Всё о Шерегеше

Полезная информация о Шерегеше

Что нужно знать о Шерегеше: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 18 экскурсий
Местное время в Шерегеше
13:2859
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаШерегеш
По-английскиsheregesh
Население города10 114 чел.

Где находится Шерегеш на карте

Популярные экскурсии в Шерегеше

Карчитский замок с посещением пасеки
Карчитский замок с посещением пасеки
6000
за чел.
Прогулка в верховья священной реки Мрас-Су с посещением кардона
Рыбалка на хариуса
Рыбалка на хариуса
4900
за чел.
Поездка на юг района на автомобиле в п
«Водопад Сага» на моторной лодке по национальному парку
«Водопад Сага» на моторной лодке по национальному парку
6800
за чел.
Посещение Тенгрианского храма, трехречья, путешествие на моторной лодке
Озеро Телецкое из Шерегеша
Озеро Телецкое из Шерегеша
8000
за чел.
Телецкое озеро - одна из главных достопримечательностей Алтая
Золотое кольцо Шории. Всё самое интересное
Золотое кольцо Шории. Всё самое интересное
9700
за чел.
На протяжении всего маршрута Вас ждет знакомство с историей
Прогулки на квадроциклах
Прогулки на квадроциклах
2500
за чел.
Предлагаем Вам активные программы и экскурсии на квадроциклах продолжительностью от 1 часа
«В мире животных» - Душевный трогательный зоопарк
«В мире животных» - Душевный трогательный зоопарк
2000
за чел.
Автобусная экскурсия с посещением контактного зоопарка и катанием на пони
Сплав на катамаранах в п. Усть-Кабырза
Сплав на катамаранах в п. Усть-Кабырза
2500
за чел.
Вас ждёт программа активного водного приключения с купанием и рыбалкой, на реке Мрас-Су, 3-4 часа
Ваша первая прогулка на снегоступах в Шерегеше
Ваша первая прогулка на снегоступах в Шерегеше
2100
за чел.
Ощутить единение со сказочной природой в окрестностях поселка
Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
15000
за всё
Разобраться в инфраструктуре комплекса, выбрать подходящие склоны и грамотно построить план отдыха
«Азасская пещера». По следам снежного человека
«Азасская пещера». По следам снежного человека
8000
за чел.
Комбинированная экскурсионная программа на автобусе, моторной лодке и пешком (10 км)
Конные прогулки «Панорамы столицы Шории»
Конные прогулки «Панорамы столицы Шории»
2500
за чел.
Добрые, обученные лошадки приглашают на прогулки по лесным тропам в сопровождении опытных инструкторов
«Рассвет в горах» романтическое приключение, ночёвка в палатке
«Рассвет в горах» романтическое приключение, ночёвка в палатке
1900
за чел.
Романтичное приключение для семей и пар
«Загадки Шории» - главная обзорная экскурсия по Таштагольскому району
«Загадки Шории» - главная обзорная экскурсия по Таштагольскому району
3500
за чел.
Вы познакомитесь с историей края, посетите достопримечательности
«Заповедная река» однодневная программа со сплавом по реке Мрас-Су
«Заповедная река» однодневная программа со сплавом по реке Мрас-Су
4300
за чел.
Вас ждёт программа активного водного приключения по таёжной реке Мрас-Су
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