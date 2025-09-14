Уникальным святым местом в Крыму считается Топловский Свято - Параскевинский женский монастырь. В эту обитель тишины и покоя приезжают каждый год тысячи верующих со всех уголков страны.
Описание экскурсии
💚У монастыря очень интересная и многострадальная история. По преданиям, Святая Параскева была обычной женщиной, которая проповедовала христианство среди народа. За свою такую активную деятельность, она была подвержена экзекуции. В скором времени на месте казни зародился источник, вода из которого обладает целебной силой и излечивает многие глазные болезни. На сегодняшний день женский Топловский монастырь Св. Параскевы и Св. Троицы хранит многие православные реликвии, на прилегающей территории открыто несколько родников с часовнями и купальнями. В нескольких километрах от монастыря расположен источник Трех Святых, который стекает с гор в живописный пруд. Еще один источник- Георгия Победоносца находится в 2 км. от монастыря. Окунуться в его лесные купели приезжают люди из разных стран. Священная вода источника излечивает заболевания опорно-двигательного аппарата и суставов. Святая вода из этих источников по специальным трубам подается на территорию монастыря, поэтому все желающие могут окунуться в лечебную и живительную воду. Главной святыней монастыря считается чудотворная икона Богородицы "Казанская". Самыми ценными достопримечательностями на территории монастыря являются различные постройки и святые источники. Среди них особенно выделяются:
- Пещера болгарки Константины;
- Собор в честь "Живоначальной Троицы";
- Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радостей";
- Храм Святой Параскевы;
- Часовня и могила преподобной Параскевы.
- Пещера Святой.
- Параскевы.
- Источник "Трех Святителей".
- Источник Георгия Победоносца.
Источник Святой Параскевы. Во время посещения монастыря можно обратится к мощам Святой Параскевы, которые хранятся на территории обители. Время нахождения в монастыре 3ч. 30 мин. 💚Посетив Топловский монастырь, мы отправимся еще в одно святое место- Свято-Троицкий женский монастырь в Симферополе, где находятся чудотворные мощи святого Луки- гениального крымского врача. Здесь можно помолиться о здравии своих родных, о зачатии ребенка, об исцелении от недугов. (время посещения 40 минут) Возвращение в Севастополь ориентировочно к 17 часам. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 9 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: ✅Экскурсия авто- пешеходная. ✅Степень сложности- легкая. ✅Возрастных ограничений нет. ✅Необходимо иметь удобную, обувь, головной убор, одежду для окунания в святые источники(женщины длинная рубашка, мужчины чистое белье.).
По субботам в 8ч. 00мин.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Топловка. Монастырь святой Параскевы
- Симферополь. Храм и святые мощи Луки Крымского
Что включено
- Транспортные услуги. Автобус с кондиционером под управлением опытного водителя.
- Услуги сертифицированного экскурсовода.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
- Благотворительность в монастыре
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 8ч. 00мин.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- ✅Экскурсия авто - пешеходная
- ✅Степень сложности - легкая
- ✅Возрастных ограничений нет
- ✅Необходимо иметь удобную, обувь, головной убор, одежду для окунания в святые источники (женщины длинная рубашка, мужчины чистое белье.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
14 сен 2025
Спасибо огромное! Татьяна Михайловна великолепный экскурсовод. 🌹🌹🌹 Всю дорогу рассказывала нам много разных интересных историй о полуострове Крым, о его ландшафте, о истории и происхождени названий поселений, начиная с Севастополя
A
Anna
7 июл 2025
Меня привлекла реклама экскурсии. Программа, заявленная в проспекте, была выполнена, но в каких условиях: 1. Автобус был не комфортный, не туристический, старого образца, видимо, снятый с городского маршрута, с маленькими
Е
Екатерина
6 июл 2025
Организатор после брони написал- встреча у оранжевого зонтика, в итоге остова очередь, выяснилось что встреча у синего зонтика)) отличное начало. Далее сама экскурсия- это постоянный подьем в гору по камням!!!
