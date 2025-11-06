Семён При очень сложной задаче заинтересовать избалованных подростков Александра с помощью ребусов, интересных историй и личной вовлеченности справилась на высший балл. Дети разгадывали загадки, слушали и бегали в поисках букв. Лучшие рекомендации!

Ю Юлия Наша семья от всей души хотела бы поблагодарить Александру за невероятно интересную экскурсию! Она смогла увлечь не только нашу 10-летнюю дочь, но и нас взрослых. 2 пролетели вмиг!



Маршрут очень логично выстроен по центру города и охватывает все ключевые точки. Рассказ о городе - живой и увлекательно. И в целом с душой!



Непременно будет рекомендовать друзьям и знакомым!

Мария Очень познавательная экскурсия, Александра интересно рассказывает про город, материал в доступной форме. 2 часа пролетели на одном дыхании. Спасибо за презент в конце экскурсии🤗

О Ольга Супер экскурсия! Интересно всем, и взрослым и детям! Дети вовлечены и счастливы! Последовательный и продуманный рассказ. Раскрыта история города. Рекомендую!

Я Яна

Были двое взрослых с ребенком 7 лет.

Ребёнок, вроде бы, прыгал вокруг), но в конце экскурсии ответил на все вопросы, так что информация была подана в доступом и правильном виде.

Нам, читать дальше взрослым, тоже было очень познавательно.

Александра - очень приятный в общении человек, хороший экскурсовод. К квесту идёт подготовка (там нужно находить определенные вещи в тайных местах), Александра по-честному заранее обошла под дождём все локации и все подготовила, здорово!

Рекомендуем! Отличная экскурсия!Были двое взрослых с ребенком 7 лет.Ребёнок, вроде бы, прыгал вокруг), но в конце экскурсии ответил на все вопросы, так что информация была подана в доступом и правильном виде.Нам,

В Варвара Благодарим Александру за интересную экскурсию и разработанные задания для детей разного возраста, которые держали внимание все 2 часа. Очень рекомендуем данное мероприятие для семей с детьми.

Е Евгения Спасибо Александре за экскурсию по Смоленску. Было интересно и взрослым и детям. Дети слушали с удовольствием и интересом. После экскурсии делились своими впечатлениями. У Александры получилось заинтересовать детей разного возраста. Они с интересом разгадывали ребусы, искали подсказки.

В Виктория Александра просто волшебная! Заинтересовать, удержать внимание детей от 8 до 12 лет - задача практически невозможная. А они усвоили материал и после экскурсии ответили на все ее вопросы! Мы, взрослые, при этом, смогли глубоко погрузиться в историю города. Рекомендуем и на сайте и всем своим друзьям!

А Анна Большое спасибо Александре за замечательную экскурсию в тёплой и дружелюбной атмосфере! Мы были с ребёнком 7 лет, заинтересовала дочку сразу. Были организованы ребусы и загадки! Ребёнок был заинтересован всю экскурсию и не капризничал. Однозначно рекомендую! 👍

Елена Спасибо большое Александре! Отличная экскурсия,индивидуальный подход и просто приятное общение!

Д Денисова Спасибо большое Александре! Экскурсия прошла замечательно! Много нового и интересного узнали не только дети, но и мы взрослые. Отличный маршрут, интересные задания, постоянное взаимодействие с детьми! Однозначно рекомендую!

Ю Юлия Добрый день! Даже дождик (мы его практически не заметили) нам не помешал насладиться красотой города, узнать интересные факты. Время пролетело незаметно. На любой наш вопрос у Александры находился ответ. Мы старались отвечать на вопросы, чтобы решить ребус в конце экскурсии)). Ребенок был вовлечен до конца нашего приключения полностью. Впечатления остались самые восторженные. Огромное спасибо!

Марина Огромное спасибо Александре за экскурсию!

Если вам нужен семейный формат - то эта экскурсия лучшее, что может быть!

Очень легко и интересно подан материал, есть интерактивная часть, которая включает в экскурсию детей!

И как результат - интересно и деткам и взрослым!

Хорошо подойдёт для первого ознакомления с городом!

Удивительный Смоленск с его огромной и древней историей теперь стал близким и знакомым!

С Светлана Было очень увлекательно!