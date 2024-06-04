Памятник Глинке – экскурсии в Смоленске

Найдено 5 экскурсий в категории «Памятник Глинке» в Смоленске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск от древности до наших дней
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
47 отзывов
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000 за человека
Смоленск сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000 за всё до 16 чел.
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
Завтра в 17:00
10 июня в 10:30
4 300 за всё до 10 чел.
Погружение в историю Смоленска (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Смоленск сквозь века
    Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
  • У
    Ульяна
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Смоленск
    Спасибо большое Дмитрию за отличную экскурсию. Мы узнали столько нового о самом городе, его защитниках и известных людях, которые родом
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    отсюда. Дмитрий подсказал на какие ещё экскурсии стоит съездить и что посмотреть. Жалко, что мы только проездом, но обязательно вернёмся сюда ещё раз.

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Смоленск сквозь века
    Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
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    Особенно интересно и глубоко Вадим осветил период войны 1812 года с Наполеоном, но рассказывал и о Смоленске во времена Смуты, ВОВ и в настоящее время. Он безусловно пламенный патриот Смоленска. Спасибо и браво Вадиму

  • П
    Полина
    28 мая 2024
    Знакомьтесь, Смоленск
    Мне и моим друзьям очень понравилась экскурсия. 2,5 часа пролетели незаметно, было много интересной информации. Захотелось еще раз приехать в Смоленск! Экскурсовода рекомендуем всем!
  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не прогадали. 3 часа пролетели
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    как одно мгновение - программа составлена максимально информативно, позволяет посетить все основные достопримечательности города Смоленска за 1 день и при этом не устать. Наталья отработала на все 100% и даже больше. Большой плюс этой программы - соединение пешеходной части с поездкой на микроавтобусе. Переезды не более 10 минут между точками, куда пешком не доберешься, а по исторической части гулять одно удовольствие. Спасибо большое Наталье за её труд. Всем рекомендуем именно эту программу при посещении Смоленска 😉👍🏻🌸

    Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Впечатления от экскурсии самые положительные, особенно она подойдет тем, кто впервые в Смоленске. За три часа мы посетили основные достопримечательности
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    города, получили подробный рассказ о них, перемещались на комфортабельном микроавтобусе. Наталья замечательный рассказчик, хороший организатор, заботливый человек и преданный житель своего города. Мы остались очень довольны, однозначно рекомендуем данную экскурсию и Наталью в качестве гида!

  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Знакомьтесь, Смоленск
    Довольно интересный рассказ с множеством интересных уточнений и исторических отсылок! Видно, что человек очень любит свой город и гордится его
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    исторической значимостью! но экскурсия ориентирована, преимущественно, на взрослых и подростков 12+, тем кто младше - будет трудно! Но мне было очень интересно!

  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    Погружение в историю Смоленска (в группе)
    Экскурсия мне понравилась! Виктор отличный гид, структурированно и с юмором подаёт материал, интересно было слушать! Спасибо!
    Экскурсия мне понравилась! Виктор отличный гид, структурированно и с юмором подаёт материал, интересно было слушать! Спасибо!
  • И
    Инга
    13 мая 2024
    Погружение в историю Смоленска (в группе)
    Как только приехали в город, сразу взяли экскурсию. Очень содержательная экскурсия, узнали много интересных фактов. Виктор отлично рассказывает, и обладает тонким чувством юмора. Спасибо, большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Памятник Глинке»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Смоленск от древности до наших дней
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  3. Сказочный Смоленск для детей и взрослых
  4. Знакомьтесь, Смоленск
  5. Погружение в историю Смоленска (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
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