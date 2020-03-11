3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу

Ольга
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Ольга – ваш гид
Погружение в глубины смоленской истории я сделаю захватывающим для детей, которым не интересны взрослые темы, а хочется играть и баловаться.

С помощью творческих заданий, игр и наглядных материалов они узнают о ярких достопримечательностях, славных эпохах и секретах города, который запомнится, как интересное и веселое приключение!
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча недалеко от Площади победы
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Сказочный Смоленск для детей и взрослых

Особенности формата

Как проходит экскурсия
Экскурсия построена на основе обзорного маршрута (длина 2 км), проложенного по пешеходной зоне в центре города. Я расскажу самое важное об истории Смоленска доступным языком. Во время экскурсии буду показывать старинные фото и другие интересные картинки, чтобы истории были наглядными. Дети составят карту крепостных башен и раскрасят те из них, которые увидели. На каждой локации участники получат задание или поиграют. Зимой будет больше подвижных игр. Летом — развивающих и творческих, но побегать и попрыгать можно всегда. А в конце экскурсии в игровом формате дети повторят то, что узнали о Смоленске.

Будет ли интересно взрослым?
Да, будет. То, что увлекает детей, обычно увлекает всех. Кроме этого, пока они будут выполнять задания, у нас будет время поговорить на более серьезные темы. Но, как правило, родители и сами не прочь поиграть или поразгадывать загадки :-) Также, если пожелаете, я с удовольствием порекомендую, какие уникальные местные товары можно привезти из Смоленска в качестве сувенира и какие книги о нашем городе будет интересно прочесть.

Содержание экскурсии

Первый взгляд на город
Возле памятника Твардовскому и Тёркину я объясню задумку автора посвятить монумент реальному человеку и вымышленному персонажу. От площадки около памятника вам откроется вид на башню Маховую, а также места, где ранее находились еще две утраченные башни. Здесь я начну рассказ о городе — происхождении его названия, возрасте, важных археологических находках и войнах, с которыми связана история Смоленска.

Секреты смоленских башен
У башни Громовой и памятника Фёдору Коню речь пойдет о строителе крепости, ее назначении, а также о том, почему она такая огромная, как её удалось построить за кратчайшие сроки и почему круглая башня опаснее для врага, чем прямоугольная. А возле башни Бублейки и Копытенских ворот я расскажу о тайнах названий смоленских башен, познакомлю с особенностями воротной башни и предложу послушать стену.

О легендах крепостей, захватчиках и смоленском олене
В сквере Памяти Героев вы осмотрите «Памятник с орлами» — самый красивый в городе, узнаете, каким героям посвящен сквер и почему Наполеон был разочарован, войдя Смоленск, но считал его ценнее некоторых стран. В Лопатинском саду узнаете, как захватчики из Речи Посполитой построили здесь крепость в крепости, с какими легендами связаны её подземелья и как сумели сохранить самый старый памятник в Смоленске. Кроме того, вы откроете историю названия парка Блонье, выясните, можно ли сыграть мелодию по нотам на ограде памятника Глинке и откуда к нам приехал олень, ставший неофициальным символом города.

📽 Замечательно, если перед поездкой вы всей семьей или компанией посмотрите великолепный мультфильм «Крепость: щитом и мечом» (студия «Мельница», 2015).

Организационные детали

  • Оптимальный возраст детей — 5-14 лет
  • Экскурсия рассчитана на компании до 15 человек (дети+взрослые). При этом среди участников должно быть не более 10 детей.
  • Если вас будет больше, стоимость экскурсии составит 1500 р./час
  • В середине программы можно сделать перерыв на обед, но это нужно оговорить заранее

Дополнительные расходы

  • Вам понадобятся некоторые вещи, цена которых не включена в стоимость экскурсии (для их приобретения нужно знать количество детей)
    — книжка-раскраска по истории Смоленска (я покупаю ее сама перед экскурсией). Цена 70 рублей. Можно купить по одной штуке для каждого ребенка, или 1-2 на группу, если дети будут делиться на две команды для выполнения заданий. После экскурсии книжки остаются у детей.
    — цветные карандаши или ручки (не фломастеры) — я могу предоставить только 5 наборов, если детей больше, вам нужно захватить свои
    — по желанию — призы, которые дети получат, выполнив все задания
  • Успенский собор в маршрут не включен. Если захотите добраться до него вместе со мной, стоимость работы гида будет рассчитываться по 1000 р./час.
  • Также на маршруте находится музей «Башня Громовая», расположенный в единственной открытой для посещения башне Смоленской крепости. Я могу включить в программу его посещение (15-20 минут). Дети до 16 лет входят бесплатно, билет для взрослых — 100 р.
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Сказочный Смоленск для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура недалеко от Площади победы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Влюблена в Смоленск и вожу по нему экскурсии. Считаю, что наш город — тайный центр мира и могу это доказать :-) По образованию педагог, работала в школе, легко лажу с детьми. Сейчас я журналист, и это позволяет мне всегда быть в курсе городских событий и представить гостям современное лицо Смоленска.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Прекрасная интересная экскурсия, спасибо большое Ольге! Детям 3 и 9 лет очень понравилось, да и нам, взрослым, тоже, не смотря на не самую располагающую к прогулкам погоду.
6 января 2020
Экскурсия с Ольгой прошла на одном дыхании. Очень увлекательный рассказ о Смоленске. И взрослым и детям было очень интересно.
29 декабря 2019
Были на экскурсии по Смоленску с Ольгой. Экскурсия ориентирована на детей, но и взрослым было очень интересно! Маршрут интересный, рассказ познавательный. Дети помечали маршрут на схеме крепостной стены! Появилось желание ещё раз посетить этот чудесный и богатый историей город. Спасибо за экскурсию.

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Исследовать исторический центр, узнать неожиданные факты о городе и пополнить словарный запас
Изучение языка невозможно без практики и погружения в среду, но не у каждого есть возможность отправиться за рубеж. Для всех, кто уже прошел азы обучения английскому и хочет поднять свой уровень, я разработал прогулку, которая откроет Смоленск с новой стороны. Вы познакомитесь с историей города и его тайнами и запомните много новых слов!

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