💚У монастыря очень интересная и многострадальная история. По преданиям, Святая Параскева была обычной женщиной, которая проповедовала христианство среди народа. За свою такую активную деятельность, она была подвержена экзекуции. В скором времени на месте казни зародился источник, вода из которого обладает целебной силой и излечивает многие глазные болезни. На сегодняшний день женский Топловский монастырь Св. Параскевы и Св. Троицы хранит многие православные реликвии, на прилегающей территории открыто несколько родников с часовнями и купальнями. В нескольких километрах от монастыря расположен источник Трех Святых, который стекает с гор в живописный пруд. Еще один источник- Георгия Победоносца находится в 2 км. от монастыря. Окунуться в его лесные купели приезжают люди из разных стран. Священная вода источника излечивает заболевания опорно-двигательного аппарата и суставов. Святая вода из этих источников по специальным трубам подается на территорию монастыря, поэтому все желающие могут окунуться в лечебную и живительную воду. Главной святыней монастыря считается чудотворная икона Богородицы "Казанская". Самыми ценными достопримечательностями на территории монастыря являются различные постройки и святые источники. Среди них особенно выделяются:

Пещера болгарки Константины;

Собор в честь "Живоначальной Троицы";

Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радостей";

Храм Святой Параскевы;

Часовня и могила преподобной Параскевы.

Пещера Святой.

Параскевы.

Источник "Трех Святителей".

Источник Георгия Победоносца.

Источник Святой Параскевы. Во время посещения монастыря можно обратится к мощам Святой Параскевы, которые хранятся на территории обители. Время нахождения в монастыре 3ч. 30 мин. 💚Посетив Топловский монастырь, мы отправимся еще в одно святое место- Свято-Троицкий женский монастырь в Симферополе, где находятся чудотворные мощи святого Луки- гениального крымского врача. Здесь можно помолиться о здравии своих родных, о зачатии ребенка, об исцелении от недугов. (время посещения 40 минут) Возвращение в Севастополь ориентировочно к 17 часам. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства рекомендуем бронировать эту экскурсию минимум за 12 часов. При более позднем бронировании и наличии свободных мест, возможно приобретение экскурсионного билета в день проведения экскурсии в месте сбора экскурсионной группы. Общее время экскурсии ориентировочно 9 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: ✅Экскурсия авто- пешеходная. ✅Степень сложности- легкая. ✅Возрастных ограничений нет. ✅Необходимо иметь удобную, обувь, головной убор, одежду для окунания в святые источники(женщины длинная рубашка, мужчины чистое белье.).

