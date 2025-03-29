Водная прогулка
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
19 апр в 08:30
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
19 апр в 08:30
22 апр в 08:30
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
В трендеЛичный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри по живописной дороге, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В завершение - Ласточкино гнездо и теплоход до Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1250 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 марта 2025Очень понравилась экскурсия с Павлом, забронировали 2 места на 25 марта, к нам присоединились ещё 4 женщины и мы замечательно
- ААлександр9 января 2025Появились некоторые изменения в экскурсии, т. к группа не набралась. Нас определили к другому гиду и группе. Массандры не было в
- ААлександр21 августа 2024Ездили второй раз, обновили впечатления. Что тут можно сказать? Крым всегда прекрасен и каждая встреча с ним дарит новые незабываемые
- ЕЕлена6 июля 2024Гид Елена очень интересно и много рассказывает.
- ООльга17 июня 2024Экскурсия была очень интересной. Особая заслуга экскурсовод Любовь Тимофеевны. Произошла некоторая накладка в организации экскурсии, но она очень профессионально вышла
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Форт «Южная Балаклава»»
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Сколько стоит экскурсия по Севастополю в апреле 2025
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