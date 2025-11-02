Увлекательное путешествие по самой красивой и живописной дороге Крыма в Массандру.
Там, в окружении леса и Крымских гор, расположился самый интересный и загадочный дворец Крыма- дворец Александра III. А рядом- еще одна
Описание водной прогулки
Как будет проходить наша экскурсия и что увидят и посетят туристы:
- В 8ч. 30мин. на площади Нахимова начинается наше увлекательное путешествие. На комфортабельном транспорте, в сопровождении интересного экскурсионного рассказа отправляемся по живописной Южнобережной трассе в поселок Массандра. Обзорно осматриваем достопримечательности и любуемся захватывающими видами Южного берега. (время в пути в одну сторону ок. 2ч.) ✔Поселок Массандра. Его лучшее украшение - Массандровский дворец Александра III. В архитектуре и интерьере дворца переплелись элементы разных стилей, что создает настроение покоя и домашнего уюта. Дворец находится в уникальном месте. Окружающий его парк незаметно переходит в лес. Дворец и парк представляет собой великолепный образец дворцово- паркового искусства. Посещение дворца и парка ок. 2часов.
- Поселок Никита. На побережье Черного моря, у подножия Крымских гор находится один из старейших ботанических садов мира- Никитский ботанический сад. Верхний и Нижний парки- основа ботанического сада, его сердце. В нашей экскурсии предусмотрено их посещение. В верхней его части находятся административное здание, бассейн, фонтаны и представлено все многообразие флоры южных стран и тропиков: юкки, бамбук, кипарисы, глицинии и многие другие. Нижний парк разбит на скалистом склоне, по которому посетители гуляют по ступенчатым дорожкам. Здесь представлено множество ливанских кедров, пихт, дубов, тропических фруктовых деревьев. Никитский ботанический сад- крупнейшее научное учреждение мира. В его состав, кроме Верхнего и Нижнего парков, входят парк "Монтедор", кактусовая оранжерея,"Райский" сад, мыс "Мартьян", парк "Приморский". Особый интерес представляют проводимые в Никитском саду сезонные выставки роз, тюльпанов, ирисов и хризантем. Это захватывающее зрелище и отличная возможность для красивых фотосессий. 23 октября открытие Бала хризантем! Рекомендуем! Время отдыха в саду ок. 2ч.
- Ялта. Вы прогуляетесь по самой красивой Набережной Крыма, полюбуетесь достопримечательностями, выпьете чашечку ароматного кофе или совершите морскую прогулку на экскурсионном теплоходе к замку Ласточкино гнездо и обратно. Морская прогулка интересная и запоминающаяся. С борта теплохода Вы увидите Крымские горы и вершину Ай- Петри, семь южнобережных дворцов: Воронцовский, Ливадийский, Харакс, Кичкине, Чаир, Дюльбер, Ласточкино гнездо и весь ялтинский амфитеатр. (Прогулка 1ч. 20 мин.) Общее время в Ялте, включая морскую прогулу- около 1, 5ч.
- На обратном пути Вы увидите обзорно одну из визитных карточек Крыма- Форосский храм на вершине скалы Красная. Кажется, что храм просто "парит" над Форосом! Впечатления незабываемые!
- Возвращение в Севастополь около 19ч. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 9 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: ✅экскурсия авто- пешеходная. ✅возрастных ограничений нет. ✅степень сложности- легкая. ✅необходимо иметь головной убор и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ялта. Массандра. Дворец и парк. Никита. Ботанический сад. Морская прогулка Ялта - Ласточкино гнездо - Ялта
- С борта теплохода Вы увидите: Крымские горы и вершину Ай - Петри, дворцы Ливадийский, Воронцовский, Харакс, Чаир, Кичкине, Дюльбер, Ласточкино гнездо, ялтинский амфитеатр
Что включено
- Услуги сертифицированного экскурсовода. /n
- Транспортные услуги. Автобус с кондиционером под управлением опытного водителя.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
- Входные билеты: Дворец 500р. /250р. /nНикитский сад 300р. /150р. /nМорская прогулка 1200р/600р. /n
Где начинаем и завершаем?
Начало: ✅ Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам, четвергам, субботам в 8ч. 30мин.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- ✅экскурсия авто - пешеходная
- ✅возрастных ограничений нет
- ✅степень сложности - легкая
- ✅необходимо иметь головной убор и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Р
Рябова
2 ноя 2025
Впечатлила экскурсовод Наталья своим умением представить красоты, историю Крыма. Очень красиво и впечатляюще описывала достопримечательности. И конечно покорил бал хризантем!
Л
Людмила
24 окт 2025
Все прошло интересно и познавательно. Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Наталье. Спасибо большое.
М
Мария
5 авг 2025
Экскурсия понравилась - все хорошо организовано было. Комфортный микроавтобус, все вовремя, все успели. Интересные экскурсии по ботаническому саду и по Массандровскому дворцу с их собственными экскурсоводами, приятная водная прогулка на достаточно большом катере. Успели пообедать в кафе в Ялте перед корабликом. Приехали обратно тоже вовремя, впечатления остались приятные. Спасибо организаторам, гиду и водителю!
Н
Наталья
26 мая 2025
Добрый день! Турагенство очень хорошее. Рекомендую всем пользоваться их услугами. Обслуживание, экскурсоводы, транспорт - все очень хорошее. Еще раз спасибо большое.
В
Владимир
5 мая 2025
Добрый день. Экскурсия прошла на высшем уровне. Огромное спасибо. Все, от встречи на пл. Нахимова до возвращения было отлично. Грамотный экскурсовод, обслуживание на высшем уровне. Немного подвела погода. спасибо.
Входит в следующие категории Севастополя
