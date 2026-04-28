Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Как только вы изучили главные достопримечательности Крыма, вам захочется узнать о полуострове еще больше. Здесь находится множество интересных мест. Одно из них — Свято-Климентовский пещерный монастырь. В монастыре все впечатляет, от пейзажей до объема выполненной работы. Вы как будто сопричастны с историей. Далее мы отправимся на Инкерманский завод, колыбель крымского виноделия. 3.9 33 отзыва

Экскурсии Крым Ваш гид в Севастополе Задать вопрос Групповая экскурсия 1700 ₽ за человека 3.9 33 отзыва 4 часа 1-20 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Свято-Климентовский мужской пещерный монастырь У подножия крепости Каламита располагается Инкерманский Свято-Климентовский мужской православный действующий монастырь. Основанный в VIII-IX веках монахами-иконопочитателями, бежавшими из Византии от преследований иконоборцев, он состоял из нескольких церквей и комплекса жилых и хозяйственных пещер. В 98 г. сюда, на каторжные работы в каменоломне, был сослан и проповедовал святой священномученик Климент, папа Римский, ученик апостола Петра. В пещерном храме хранится частица мощей святого Климента. Инкерманский завод марочных вин Это одно из самых крупных предприятий классического виноделия Крыма, где выпускаются марочные вина. Отнюдь не Южнобережье с его знаменитой «Массандрой» является колыбелью крымского виноделия. За две тысячи лет до Массандры именно в окрестностях античного Херсонеса начало развиваться крымское виноделие и слава греческих вин с кораблями древних греков и кибитками скифов достигла самых дальних уголков Ойкумены. Главным отличием Инкермана является то, что это практически единственное производство в Крыму, на котором выпускается широкий ассортимент марочных столовых вин из европейских сортов винограда. Это натуральные вина, соответствующие европейскому и средиземноморскому вкусу — лёгкие, утоляющие жажду и облегчающие усвоение рыбы и мяса. Золотой фонд инкерманских подвалов — дубовая тара. На заводе расположено 700 бутов (вместимость от 5000 до 20000 литров) и 7000 бочек (вместимость от 300 до 1000 литров). Во время выдержки в дубе в вине происходят сложные физико-химические процессы, вино приобретает благородные тона выдержки. Средний срок выдержки 2 года для столовых вин и 3 года — для крепких и десертных. Это классическая технология производства марочных вин. Вина завода удостоены 11 кубов Гран-при, 96 золотых, 61 серебряных и бронзовых медалей многих выставок и конкурсов. Инкерманский завод марочных вин является победителем всеукраинского конкурса «100 лучших товаров Украины». Вина завода представлены в столовой президента и Кабмине Украины, в представительствах и посольствах Украины за рубежом. В 1990 году по заключению Международной организации винограда и вина (Париж) завод признан одним из лучших винодельческих предприятий мира. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей предприятия и технологией производства вин, а также продегустируете 8 образцов инкерманских вин. (По желанию, оплачивается отдельно.) Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Важная информация: Надевайте удобную одежду и обувь, будем много ходить.

Ежедневно в 13:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Свято-Климентовский мужской пещерный монастырь

Инкерманский завод марочных вин Что включено Транспортно-экскурсионное обслуживание. Что не входит в цену Входные билеты в музеи, объекты посещения Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 13:30 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Важная информация Надевайте удобную одежду и обувь

Будем много ходить Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.