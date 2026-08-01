Чарующий Северный Байкал: прогулки и погружение в культуру
Познакомиться с традициями эвенков, искупаться в термах и отдохнуть в окружении сибирской природы
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, с 8:00 до 18:00
«Манящая красота гор, величественное озеро, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждёт вас в туре»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
95 500 ₽ за человека
Летняя или осенняя мозаика Северобайкальска
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
«Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждет Вас в нашем путешествии»
Сегодня в 10:00
24 авг в 10:00
109 700 ₽ за человека
Классика Северобайкальска. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
«Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей — всё это ждет Вас в нашем путешествии»
Сегодня в 10:00
24 авг в 10:00
80 600 ₽ за человека
Классика Северобайкальска. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: Республика Бурятия, Северобайкальск
«Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей – всё это ждет Вас в туре»
30 сен в 10:00
4 окт в 10:00
69 600 ₽ за человека
Зимняя или весенняя мозаика Северобайкальска
Начало: Северобайкальск, Республика Бурятия
«Чарующая красота гор, удивительный вид на величественный Байкал, познавательные экскурсии и знакомство с самобытностью местных жителей – всё это ждет вас в туре»
30 сен в 10:00
3 окт в 10:00
92 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Северобайкальску в категории «Горы»
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