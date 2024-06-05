Башня Веселуха – экскурсии в Смоленске

Найдено 3 экскурсии в категории «Башня Веселуха» в Смоленске, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Мистический Смоленск: от легенд до Вампиров средней полосы
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: Башня Громовая
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.
Мистический Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Мистический Смоленск
Таинственные страницы истории города
Начало: На улице Бакунина
24 июня в 10:00
25 июня в 09:00
3 200 за всё до 6 чел.
Большая прогулка по Смоленску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
111 отзывов
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
4 000 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    5 июня 2024
    Мистический Смоленск
    Большое спасибо!!!
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
    Очень благодарны за интересную и познавательную экскурсию! Были в Смоленске впервые! И в первый день мы погрузились в жизнь Смоленска! Впечатлило! Захотелось приехать ещё! Спасибо огромное!
  • N
    Natalia
    24 мая 2024
    Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
    Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍
    Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍
  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    Большая прогулка по Смоленску
    Это была одна из лучших экскурсий, заказанных мной на Трипстере! Марина великолепный экскурсовод! Нам понравилось всё! И сам город, и
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    экскурсия, и маршрут, и Марина как рассказчик. Прогулка получилась просто великолепная! Вся наша группа была в восторге! Рекомендую всем эту экскурсию, гарантирую вы не пожалеете!!!!

    Это была одна из лучших экскурсий, заказанных мной на Трипстере! Марина великолепный экскурсовод! Нам понравилось всё!Это была одна из лучших экскурсий, заказанных мной на Трипстере! Марина великолепный экскурсовод! Нам понравилось всё!Это была одна из лучших экскурсий, заказанных мной на Трипстере! Марина великолепный экскурсовод! Нам понравилось всё!
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Большая прогулка по Смоленску
    Спасибо большое Марине за очень интересную, познавательную и увлекательную экскурсию-прогулку по Смоленску. Марина не заваливала нас датами, цифрами и т.
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    п., которые, как правило, мало кто запоминает. Она преподнесла нам историю о своём любимом городе Смоленске в форме замечательно построенного рассказаза. Мы прошли по основным достопримечательностям города, увидели Смоленск во всей своей красе! Услышали для себя очень много интересного и познавательного. Завершением экскурсии было посещение самого красивого собора города - Свято-Успенского. Было очень, очень здорово! Экскурсия прошла на одном дыхании, хоть и продолжалась 3,5 часа. Марина ответила на все возникшие у нас вопросы. Рекомендовала нам, что можно и нужно обязательно посетить и посмотреть самостоятельно. Куда сходить вкусно покушать. Марина замечательный гид и очень увлекательный человек! С ней было очень комфортно!

  • В
    Венера
    11 мая 2024
    Мистический Смоленск
    Все прошло хоро́шо. Спасибо Наталье за интересную экскурсию,все прошло комфортно,даже с условием,что был праздничный день и центр был перекрыт. Узнали много интересного и прошли неизведанными тропами. Эта экскурсия проходит по местам,которые не входят в ознакомительную часть. Рекомендую.
  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
    Все понравилось! Дмитрий очень интересно и с юмором рассказывает!
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Большая прогулка по Смоленску
    Всё понравилось!
  • О
    Ольга
    10 марта 2024
    Мистический Смоленск
    Спасибо Наталье за интересную и нестандартную экскурсию. Два часа пролетели незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Башня Веселуха»

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  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Башня Веселуха" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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