За 12 веков западный форпост страны не раз прикрывал Москву и внутренние регионы от вторжений из Европы. Вы узнаете, какие беды прокатились по нашим землям и как они преобразили город.
Поговорим о противостоянии с Речью Посполитой, двух Отечественных войнах, а также защитниках Смоленска и их мужестве.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- центральную площадь, сформировавшуюся после Великой Отечественной войны
- сад «Блонье» — старейший парк города
- скульптуру оленя — трофей из Восточной Пруссии
- памятник Глинке, первый в мире
- архитектуру 18–19 веков и довоенного периода
- сквер Памяти Героев — участников двух Отечественных войн
- памятник с орлами, символизирующий неприступность России
- Смоленскую крепость — грандиозную фортификацию 17 столетия
- Успенский собор, главный в городе
Вы узнаете:
- как появился и развивался город-ровесник Русского государства
- как Пётр I, Екатерина II, Александр I и другие правители отмечали Смоленск
- как строили Смоленскую крепость
- откуда появилось название «Блонье»
- какие архитектурные ансамбли, знаковые памятники, христианские реликвии прошли через века, несмотря на все войны и катаклизмы
- какие героические события пережил город
- где находится самый высокий в России деревянный иконостас
Организационные детали
Будем много ходить пешком. В городе холмистый рельеф — комфортнее преодолеть часть пути на транспорте. Трансфер на кроссовере Volkswagen Tiguan оплачивается дополнительно — 800 ₽.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Смоленске
Увлекаюсь историей. Люблю свой город и стараюсь передать эту любовь другим. Дипломированный экскурсовод. Работаю более 10 лет. Смоленск — порубежье России, город-щит с древнейших времен до наших дней. И я с
