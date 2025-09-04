Путешествие в Серпухов обещает быть насыщенным и увлекательным. Город, который пережил множество исторических событий, откроет перед вами свои тайны.
Прогулка по Соборной горе позволит увидеть фрагменты кремлёвской стены и насладиться панорамными
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические памятники
- 🌿 Живописные пейзажи
- 🕌 Величие монастыря
- 📜 Интересные факты
- 🚶♂️ Увлекательные прогулки
Что можно увидеть
- Соборная гора
- Старые улочки купеческого города
- Главная площадь
- Высоцкий монастырь
- Набережная реки Нара
Описание экскурсии
- Соборная гора — сердце города. Посмотрим на фрагменты кремлёвской стены и красивые пейзажи с видовой площадки
- Старые улочки купеческого города, где 18 и 19 века переплетаются с современностью
- Главная площадь, которая интригует необыкновенным преображением
- Высоцкий монастырь, основанный по благословению Сергия Радонежского. Как главная святыня Серпухова, он поражает строгим великолепием. Осмотрим снаружи и посетим территорию монастыря (вход свободный, но экскурсия внутри не проводится)
- Набережная реки Нары с живописными пейзажами
Вы узнаете:
- откуда пошло название города и как возник его необычный герб
- какую роль сыграл Серпухов в битве на Куликовом поле
- в каких родственных связях состоят Москва и Серпухов
- кто построил Серпуховский кремль и какую роль он сыграл в обороне Москвы
- зачем город посещали Сергий Радонежский, Иван Грозный, Екатерина ll и другие исторические личности
- кто основал Высоцкий монастырь и какие святыни хранят его стены
и много других интересных фактов и легенд!
Организационные детали
Добраться до города можно на электричке из Москвы с Курского вокзала или на МЦД 2 до Подольска с пересадкой на электричку до Серпухова.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тульской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Серпухове
Провела экскурсии для 21 туриста
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Юлия. Родилась и живу в Серпухове. Аттестованный гид по Московской области с 2023 года. Люблю свой город и хочу поделиться этой любовью с вами. Серпухов не оставит вас равнодушным и наверняка останется в ваших воспоминаниях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
4 сен 2025
Посетили Серпухов 02.09.2025 г.
Экскурсовод Юлия - человек, искренне любящий свой родной город, прекрасно знающий его историю. Юлия познакомила нас со всеми значимыми историческими местами города, очень интересно обо всем рассказала.
Ж
Жанна
3 авг 2025
Отлично прогулялись с Юлией. Она хорошо владеет материалом и очень интересно рассказывает об истории своего города.
