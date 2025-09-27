Мои заказы

Севастополь от античности и до наших дней

Экскурсия, в которой собраны все самые главные и интереснейшие достопримечательности города, которые стоит посетить! Парад лиц и событий в одной экскурсии, полное погружение в историю города от античного Херсонеса Таврического до наших дней.
3
2 отзыва
Описание экскурсии

Историческая экскурсия Одна из самых видовых и исторических экскурсий нашей коллекции, где в течение одного дня произойдет погружение в события давно минувших лет. От жизни греческого полиса Херсонеса Таврического, крещения Руси Великим князем Владимиром до Крымской и Великой Отечественной войны. Вас ожидает:
  • Небольшая пешая часть по площади Нахимова с осмотром Графской пристани, Памятника Затопленным кораблям, памятника Нахимову, памятника бригу «Меркурий», гостиницы Кист и других достопримечательных мест центра.
  • Переезд к Сапун-горе, посещение Мемориального комплекса. Выставки военной техники и реконструкции военных блиндажей и окопов. Смотровая площадка на Балаклавскую долину. Обзор архитектуры здания Диорамы, Вечного огня и Аллеи Героев.
  • Посещение Малахова кургана — господствующей высоты Севастополя: Корниловский бастион, орудийные дворики, батарея Матюхина, прогулка по аллее из деревьев, посаженных летчиками-космонавтами и выдающимися людьми России и СССР.
  • Переезд к Владимирскому собору-усыпальнице адмиралов.
  • Прогулка по Матросскому бульвару, осмотр памятника Казарскому.
  • Переезд к смотровой площадке памятника примирению героев Гражданской войны. Посещения площадки с великолепным видом на морской пейзаж Карантинной бухты и Херсонес Таврический.
  • Посещение Нового Византийского комплекса, экскурсия по комплексу.

• Посещение Владимирского собора в старом Херсонесе (желающие могут осмотреть место крещения князем Владимиром Руси и античные развалины греческого полиса Херсонес Таврический. Важная информация:

Одевайтесь по сезону и в удобную обувь.

Ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (комфортабельный автобус)
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входной билет в Новый Херсонес
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета, стол менеджера под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Одевайтесь по сезону и в удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
М
Мария
27 сен 2025
Отвратительно. Приехали на такси за 30 километров, а оказалось, что наша бронь и не бронь вовсе и мест не хватило. Чему мы очень как рады, за 4000 индивидуальную экскурсию приобрели
И
Ирина
4 июл 2025

