В память о героях

Наша экскурсия начнется в сквере Героев. Вы увидите памятник с орлами и узнаете, что означает его необычная символика. Мы пройдем по аллее героев 1812 года, где вы узнаете, почему Наполеон считал, что «Проиграл войну, потому что был проклят под Смоленском… ». Пройдем вдоль крепостной стены, где находятся мемориальные захоронения советских воинов, подобное которому есть только в Москве, у Кремлевской стены.

Легендарные смоленские башни

Дальше нас ждет Громовая башня. С закладки Борисом Годуновым первого камня в её основание и началось возведение Смоленской крепости. Я расскажу вам легенды о замурованном черепе боевого коня Святого воина Меркурия и о Годуновском заклятии.

После сделаем остановку у башни Копытинские ворота, где познакомимся с историей войны с поляками в Смутное время. Побываем у Королевского Бастиона, где вы узнаете о тайнах Крепостных казематов и подземного хода в Литовском валу.

Символы земли смоленской

В Лопатинском саду я покажу вам великолепный Чугунный памятник. Вы узнаете, как могилы революционеров спасли монумент в 30-е годы прошлого века, почему его не вывезли фашисты и почему в XX веке он стал уникальным. А в парке Блонье нас встретить скульптура пережившая две Германские империи — бронзового оленя.

Здесь же вы увидите первый в России памятник деятелю искусств, нашему знаменитому земляку — М. И. Глинке. А после мы полюбуемся подсветкой здания Дворянского собрания. Я расскажу, почему его считали символом возрождения Смоленска в XIX веке и колыбелью белорусского государства в XX.

Смоленск языческий и православный

Историю святынь смоленских мы начнем узнавать на месте языческого капища и одного из первых православных храмов города. Вы увидите Вознесенский монастырь XVII века и узнаете его непростую историю. А после отправимся к знаменитому Успенскому собору, где полюбуемся великолепным видом со смотровой площадки. Я расскажу, почему собор называют «парящим», как он уцелел в двух Отечественных войнах и в «войне с храмами» 20-го века.