Полезная информация о Шерегеше
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Местное время в Шерегеше
13:2859
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Шерегеш
|По-английски
|sheregesh
|Население города
|10 114 чел.
Где находится Шерегеш на карте
Популярные экскурсии в Шерегеше
6000
₽
за чел.
Прогулка в верховья священной реки Мрас-Су с посещением кардона
4900
₽
за чел.
Поездка на юг района на автомобиле в п
6800
₽
за чел.
Посещение Тенгрианского храма, трехречья, путешествие на моторной лодке
8000
₽
за чел.
Телецкое озеро - одна из главных достопримечательностей Алтая
9700
₽
за чел.
На протяжении всего маршрута Вас ждет знакомство с историей
2500
₽
за чел.
Предлагаем Вам активные программы и экскурсии на квадроциклах продолжительностью от 1 часа
2000
₽
за чел.
Автобусная экскурсия с посещением контактного зоопарка и катанием на пони
2500
₽
за чел.
Вас ждёт программа активного водного приключения с купанием и рыбалкой, на реке Мрас-Су, 3-4 часа
2100
₽
за чел.
Ощутить единение со сказочной природой в окрестностях поселка
15000
₽
за всё
Разобраться в инфраструктуре комплекса, выбрать подходящие склоны и грамотно построить план отдыха
8000
₽
за чел.
Комбинированная экскурсионная программа на автобусе, моторной лодке и пешком (10 км)
2500
₽
за чел.
Добрые, обученные лошадки приглашают на прогулки по лесным тропам в сопровождении опытных инструкторов
1900
₽
за чел.
Романтичное приключение для семей и пар
3500
₽
за чел.
Вы познакомитесь с историей края, посетите достопримечательности
4300
₽
за чел.
Вас ждёт программа активного водного приключения по таёжной реке Мрас-Су