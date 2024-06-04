1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
Завтра в 17:00
10 июня в 10:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий4 июня 2024Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
- УУльяна3 июня 2024Спасибо большое Дмитрию за отличную экскурсию. Мы узнали столько нового о самом городе, его защитниках и известных людях, которые родом
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
- ППолина28 мая 2024Мне и моим друзьям очень понравилась экскурсия. 2,5 часа пролетели незаметно, было много интересной информации. Захотелось еще раз приехать в Смоленск! Экскурсовода рекомендуем всем!
- ММария27 мая 2024Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не прогадали. 3 часа пролетели
- ННадежда26 мая 2024Рекомендую
- ЮЮлия26 мая 2024Впечатления от экскурсии самые положительные, особенно она подойдет тем, кто впервые в Смоленске. За три часа мы посетили основные достопримечательности
- ЕЕкатерина13 мая 2024Довольно интересный рассказ с множеством интересных уточнений и исторических отсылок! Видно, что человек очень любит свой город и гордится его
- ААнастасия13 мая 2024Экскурсия мне понравилась! Виктор отличный гид, структурированно и с юмором подаёт материал, интересно было слушать! Спасибо!
- ИИнга13 мая 2024Как только приехали в город, сразу взяли экскурсию. Очень содержательная экскурсия, узнали много интересных фактов. Виктор отлично рассказывает, и обладает тонким чувством юмора. Спасибо, большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Памятник Глинке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Памятник Глинке" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 700 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Смоленске на 2024 год по теме «Памятник Глинке», 175 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август