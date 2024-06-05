1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мистический Смоленск: от легенд до Вампиров средней полосы
Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Начало: Башня Громовая
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистический Смоленск
Таинственные страницы истории города
Начало: На улице Бакунина
24 июня в 10:00
25 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana5 июня 2024Большое спасибо!!!
- ООльга1 июня 2024Очень благодарны за интересную и познавательную экскурсию! Были в Смоленске впервые! И в первый день мы погрузились в жизнь Смоленска! Впечатлило! Захотелось приехать ещё! Спасибо огромное!
- NNatalia24 мая 2024Насыщенная экскурсия, с безупречным знанием истории и не тривиальным подходом. С удовольствием могу рекомендовать! 👍
- ААнастасия14 мая 2024Это была одна из лучших экскурсий, заказанных мной на Трипстере! Марина великолепный экскурсовод! Нам понравилось всё! И сам город, и
- ЕЕлена13 мая 2024Спасибо большое Марине за очень интересную, познавательную и увлекательную экскурсию-прогулку по Смоленску. Марина не заваливала нас датами, цифрами и т.
- ВВенера11 мая 2024Все прошло хоро́шо. Спасибо Наталье за интересную экскурсию,все прошло комфортно,даже с условием,что был праздничный день и центр был перекрыт. Узнали много интересного и прошли неизведанными тропами. Эта экскурсия проходит по местам,которые не входят в ознакомительную часть. Рекомендую.
- ММарина10 мая 2024Все понравилось! Дмитрий очень интересно и с юмором рассказывает!
- ООльга4 мая 2024Всё понравилось!
- ООльга10 марта 2024Спасибо Наталье за интересную и нестандартную экскурсию. Два часа пролетели незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Башня Веселуха»
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