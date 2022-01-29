Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин

Как только вы изучили главные достопримечательности Крыма, вам захочется узнать о полуострове еще больше

3.2
32 отзыва
В группе
до 20 чел.
Как только вы изучили главные достопримечательности Крыма, вам захочется узнать о полуострове еще больше.

Здесь находится множество интересных мест.

Одно из них — Свято-Климентовский пещерный монастырь.

В монастыре все впечатляет, от пейзажей до объема выполненной работы.

Вы как будто сопричастны с историей.

Далее мы отправимся на Инкерманский завод, колыбель крымского виноделия.
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин

Что вы можете увидеть 🤩

  • Свято-Климентовский мужской пещерный монастырь
  • Инкерманский завод марочных вин.
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Свято-Климентовский мужской пещерный монастырьУ подножия крепости Каламита располагается Инкерманский Свято-Климентовский мужской православный действующий монастырь. Основанный в VIII-IX веках монахами-иконопочитателями, бежавшими из Византии от преследований иконоборцев, он состоял из нескольких церквей и комплекса жилых и хозяйственных пещер. В 98 г. сюда, на каторжные работы в каменоломне, был сослан и проповедовал святой священномученик Климент, папа Римский, ученик апостола Петра. В пещерном храме хранится частица мощей святого Климента. Инкерманский завод марочных вин Это одно из самых крупных предприятий классического виноделия Крыма, где выпускаются марочные вина. Отнюдь не Южнобережье с его знаменитой «Массандрой» является колыбелью крымского виноделия. За две тысячи лет до Массандры именно в окрестностях античного Херсонеса начало развиваться крымское виноделие и слава греческих вин с кораблями древних греков и кибитками скифов достигла самых дальних уголков Ойкумены.
Главным отличием Инкермана является то, что это практически единственное производство в Крыму, на котором выпускается широкий ассортимент марочных столовых вин из европейских сортов винограда. Это натуральные вина, соответствующие европейскому и средиземноморскому вкусу — лёгкие, утоляющие жажду и облегчающие усвоение рыбы и мяса. Золотой фонд инкерманских подвалов — дубовая тара. На заводе расположено 700 бутов (вместимость от 5000 до 20000 литров) и 7000 бочек (вместимость от 300 до 1000 литров).
Во время выдержки в дубе в вине происходят сложные физико-химические процессы, вино приобретает благородные тона выдержки. Средний срок выдержки 2 года для столовых вин и 3 года — для крепких и десертных. Это классическая технология производства марочных вин. Вина завода удостоены 11 кубов Гран-при, 96 золотых, 61 серебряных и бронзовых медалей многих выставок и конкурсов. Инкерманский завод марочных вин является победителем всеукраинского конкурса «100 лучших товаров Украины». Вина завода представлены в столовой президента и Кабмине Украины, в представительствах и посольствах Украины за рубежом. В 1990 году по заключению Международной организации винограда и вина (Париж) завод признан одним из лучших винодельческих предприятий мира.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей предприятия и технологией производства вин, а также продегустируете 8 образцов инкерманских вин. (По желанию, оплачивается отдельно.) Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Входные билеты в музеи, объекты посещения
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Для вашего же комфорта
  • на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 13:30

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