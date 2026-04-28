Что вы можете увидеть 🤩

Как только вы изучили главные достопримечательности Крыма, вам захочется узнать о полуострове еще больше. Здесь находится множество интересных мест. Одно из них — Свято-Климентовский пещерный монастырь. В монастыре все впечатляет, от пейзажей до объема выполненной работы. Вы как будто сопричастны с историей. Далее мы отправимся на Инкерманский завод, колыбель крымского виноделия.
Описание экскурсии
Свято-Климентовский мужской пещерный монастырьУ подножия крепости Каламита располагается Инкерманский Свято-Климентовский мужской православный действующий монастырь. Основанный в VIII-IX веках монахами-иконопочитателями, бежавшими из Византии от преследований иконоборцев, он состоял из нескольких церквей и комплекса жилых и хозяйственных пещер. В 98 г. сюда, на каторжные работы в каменоломне, был сослан и проповедовал святой священномученик Климент, папа Римский, ученик апостола Петра. В пещерном храме хранится частица мощей святого Климента. Инкерманский завод марочных вин Это одно из самых крупных предприятий классического виноделия Крыма, где выпускаются марочные вина. Отнюдь не Южнобережье с его знаменитой «Массандрой» является колыбелью крымского виноделия. За две тысячи лет до Массандры именно в окрестностях античного Херсонеса начало развиваться крымское виноделие и слава греческих вин с кораблями древних греков и кибитками скифов достигла самых дальних уголков Ойкумены. Главным отличием Инкермана является то, что это практически единственное производство в Крыму, на котором выпускается широкий ассортимент марочных столовых вин из европейских сортов винограда. Это натуральные вина, соответствующие европейскому и средиземноморскому вкусу — лёгкие, утоляющие жажду и облегчающие усвоение рыбы и мяса. Золотой фонд инкерманских подвалов — дубовая тара. На заводе расположено 700 бутов (вместимость от 5000 до 20000 литров) и 7000 бочек (вместимость от 300 до 1000 литров). Во время выдержки в дубе в вине происходят сложные физико-химические процессы, вино приобретает благородные тона выдержки. Средний срок выдержки 2 года для столовых вин и 3 года — для крепких и десертных. Это классическая технология производства марочных вин. Вина завода удостоены 11 кубов Гран-при, 96 золотых, 61 серебряных и бронзовых медалей многих выставок и конкурсов. Инкерманский завод марочных вин является победителем всеукраинского конкурса «100 лучших товаров Украины». Вина завода представлены в столовой президента и Кабмине Украины, в представительствах и посольствах Украины за рубежом. В 1990 году по заключению Международной организации винограда и вина (Париж) завод признан одним из лучших винодельческих предприятий мира. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей предприятия и технологией производства вин, а также продегустируете 8 образцов инкерманских вин. (По желанию, оплачивается отдельно.) Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Важная информация: Надевайте удобную одежду и обувь, будем много ходить.
Ежедневно в 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Климентовский мужской пещерный монастырь
- Инкерманский завод марочных вин
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи, объекты посещения
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Надевайте удобную одежду и обувь
- Будем много ходить
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовод Павел очень много и красиво рассказал о своём любимом городе, провёл по храму в скалах, показал его окрестности. Это замечательно. Таких фактов я в
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Р
Впечатление в общем положительное. Очень понравилась экскурсия на самом винзаводе. Наш экскурсовод Надежда (от Инкермана) выше всяких похвал. Монастырь очень интересное место, но времени там мало, рассказа от нашего гида
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Р
Впечатление в общем положительное. Очень понравилась экскурсия на самом винзаводе. Наш экскурсовод Надежда (от Инкермана) выше всяких похвал. Монастырь очень интересное место, но времени там мало, рассказа от нашего гида
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Ю
Впечатление в общем положительное. Очень понравилась экскурсия на самом винзаводе. Наш экскурсовод Надежда (от Инкермана) выше всяких похвал. Монастырь очень интересное место, но времени там мало, рассказа от нашего гида
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И
Инкерман с дегустацией понравился!!! Очень жарко, наверное, осенью или весной будет комфортно. На монастырь мало времени. Пробки на выезд из города ужасные. Гид Влад стильный (своеобразный) - понравился.
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И
Инкерман с дегустацией понравился!!! Очень жарко, наверное, осенью или весной будет комфортно. На монастырь мало времени. Пробки на выезд из города ужасные. Гид Влад стильный (своеобразный) - понравился.
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