Найдено 5 туров в категории « Горы » в Северобайкальске, цены от 69 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине На квадроциклах Туры на квадроциклах 6 дней Чарующий Северный Байкал: прогулки и погружение в культуру Познакомиться с традициями эвенков, искупаться в термах и отдохнуть в окружении сибирской природы Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, с 8:00 до 18:00 «Манящая красота гор, величественное озеро, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждёт вас в туре» 95 500 ₽ за человека На квадроциклах Туры на квадроциклах 8 дней Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск «Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждет Вас в нашем путешествии» 109 700 ₽ за человека На квадроциклах Туры на квадроциклах 5 дней Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск «Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждет Вас в нашем путешествии» 80 600 ₽ за человека На квадроциклах Туры на квадроциклах 5 дней Классика Северобайкальска. Зимнее или весеннее путешествие Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск «Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей – всё это ждет Вас в туре» 69 600 ₽ за человека На квадроциклах Туры на квадроциклах 8 дней Зимняя или весенняя мозаика Северобайкальска Начало: Северобайкальск, Республика Бурятия «Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей – всё это ждет вас в туре» 92 400 ₽ за человека Все туры Северобайкальска

Купите самый интересный из 5 туров в Северобайкальске на 2026 год по теме «Горы», цены от 69600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь