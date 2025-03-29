Гора Гасфорта – экскурсии в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Гасфорта» в Севастополе, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
На автобусе
8 часов
58 отзывов
Водная прогулка
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
19 апр в 08:30
2500 ₽ за человека
Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон
На автобусе
7 часов
58 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Бахчисарай: историческое путешествие - Чуфут-Кале, монастыри и храмы
Исследуйте сокровища Бахчисарая: пещерный город, древние монастыри и уникальный Бисерный Храм
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
19 апр в 08:30
21 апр в 08:30
2000 ₽ за человека
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
На автобусе
8 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
19 апр в 08:30
22 апр в 08:30
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 марта 2025
    Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
    Очень понравилась экскурсия с Павлом, забронировали 2 места на 25 марта, к нам присоединились ещё 4 женщины и мы замечательно
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    посетили Воронцовский и Ливадийский дворцы. Павел не торопил, наоборот делал акцент на том, чтобы мы отдыхали и любовались красотами Крыма. Спасибо

  • А
    Александр
    9 января 2025
    Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
    Появились некоторые изменения в экскурсии, т. к группа не набралась. Нас определили к другому гиду и группе. Массандры не было в
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    программе у этой группы, но Гид попросила водителя нас вдвоём подвезти к месту проведения дегустации. Дегустацию нам нормально не провели, но это уже на совести самого места. Неурядицу устранили выдачей двух бутылочек вина прямо со склада магазина Массандры. Водитель нас подождал, отвёз обратно в Ялту и высадил где мы попросили. Все в целом очень понравилось, очень интересно было. Спасибо гиду Виктории и водителю Владимиру!

  • А
    Александр
    21 августа 2024
    Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
    Ездили второй раз, обновили впечатления. Что тут можно сказать? Крым всегда прекрасен и каждая встреча с ним дарит новые незабываемые
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    впечатления. Эта экскурсия только подтвердила. Спасибо большое экскурсоводу Наталье, водителю Виталию! Мы с женой остались очень довольны поездкой и в следующий раз когда приедем, обязательно воспользуемся услугами этой турфирмы. Всех вам благ, вы делаете хорошее дело!

  • О
    Ольга
    17 июня 2024
    Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
    Экскурсия была очень интересной. Особая заслуга экскурсовод Любовь Тимофеевны. Произошла некоторая накладка в организации экскурсии, но она очень профессионально вышла
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    из ситуации. Смотрели дворец, посетили вин завод, увидели много достопримечательностей Крыма. Экскурсия очень увлекательная и познавательно. Нам с мужем очень понравилась

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Гора Гасфорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
  2. Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон
  3. Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мыс Фиолент
  2. Винзавод «Массандра»
  3. Никитский ботанический сад
  4. Чуфут-Кале
  5. Лавандовые поля
  6. Херсонес Таврический
  7. Гора Сапун
  8. Ай-Петри
  9. Малахов Курган
  10. Маковые поля
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в апреле 2025
Сейчас в Севастополе в категории "Гора Гасфорта" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 2500. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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