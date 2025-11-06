Мои заказы

Смоленск для детей

Путешествие по Смоленску с детьми: загадки, ребусы и история в игровой форме. Призы и увлекательные открытия ждут вас
Путешествие по Смоленску станет настоящим приключением для детей. Они разгадают загадки, узнают о тайнах Смоленской крепости и соберут секретное слово.

Взрослые смогут насладиться историей города, посещая такие места, как Сквер Памяти Героев и Лопатинский сад. Участников ждут символичные призы и множество интересных фактов о Смоленске. Прогулка подходит для детей от 6 до 12 лет, с адаптацией заданий под возраст
5
24 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🧩 Интерактивные загадки
  • 🏰 История Смоленска
  • 🎁 Призы для детей
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📚 Легкая подача информации
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Смоленская крепостная стена
  • Сквер Памяти Героев
  • Лопатинский сад
  • Сад Блонье
  • Памятник М.И. Глинке
  • Памятник А. Твардовскому и В. Теркину
  • Башня Громовая
  • Башня Копытенские ворота
  • Памятник защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года
  • Площадь Ленина

Описание экскурсии

  • Смоленская крепостная стена — визитная карточка города, более 400 лет сторожит и украшает город
  • Сквер Памяти Героев — место памяти о воинах, которые защищали Смоленск
  • Лопатинский сад — старинный парк на месте военной крепости
  • Сад Блонье — красивое место, где живёт смоленский олень — символ освобождённого города
  • Памятник М. И. Глинке — первый памятник композитору в России
  • Памятник А. Твардовскому и В. Тёркину — редкий пример памятника одновременно автору и вымышленному герою
  • Памятник «с орлами» — самый художественный и символичный в городе
  • Вечный огонь — символ нашей памяти о склонивших голову в войне
  • Башня Громовая — самая красивая башня Смоленской крепости
  • Башня Копытенские ворота — старинная башня и отличный пример организации ворот
  • Памятник защитникам Смоленска 4–5 августа 1812 года — старейший в городе и единственный подлинный из сохранившихся в России
  • Площадь Ленина — сердце Смоленска

В игровой форме дети узнают:

  • какой девиз у жителей Смоленска
  • для кого привезли смоленского оленя
  • куда устремлен взгляд композитора Глинки
  • где спрятались кирпичи 17 века
  • какие тайны и легенды хранит Смоленская крепость
  • о чем рассказывает Василий Тёркин своему автору
  • каких врагов нашей страны встречали смоляне
  • какая птичка присела на смоленскую пушку

И еще много-много всего интересного!

Организационные детали

  • Это экскурсия с заданиями и ребусами, ориентированная на детей 6–12 лет, но для интересующихся взрослых будет дополнительная информация
  • Экскурсия пройдёт комфортно, если дети будут сытые и отдохнувшие с дороги

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 271 туриста
Со Смоленском связана вся моя жизнь. По образованию я учитель истории, а ещё я аккредитованный гид-экскурсовод. Люблю путешествовать, поэтому знаю, что нужно путешественникам — грамотный местный житель, который поведает о своём
читать дальше

городе с любовью, проведёт по главным и затерянным улочкам, расскажет о том, как жили раньше и как живут сейчас. А ещё я мама — и знаю, как важно уделить внимание гостям с детьми, чтобы всем было интересно и нескучно. Приходите на мои экскурсии, я вас жду в Смоленске!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Смоленск для детей (Варвара)Смоленск для детей (Варвара)Смоленск для детей (Варвара)Смоленск для детей (Варвара)Смоленск для детей (Варвара)Смоленск для детей (Виктория)Смоленск для детей (Виктория)Смоленск для детей (Виктория)Смоленск для детей (Виктория)Смоленск для детей (Виктория)Смоленск для детей (Елена)Смоленск для детей (Елена)Смоленск для детей (Елена)Смоленск для детей (Елена)Смоленск для детей (Марина)Смоленск для детей (Марина)Смоленск для детей (Ирина)Смоленск для детей (Ирина)Смоленск для детей (Ирина)Смоленск для детей (Екатерина)Смоленск для детей (Екатерина)Смоленск для детей (Екатерина)Смоленск для детей (Екатерина)Смоленск для детей (Екатерина)Смоленск для детей (Екатерина)Смоленск для детей (Екатерина)Смоленск для детей (Юлия)Смоленск для детей (Юлия)
Семён
Семён
6 ноя 2025
При очень сложной задаче заинтересовать избалованных подростков Александра с помощью ребусов, интересных историй и личной вовлеченности справилась на высший балл. Дети разгадывали загадки, слушали и бегали в поисках букв. Лучшие рекомендации!
При очень сложной задаче заинтересовать избалованных подростков Александра с помощью ребусов, интересных историй и личной вовлеченности
Ю
Юлия
2 ноя 2025
Наша семья от всей души хотела бы поблагодарить Александру за невероятно интересную экскурсию! Она смогла увлечь не только нашу 10-летнюю дочь, но и нас взрослых. 2 пролетели вмиг!

Маршрут очень логично выстроен по центру города и охватывает все ключевые точки. Рассказ о городе - живой и увлекательно. И в целом с душой!

Непременно будет рекомендовать друзьям и знакомым!
Мария
Мария
1 ноя 2025
Очень познавательная экскурсия, Александра интересно рассказывает про город, материал в доступной форме. 2 часа пролетели на одном дыхании. Спасибо за презент в конце экскурсии🤗
О
Ольга
1 ноя 2025
Супер экскурсия! Интересно всем, и взрослым и детям! Дети вовлечены и счастливы! Последовательный и продуманный рассказ. Раскрыта история города. Рекомендую!
Я
Яна
31 окт 2025
Отличная экскурсия!
Были двое взрослых с ребенком 7 лет.
Ребёнок, вроде бы, прыгал вокруг), но в конце экскурсии ответил на все вопросы, так что информация была подана в доступом и правильном виде.
Нам,
читать дальше

взрослым, тоже было очень познавательно.
Александра - очень приятный в общении человек, хороший экскурсовод. К квесту идёт подготовка (там нужно находить определенные вещи в тайных местах), Александра по-честному заранее обошла под дождём все локации и все подготовила, здорово!
Рекомендуем!

В
Варвара
30 окт 2025
Благодарим Александру за интересную экскурсию и разработанные задания для детей разного возраста, которые держали внимание все 2 часа. Очень рекомендуем данное мероприятие для семей с детьми.
Благодарим Александру за интересную экскурсию и разработанные задания для детей разного возраста, которые держали внимание все 2 часа. Очень рекомендуем данное мероприятие для семей с детьми.
Е
Евгения
27 окт 2025
Спасибо Александре за экскурсию по Смоленску. Было интересно и взрослым и детям. Дети слушали с удовольствием и интересом. После экскурсии делились своими впечатлениями. У Александры получилось заинтересовать детей разного возраста. Они с интересом разгадывали ребусы, искали подсказки.
В
Виктория
24 окт 2025
Александра просто волшебная! Заинтересовать, удержать внимание детей от 8 до 12 лет - задача практически невозможная. А они усвоили материал и после экскурсии ответили на все ее вопросы! Мы, взрослые, при этом, смогли глубоко погрузиться в историю города. Рекомендуем и на сайте и всем своим друзьям!
Александра просто волшебная! Заинтересовать, удержать внимание детей от 8 до 12 лет - задача практически невозможная. А они усвоили материал и после экскурсии ответили на все ее вопросы! Мы, взрослые, при этом, смогли глубоко погрузиться в историю города. Рекомендуем и на сайте и всем своим друзьям!
А
Анна
27 сен 2025
Большое спасибо Александре за замечательную экскурсию в тёплой и дружелюбной атмосфере! Мы были с ребёнком 7 лет, заинтересовала дочку сразу. Были организованы ребусы и загадки! Ребёнок был заинтересован всю экскурсию и не капризничал. Однозначно рекомендую! 👍
Елена
Елена
21 сен 2025
Спасибо большое Александре! Отличная экскурсия,индивидуальный подход и просто приятное общение!
Спасибо большое Александре! Отличная экскурсия,индивидуальный подход и просто приятное общение!
Д
Денисова
30 авг 2025
Спасибо большое Александре! Экскурсия прошла замечательно! Много нового и интересного узнали не только дети, но и мы взрослые. Отличный маршрут, интересные задания, постоянное взаимодействие с детьми! Однозначно рекомендую!
Ю
Юлия
27 авг 2025
Добрый день! Даже дождик (мы его практически не заметили) нам не помешал насладиться красотой города, узнать интересные факты. Время пролетело незаметно. На любой наш вопрос у Александры находился ответ. Мы старались отвечать на вопросы, чтобы решить ребус в конце экскурсии)). Ребенок был вовлечен до конца нашего приключения полностью. Впечатления остались самые восторженные. Огромное спасибо!
Марина
Марина
25 авг 2025
Огромное спасибо Александре за экскурсию!
Если вам нужен семейный формат - то эта экскурсия лучшее, что может быть!
Очень легко и интересно подан материал, есть интерактивная часть, которая включает в экскурсию детей!
И как результат - интересно и деткам и взрослым!
Хорошо подойдёт для первого ознакомления с городом!
Удивительный Смоленск с его огромной и древней историей теперь стал близким и знакомым!
Огромное спасибо Александре за экскурсию!Огромное спасибо Александре за экскурсию!
С
Светлана
23 авг 2025
Было очень увлекательно!
И
Ирина
21 авг 2025
Прекрасная Александра, экскурсия была информативна и познавательна! Несмотря на длительность, время пролетает незаметно!
Прекрасная Александра, экскурсия была информативна и познавательна! Несмотря на длительность, время пролетает незаметно!

