3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Особенности формата

Как проходит экскурсия

Экскурсия построена на основе обзорного маршрута (длина 2 км), проложенного по пешеходной зоне в центре города. Я расскажу самое важное об истории Смоленска доступным языком. Во время экскурсии буду показывать старинные фото и другие интересные картинки, чтобы истории были наглядными. Дети составят карту крепостных башен и раскрасят те из них, которые увидели. На каждой локации участники получат задание или поиграют. Зимой будет больше подвижных игр. Летом — развивающих и творческих, но побегать и попрыгать можно всегда. А в конце экскурсии в игровом формате дети повторят то, что узнали о Смоленске.

Будет ли интересно взрослым?

Да, будет. То, что увлекает детей, обычно увлекает всех. Кроме этого, пока они будут выполнять задания, у нас будет время поговорить на более серьезные темы. Но, как правило, родители и сами не прочь поиграть или поразгадывать загадки :-) Также, если пожелаете, я с удовольствием порекомендую, какие уникальные местные товары можно привезти из Смоленска в качестве сувенира и какие книги о нашем городе будет интересно прочесть.

Содержание экскурсии

Первый взгляд на город

Возле памятника Твардовскому и Тёркину я объясню задумку автора посвятить монумент реальному человеку и вымышленному персонажу. От площадки около памятника вам откроется вид на башню Маховую, а также места, где ранее находились еще две утраченные башни. Здесь я начну рассказ о городе — происхождении его названия, возрасте, важных археологических находках и войнах, с которыми связана история Смоленска.

Секреты смоленских башен

У башни Громовой и памятника Фёдору Коню речь пойдет о строителе крепости, ее назначении, а также о том, почему она такая огромная, как её удалось построить за кратчайшие сроки и почему круглая башня опаснее для врага, чем прямоугольная. А возле башни Бублейки и Копытенских ворот я расскажу о тайнах названий смоленских башен, познакомлю с особенностями воротной башни и предложу послушать стену.

О легендах крепостей, захватчиках и смоленском олене

В сквере Памяти Героев вы осмотрите «Памятник с орлами» — самый красивый в городе, узнаете, каким героям посвящен сквер и почему Наполеон был разочарован, войдя Смоленск, но считал его ценнее некоторых стран. В Лопатинском саду узнаете, как захватчики из Речи Посполитой построили здесь крепость в крепости, с какими легендами связаны её подземелья и как сумели сохранить самый старый памятник в Смоленске. Кроме того, вы откроете историю названия парка Блонье, выясните, можно ли сыграть мелодию по нотам на ограде памятника Глинке и откуда к нам приехал олень, ставший неофициальным символом города.

📽 Замечательно, если перед поездкой вы всей семьей или компанией посмотрите великолепный мультфильм «Крепость: щитом и мечом» (студия «Мельница», 2015).