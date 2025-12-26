Мои заказы

Экскурсии к вулкану из Севастополя

Найдено 3 экскурсии в категории «Вулканы» в Севастополе, цены от 1500 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Потухший вулкан Фиолент и красавица Балаклава
Пешая
На автобусе
5 часов
13 отзывов
Водная прогулка
Потухший вулкан Фиолент и красавица Балаклава
Начало: Севастополь, пл. Нахимова, Доска почета. Голубой з...
«Он образовался в результате мощного извержения вулкана более 160 млн»
Расписание: Ежедневно, с понедельника по воскресенье в 11ч. 30 мин.
1500 ₽ за человека
Яшмовый пляж и древний вулкан Фиолент
На автобусе
7 часов
Водная прогулка
Яшмовый пляж и древний вулкан Фиолент
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Хотите увидеть на береговом обрыве остатки действия древнего вулкана, действовавшего здесь в среднеюрское время»
Расписание: Вторник, четверг и суббота с 9.00.
1800 ₽ за человека
Феодосия вдоль и поперек. Морская прогулка к вулкану Кара-Даг
На автобусе
12 часов
-
7%
Водная прогулка
Феодосия вдоль и поперек. Морская прогулка к вулкану Кара-Даг
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
«Главное его сокровище: гора Карадаг — древнейший потухший вулкан, действовавший 160 миллионов лет назад и его жемчужина — Золотые ворота, базальтовая арка в бухте Сердоликовая»
Расписание: По субботам с 08:00
3534 ₽3800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    26 декабря 2025
    Потухший вулкан Фиолент и красавица Балаклава
    Очень понравилась экскурсия!!! Красивейший мыс Фиолент, Балаклава! Экскурсионное сопровождение на высоте! Павел подробно и интересно рассказал нам историю этих мест!
  • З
    Залина
    30 ноября 2025
    Потухший вулкан Фиолент и красавица Балаклава
    Экскурсия очень понравилась. Сделала много красивых фотографий, насмотрелась на красоту. Рекомендую!
  • П
    Павел
    29 сентября 2025
    Потухший вулкан Фиолент и красавица Балаклава
    Большая, познавательная экскурсия - три в одном. Посетили потрясающие по красоте места мыса Фиолент, посетили Георгиевский монастырь, побывали в музее
    читать дальше

    подводных лодок, и покатались на катере вдоль берега в районе Балаклавы. Мне как "технарю" времени на музей подводных лодок показалось мало, настолько все внутри интересно.

  • Н
    Наталья
    17 сентября 2025
    Потухший вулкан Фиолент и красавица Балаклава
    Не влюбиться в Фиалент нельзя. Потрясающие виды, монастырь, пляж, и мастерство водителя автобуса. А вот с экскурсоводом не повезло!"Я Вам
    читать дальше

    расскажу про _____(это место) это место -пауза- это место просто замечательное"! И так раз 5. Тихий голос. Экскурсовод не проносит информацию через себя. Получается сухое вещание! А места в Крыму действительно великолепны! Балаклава с аудиогидом на 5!

  • С
    Светлана
    19 августа 2025
    Потухший вулкан Фиолент и красавица Балаклава
    Замечательный экскурсовод была с нами в этот день! К ее работе претензий и вопросов нет абсолютно. А вот то, что в микроавтобусе не будет работать кондиционер и что набережная Балаклавы в ремонте - об этом ваша компания скромно умолчала.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Вулканы»

