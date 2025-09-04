Мои заказы

Сокровища Серпуховской земли

Откройте для себя старинный Серпухов с его историей и культурой. Прогуляйтесь по Соборной горе и насладитесь видами на набережной Нары
Путешествие в Серпухов обещает быть насыщенным и увлекательным. Город, который пережил множество исторических событий, откроет перед вами свои тайны.

Прогулка по Соборной горе позволит увидеть фрагменты кремлёвской стены и насладиться панорамными
видами.

В купеческой части города прошлое переплетается с настоящим, а Высоцкий монастырь впечатляет своей архитектурой. Набережная реки Нара подарит живописные пейзажи. Узнайте о роли Серпухова в истории России и познакомьтесь с его культурным наследием

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические памятники
  • 🌿 Живописные пейзажи
  • 🕌 Величие монастыря
  • 📜 Интересные факты
  • 🚶‍♂️ Увлекательные прогулки
Сокровища Серпуховской земли© Юлия
Сокровища Серпуховской земли© Юлия
Сокровища Серпуховской земли© Юлия

Что можно увидеть

  • Соборная гора
  • Старые улочки купеческого города
  • Главная площадь
  • Высоцкий монастырь
  • Набережная реки Нара

Описание экскурсии

  • Соборная гора — сердце города. Посмотрим на фрагменты кремлёвской стены и красивые пейзажи с видовой площадки
  • Старые улочки купеческого города, где 18 и 19 века переплетаются с современностью
  • Главная площадь, которая интригует необыкновенным преображением
  • Высоцкий монастырь, основанный по благословению Сергия Радонежского. Как главная святыня Серпухова, он поражает строгим великолепием. Осмотрим снаружи и посетим территорию монастыря (вход свободный, но экскурсия внутри не проводится)
  • Набережная реки Нары с живописными пейзажами

Вы узнаете:

  • откуда пошло название города и как возник его необычный герб
  • какую роль сыграл Серпухов в битве на Куликовом поле
  • в каких родственных связях состоят Москва и Серпухов
  • кто построил Серпуховский кремль и какую роль он сыграл в обороне Москвы
  • зачем город посещали Сергий Радонежский, Иван Грозный, Екатерина ll и другие исторические личности
  • кто основал Высоцкий монастырь и какие святыни хранят его стены

и много других интересных фактов и легенд!

Организационные детали

Добраться до города можно на электричке из Москвы с Курского вокзала или на МЦД 2 до Подольска с пересадкой на электричку до Серпухова.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Тульской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Серпухове
Провела экскурсии для 21 туриста
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Юлия. Родилась и живу в Серпухове. Аттестованный гид по Московской области с 2023 года. Люблю свой город и хочу поделиться этой любовью с вами. Серпухов не оставит вас равнодушным и наверняка останется в ваших воспоминаниях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Наталья
4 сен 2025
Посетили Серпухов 02.09.2025 г.
Экскурсовод Юлия - человек, искренне любящий свой родной город, прекрасно знающий его историю. Юлия познакомила нас со всеми значимыми историческими местами города, очень интересно обо всем рассказала.
Терпеливо ждала, когда мы довольно долго ходили по территории монастыря. Юлия - человек, с которым интересно вести диалог, отвечала на все наши многочисленные вопросы. Выражаем огромную благодарность Юлии. Мы остались очень довольны приятным и интересным общением с этим человеком.

Посетили Серпухов 02.09.2025 г.
Ж
Жанна
3 авг 2025
Отлично прогулялись с Юлией. Она хорошо владеет материалом и очень интересно рассказывает об истории своего города.

