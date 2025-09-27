Историческая экскурсия Одна из самых видовых и исторических экскурсий нашей коллекции, где в течение одного дня произойдет погружение в события давно минувших лет. От жизни греческого полиса Херсонеса Таврического, крещения Руси Великим князем Владимиром до Крымской и Великой Отечественной войны. Вас ожидает:

Небольшая пешая часть по площади Нахимова с осмотром Графской пристани, Памятника Затопленным кораблям, памятника Нахимову, памятника бригу «Меркурий», гостиницы Кист и других достопримечательных мест центра.

Переезд к Сапун-горе, посещение Мемориального комплекса. Выставки военной техники и реконструкции военных блиндажей и окопов. Смотровая площадка на Балаклавскую долину. Обзор архитектуры здания Диорамы, Вечного огня и Аллеи Героев.

Посещение Малахова кургана — господствующей высоты Севастополя: Корниловский бастион, орудийные дворики, батарея Матюхина, прогулка по аллее из деревьев, посаженных летчиками-космонавтами и выдающимися людьми России и СССР.

Переезд к Владимирскому собору-усыпальнице адмиралов.

Прогулка по Матросскому бульвару, осмотр памятника Казарскому.

Переезд к смотровой площадке памятника примирению героев Гражданской войны. Посещения площадки с великолепным видом на морской пейзаж Карантинной бухты и Херсонес Таврический.

Посещение Нового Византийского комплекса, экскурсия по комплексу.

• Посещение Владимирского собора в старом Херсонесе (желающие могут осмотреть место крещения князем Владимиром Руси и античные развалины греческого полиса Херсонес Таврический. Важная информация:

Одевайтесь по сезону и в удобную обувь.