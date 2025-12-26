Водная прогулка
Потухший вулкан Фиолент и красавица Балаклава
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой з...
«Он образовался в результате мощного извержения вулкана более 160 млн»
Расписание: Ежедневно, с понедельника по воскресенье в 11ч. 30 мин.
1500 ₽ за человека
Водная прогулка
Яшмовый пляж и древний вулкан Фиолент
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Хотите увидеть на береговом обрыве остатки действия древнего вулкана, действовавшего здесь в среднеюрское время»
Расписание: Вторник, четверг и суббота с 9.00.
1800 ₽ за человека
-
7%
Водная прогулка
Феодосия вдоль и поперек. Морская прогулка к вулкану Кара-Даг
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Главное его сокровище: гора Карадаг — древнейший потухший вулкан, действовавший 160 миллионов лет назад и его жемчужина — Золотые ворота, базальтовая арка в бухте Сердоликовая»
Расписание: По субботам с 08:00
3534 ₽
3800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения26 декабря 2025Очень понравилась экскурсия!!! Красивейший мыс Фиолент, Балаклава! Экскурсионное сопровождение на высоте! Павел подробно и интересно рассказал нам историю этих мест!
- ЗЗалина30 ноября 2025Экскурсия очень понравилась. Сделала много красивых фотографий, насмотрелась на красоту. Рекомендую!
- ППавел29 сентября 2025Большая, познавательная экскурсия - три в одном. Посетили потрясающие по красоте места мыса Фиолент, посетили Георгиевский монастырь, побывали в музее
- ННаталья17 сентября 2025Не влюбиться в Фиалент нельзя. Потрясающие виды, монастырь, пляж, и мастерство водителя автобуса. А вот с экскурсоводом не повезло!"Я Вам
- ССветлана19 августа 2025Замечательный экскурсовод была с нами в этот день! К ее работе претензий и вопросов нет абсолютно. А вот то, что в микроавтобусе не будет работать кондиционер и что набережная Балаклавы в ремонте - об этом ваша компания скромно умолчала.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Вулканы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в марте 2026
Сейчас в Севастополе в категории "Вулканы" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 3534 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Забронируйте экскурсию в Севастополе на 2026 год по теме «Вулканы», 13 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май