Полезная информация о Шуя

Что нужно знать о Шуя: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Шуя
00:2831
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаШуя
По-английскиShuya
Население города60 705 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота105 м. от уровня моря

Где находится Шуя на карте

Популярные экскурсии в Шуя

Открыть прекрасную старинную Шую
Открыть прекрасную старинную Шую
5
7 отзывов
3000
за чел.
Отдохнуть душой в древнерусском городе и дополнить знания об истории Золотого кольца

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