Полезная информация о Шуя
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Местное время в Шуя
00:2831
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Шуя
|По-английски
|Shuya
|Население города
|60 705 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|105 м. от уровня моря
Где находится Шуя на карте
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