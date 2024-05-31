1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
Завтра в 12:30
16 июня в 12:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей31 мая 2024Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
- ММайя28 мая 2024Экскурсия очень насыщенная и интересная. Виктор прекрасный Экскурсовод. От лица нашего коллектива хочу выразить ему благодарность и полнейший восторг! Отличное
- ННаталия16 мая 2024Спасибо огромное Виктору за прекрасную экскурсию! И не поверхностно, и не занудно; и не затянуто, и не создалось впечатления, что
- ААнастасия13 мая 2024Экскурсия мне понравилась! Виктор отличный гид, структурированно и с юмором подаёт материал, интересно было слушать! Спасибо!
- ИИнга13 мая 2024Как только приехали в город, сразу взяли экскурсию. Очень содержательная экскурсия, узнали много интересных фактов. Виктор отлично рассказывает, и обладает тонким чувством юмора. Спасибо, большое!
- ЕЕкатерина19 марта 2024Благодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которых было меньше чем рассказов
- ППолина17 февраля 2024Спасибо большое Ольге за экскурсию! Подход действительно индивидуальный, прекрасное умение подстроиться под ситуацию и слушателей. Погода была несколько не гостеприимной, но благодаря профессиональному рассказу Ольги и возможности зайти погреться в кафе, экскурсия прошла в тёплой атмосфере. Захотелось приехать летом))). Спасибо!
- ККонстантин6 февраля 2024Очень понравилось! Спасибо Ольге за интересную экскурсию! Ольга прекрасный рассказчик и смогла пойти нам на встречу, подстроилась под наш график. Хотя, честно говоря, время пролетело быстро и мы бы хотели послушать еще! Спасибо!
- ООльга8 января 2024Спасибо за прекрасную экскурсию. Несмотря на морозную погоду, гид Марина смогла оперативно перестроить маршрут экскурсии и подстроиться под наши интересы.
- ГГлеб2 апреля 2023Спасибо Марине. Я остался доволен экскурсией: рассказом и маршрутом. Заинтересовался благодаря экскурсоводу периодом Смутного времени. Как же мало я знаю),
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Памятник Твардовскому и Тёркину»
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