмосковья
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
от 3700 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 9 чел.
Русский Баден-Баден и экоферма с Музеем дров
Семейное путешествие из Серпухова в историческую усадьбу и современное интерактивное пространство
Начало: У вокзала
30 авг в 09:00
1 сен в 09:00
от 11 800 ₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 2 мая 2026
Очень благодарны и признательны за интересный, познавательный , креативный рассказ и знакомство с Серпуховым!
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Н
Всё нормально.
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Б
Спасибо! Вовремя встретились, динамичная экскурсия, интересные факты.
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Т
Второе знакомство с городом. Первое оказалось неудачным. А Владимир не только открыл заново Серпухов, но и заинтересовал им. Информативно, ёмко,
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И
У нас с мужем, двоякое мнение.
Вроде и рассказчик хороший и историю города знает на 5.. Но, как то все быстро,
Вроде и рассказчик хороший и историю города знает на 5.. Но, как то все быстро,
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В
Всем доброго дня. Приезжайте в Серпухов на выходные. Город с богатой историей и интересными местами. Владимир -грамотный специалист своего дела. Рекомендую на 100%
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Ю
Владимир провел нам замечательную экскурсию! Очень интересно и захватывающе! Этот человек просто болеет историей родного края! Спасибо!
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Хочу выразить огромную благодарность Марианне за прекрасную автомобильную экскурсию! Она отлично свозила нас в Приокско-Террасный заповедник, но на этом программа
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С
Все понравилось
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Т
Все супер
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Всего 138 отзывов в Серпухове в категории "Животные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Животные»
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