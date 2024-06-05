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п., которые, как правило, мало кто запоминает. Она преподнесла нам историю о своём любимом городе Смоленске в форме замечательно построенного рассказаза. Мы прошли по основным достопримечательностям города, увидели Смоленск во всей своей красе! Услышали для себя очень много интересного и познавательного. Завершением экскурсии было посещение самого красивого собора города - Свято-Успенского. Было очень, очень здорово! Экскурсия прошла на одном дыхании, хоть и продолжалась 3,5 часа. Марина ответила на все возникшие у нас вопросы. Рекомендовала нам, что можно и нужно обязательно посетить и посмотреть самостоятельно. Куда сходить вкусно покушать. Марина замечательный гид и очень увлекательный человек! С ней было очень комфортно!