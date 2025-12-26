подводных лодок, и покатались на катере вдоль берега в районе Балаклавы. Мне как "технарю" времени на музей подводных лодок показалось мало, настолько все внутри интересно.

Не влюбиться в Фиалент нельзя. Потрясающие виды, монастырь, пляж, и мастерство водителя автобуса. А вот с экскурсоводом не повезло!"Я Вам

расскажу про _____(это место) это место -пауза- это место просто замечательное"! И так раз 5. Тихий голос. Экскурсовод не проносит информацию через себя. Получается сухое вещание! А места в Крыму действительно великолепны! Балаклава с аудиогидом на 5!

С Светлана

Замечательный экскурсовод была с нами в этот день! К ее работе претензий и вопросов нет абсолютно. А вот то, что в микроавтобусе не будет работать кондиционер и что набережная Балаклавы в ремонте - об этом ваша компания скромно умолчала.