Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города

Вечерний Смоленск - город еще более необычный и загадочный, нежели днем

Вечерний Смоленск — город еще более необычный и загадочный, нежели днем.

Мы полюбуемся красивой подсветкой Смоленской крепости, Успенского собора, памятников и зданий на центральных улицах и в старинных парках.

Я расскажу вам уникальную историю нашего древнего города.

Многие факты ее кажутся невероятными, совпадения — мистическими, а легенды имеют документально подтвержденную предысторию.

Об этом и будет наша вечерняя экскурсия!
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города

Что вы увидите 🤩

  • Смоленский кремль
  • Лопатинский сад
  • Парк Блонье
  • Сквер Памяти героев
  • Старинные улицы, сохранившие облик времен Российской империи
  • «Дом с приведением»
  • «Кошкин дом»
  • Вознесенский монастырь
  • Чугунный памятник в Лопатинском саду
  • Бронзового оленя
  • Здание Дворянского собрания
  • Успенский собор
  • Громовую башню
  • И многое другое
В память о героях
Наша экскурсия начнется в сквере Героев. Вы увидите памятник с орлами и узнаете, что означает его необычная символика. Мы пройдем по аллее героев 1812 года, где вы узнаете, почему Наполеон считал, что «Проиграл войну, потому что был проклят под Смоленском… ». Пройдем вдоль крепостной стены, где находятся мемориальные захоронения советских воинов, подобное которому есть только в Москве, у Кремлевской стены.
Легендарные смоленские башни
Дальше нас ждет Громовая башня. С закладки Борисом Годуновым первого камня в её основание и началось возведение Смоленской крепости. Я расскажу вам легенды о замурованном черепе боевого коня Святого воина Меркурия и о Годуновском заклятии.
После сделаем остановку у башни Копытинские ворота, где познакомимся с историей войны с поляками в Смутное время. Побываем у Королевского Бастиона, где вы узнаете о тайнах Крепостных казематов и подземного хода в Литовском валу.
Символы земли смоленской
В Лопатинском саду я покажу вам великолепный Чугунный памятник. Вы узнаете, как могилы революционеров спасли монумент в 30-е годы прошлого века, почему его не вывезли фашисты и почему в XX веке он стал уникальным. А в парке Блонье нас встретить скульптура пережившая две Германские империи — бронзового оленя.
Здесь же вы увидите первый в России памятник деятелю искусств, нашему знаменитому земляку — М. И. Глинке. А после мы полюбуемся подсветкой здания Дворянского собрания. Я расскажу, почему его считали символом возрождения Смоленска в XIX веке и колыбелью белорусского государства в XX.
Смоленск языческий и православный
Историю святынь смоленских мы начнем узнавать на месте языческого капища и одного из первых православных храмов города. Вы увидите Вознесенский монастырь XVII века и узнаете его непростую историю. А после отправимся к знаменитому Успенскому собору, где полюбуемся великолепным видом со смотровой площадки. Я расскажу, почему собор называют «парящим», как он уцелел в двух Отечественных войнах и в «войне с храмами» 20-го века.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
2 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-автора программы экскурсии.
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Завершение: Смотровая площадка с видом на Успенский собор на ул. Козлова.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в вечернее время.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в вечернее время.

Вадим М.
Вадим М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Смоленска

🎩Индивидуальные👣Пешком🌇Вечерние🌃Ночные🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Смоленске

Магия вечернего Смоленска
Индивидуальная экскурсия
4.5
11
1 700
за 1-10 чел.
Магия вечернего Смоленска
Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру
Знакомьтесь, Смоленск
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
2 200
за 1-15 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Смоленск - один из древнейших русских городов
ежедневно
Город древний, город вечно молодой
Индивидуальная экскурсия
5
11
2 800
за 1-10 чел.
Город древний, город вечно молодой
Во время экскурсии Вы совершите прогулку по улицам, скверам и паркам исторического центра города-героя...
По договоренности
Духовные святыни древнего Смоленска
Индивидуальная экскурсия
2 800
за 1-5 чел.
Духовные святыни древнего Смоленска
Во время экскурсии Вы сами сможете убедиться в том, что православная сокровищница Смоленска поражает...
по запросу
Один Смоленский выходной
5
1
1 990
за 1 чел.
Один Смоленский выходной
Что мы знаем о Смоленске
Согласно расписанию в календаре
Смоленск духовный
Индивидуальная экскурсия
5
8
2 520
за 1-25 чел.
Смоленск духовный
Узнать об уникальных святынях города и проникнуться его древним очарованием
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-10 чел.
Загадки древнего Смоленска: интерактивная экскурсия для всей семьи
Приглашаю вас прикоснуться к легендарной истории удивительного города Смоленска, разгадать загадки, исследовать...
Ежедневно
Православные святыни Смоленска
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Православные святыни Смоленска
Смоленск - древний русский город, который может похвастаться сразу тремя храмами, построенными в XII...
Ежедневно
Смоленск — город удивительных историй
Индивидуальная экскурсия
5
2
3 000
за 1-10 чел.
Смоленск — город удивительных историй
Открыть неочевидные грани города и посмотреть на него глазами смолян на обзорной прогулке
Самобытный Смоленск
Индивидуальная экскурсия
5
181
2 200
за 1-15 чел.
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Индивидуальная экскурсия
4.9
88
3 000
за 1-10 чел.
Смоленск вчера, сегодня, завтра
Обзорная пешеходная прогулка по одному из древнейших городов России
Непарадный Смоленск
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-15 чел.
Непарадный Смоленск
Приглашаю вас на прогулку по непопулярным, но знаковым местам города, хранящим большую историю
Ежедневно

Вадим М. проводит ещё 12 экскурсий

Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Индивидуальная экскурсия
5
18
2 000
за 1-16 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия «Прогулка по старому городу…»
Во время обзорной экскурсии по Смоленску вы узнаете нетривиальную историю города, окунётесь в его...
ежедневно
«Взгляд через века…» с посещением Успенского собора
Индивидуальная экскурсия
5
13
2 500
за 1-16 чел.
«Взгляд через века…» с посещением Успенского собора
Смоленск - спокойный и уютный город с героическим прошлым
ежедневно с 08-00 до 15-30
«Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
Индивидуальная экскурсия
4.9
10
2 000
за 1-16 чел.
«Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
Я расскажу историю, которой нет в учебниках и Википедии
По договоренности
«На семи холмах» - история древнего города
Индивидуальная экскурсия
5
11
3 800
за 1-16 чел.
«На семи холмах» - история древнего города
Нас ждет пешеходная прогулка по "старому центру" города и автопоездка по историческим местам
Ежедневно с 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Четыре века истории города за два часа
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-16 чел.
Четыре века истории города за два часа
Вы узнаете об истории города со времен обороны в Смутное время; о судьбах людей, творивших эту...
Ежедневно
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Индивидуальная экскурсия
5
3
2 000
за 1-16 чел.
Героическое прошлое Смоленска и смолян
Город-ключ, город-щит, город-воин, город-Герой… Тема героического прошлого Смоленска всегда была и...
ежедневно
«В гости к княгине Тенишевой» - путешествие в Талашкино
Индивидуальная экскурсия
5
10
2 500
за 1-16 чел.
«В гости к княгине Тенишевой» - путешествие в Талашкино
Мы посетим сказочный домик Теремок - шедевр деревянного зодчества
Ежедневно, кроме понедельника и последнего четверга месяца
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Индивидуальная экскурсия
1 250
за 1-10 чел.
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Мы посетим один из самых почитаемых храмов России, визитную карточку Смоленска - кафедральный...
Ежедневно с 10-00 каждые полтора часа, до 17-00
«Загадки Красного Бора». Мемориал Катынь и Гнездовские курганы
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-4 чел.
«Загадки Красного Бора». Мемориал Катынь и Гнездовские курганы
ежедневно
Тайны Гнездовского леса
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-16 чел.
Тайны Гнездовского леса
Смоленская земля полна историческими тайнами и удивительными легендами
Ежедневно
Были и легенды Смоленской крепости
Индивидуальная экскурсия
5
2
2 000
за 1-16 чел.
Были и легенды Смоленской крепости
Легенда о Смоленской крепости гласит, о том, что на её стены было наложено страшное проклятье,...
Ежедневно
«Путешествие из IX века…» : Смоленск - Гнездово
Индивидуальная экскурсия
5
10
7 500
за 1-16 чел.
«Путешествие из IX века…» : Смоленск - Гнездово
Присоединяйтесь к семичасовой программе с рассказом об истории древнего города с языческих времён до...
Ежедневно в дневное время
У нас ещё много экскурсий 😎 в Смоленске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Смоленске
🇷🇺