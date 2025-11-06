Путешествие по Смоленску станет настоящим приключением для детей. Они разгадают загадки, узнают о тайнах Смоленской крепости и соберут секретное слово.
Взрослые смогут насладиться историей города, посещая такие места, как Сквер Памяти Героев и Лопатинский сад. Участников ждут символичные призы и множество интересных фактов о Смоленске. Прогулка подходит для детей от 6 до 12 лет, с адаптацией заданий под возраст
5 причин купить эту экскурсию
- 🧩 Интерактивные загадки
- 🏰 История Смоленска
- 🎁 Призы для детей
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Легкая подача информации
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Смоленская крепостная стена
- Сквер Памяти Героев
- Лопатинский сад
- Сад Блонье
- Памятник М.И. Глинке
- Памятник А. Твардовскому и В. Теркину
- Башня Громовая
- Башня Копытенские ворота
- Памятник защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года
- Площадь Ленина
Описание экскурсии
- Смоленская крепостная стена — визитная карточка города, более 400 лет сторожит и украшает город
- Сквер Памяти Героев — место памяти о воинах, которые защищали Смоленск
- Лопатинский сад — старинный парк на месте военной крепости
- Сад Блонье — красивое место, где живёт смоленский олень — символ освобождённого города
- Памятник М. И. Глинке — первый памятник композитору в России
- Памятник А. Твардовскому и В. Тёркину — редкий пример памятника одновременно автору и вымышленному герою
- Памятник «с орлами» — самый художественный и символичный в городе
- Вечный огонь — символ нашей памяти о склонивших голову в войне
- Башня Громовая — самая красивая башня Смоленской крепости
- Башня Копытенские ворота — старинная башня и отличный пример организации ворот
- Памятник защитникам Смоленска 4–5 августа 1812 года — старейший в городе и единственный подлинный из сохранившихся в России
- Площадь Ленина — сердце Смоленска
В игровой форме дети узнают:
- какой девиз у жителей Смоленска
- для кого привезли смоленского оленя
- куда устремлен взгляд композитора Глинки
- где спрятались кирпичи 17 века
- какие тайны и легенды хранит Смоленская крепость
- о чем рассказывает Василий Тёркин своему автору
- каких врагов нашей страны встречали смоляне
- какая птичка присела на смоленскую пушку
И еще много-много всего интересного!
Организационные детали
- Это экскурсия с заданиями и ребусами, ориентированная на детей 6–12 лет, но для интересующихся взрослых будет дополнительная информация
- Экскурсия пройдёт комфортно, если дети будут сытые и отдохнувшие с дороги
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 271 туриста
Со Смоленском связана вся моя жизнь. По образованию я учитель истории, а ещё я аккредитованный гид-экскурсовод. Люблю путешествовать, поэтому знаю, что нужно путешественникам — грамотный местный житель, который поведает о своём
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Семён
6 ноя 2025
При очень сложной задаче заинтересовать избалованных подростков Александра с помощью ребусов, интересных историй и личной вовлеченности справилась на высший балл. Дети разгадывали загадки, слушали и бегали в поисках букв. Лучшие рекомендации!
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Наша семья от всей души хотела бы поблагодарить Александру за невероятно интересную экскурсию! Она смогла увлечь не только нашу 10-летнюю дочь, но и нас взрослых. 2 пролетели вмиг!
Маршрут очень логично выстроен по центру города и охватывает все ключевые точки. Рассказ о городе - живой и увлекательно. И в целом с душой!
Непременно будет рекомендовать друзьям и знакомым!
Мария
1 ноя 2025
Очень познавательная экскурсия, Александра интересно рассказывает про город, материал в доступной форме. 2 часа пролетели на одном дыхании. Спасибо за презент в конце экскурсии🤗
О
Ольга
1 ноя 2025
Супер экскурсия! Интересно всем, и взрослым и детям! Дети вовлечены и счастливы! Последовательный и продуманный рассказ. Раскрыта история города. Рекомендую!
Я
Яна
31 окт 2025
Отличная экскурсия!
Были двое взрослых с ребенком 7 лет.
Ребёнок, вроде бы, прыгал вокруг), но в конце экскурсии ответил на все вопросы, так что информация была подана в доступом и правильном виде.
Нам,
В
Варвара
30 окт 2025
Благодарим Александру за интересную экскурсию и разработанные задания для детей разного возраста, которые держали внимание все 2 часа. Очень рекомендуем данное мероприятие для семей с детьми.
Е
Евгения
27 окт 2025
Спасибо Александре за экскурсию по Смоленску. Было интересно и взрослым и детям. Дети слушали с удовольствием и интересом. После экскурсии делились своими впечатлениями. У Александры получилось заинтересовать детей разного возраста. Они с интересом разгадывали ребусы, искали подсказки.
В
Виктория
24 окт 2025
Александра просто волшебная! Заинтересовать, удержать внимание детей от 8 до 12 лет - задача практически невозможная. А они усвоили материал и после экскурсии ответили на все ее вопросы! Мы, взрослые, при этом, смогли глубоко погрузиться в историю города. Рекомендуем и на сайте и всем своим друзьям!
А
Анна
27 сен 2025
Большое спасибо Александре за замечательную экскурсию в тёплой и дружелюбной атмосфере! Мы были с ребёнком 7 лет, заинтересовала дочку сразу. Были организованы ребусы и загадки! Ребёнок был заинтересован всю экскурсию и не капризничал. Однозначно рекомендую! 👍
Елена
21 сен 2025
Спасибо большое Александре! Отличная экскурсия,индивидуальный подход и просто приятное общение!
Д
Денисова
30 авг 2025
Спасибо большое Александре! Экскурсия прошла замечательно! Много нового и интересного узнали не только дети, но и мы взрослые. Отличный маршрут, интересные задания, постоянное взаимодействие с детьми! Однозначно рекомендую!
Ю
Юлия
27 авг 2025
Добрый день! Даже дождик (мы его практически не заметили) нам не помешал насладиться красотой города, узнать интересные факты. Время пролетело незаметно. На любой наш вопрос у Александры находился ответ. Мы старались отвечать на вопросы, чтобы решить ребус в конце экскурсии)). Ребенок был вовлечен до конца нашего приключения полностью. Впечатления остались самые восторженные. Огромное спасибо!
Марина
25 авг 2025
Огромное спасибо Александре за экскурсию!
Если вам нужен семейный формат - то эта экскурсия лучшее, что может быть!
Очень легко и интересно подан материал, есть интерактивная часть, которая включает в экскурсию детей!
И как результат - интересно и деткам и взрослым!
Хорошо подойдёт для первого ознакомления с городом!
Удивительный Смоленск с его огромной и древней историей теперь стал близким и знакомым!
С
Светлана
23 авг 2025
Было очень увлекательно!
И
Ирина
21 авг 2025
Прекрасная Александра, экскурсия была информативна и познавательна! Несмотря на длительность, время пролетает незаметно!
