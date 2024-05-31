Памятник Твардовскому и Тёркину – экскурсии в Смоленске

Найдено 4 экскурсии в категории «Памятник Твардовскому и Тёркину» в Смоленске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600 за всё до 10 чел.
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Сказочный Смоленск для детей и взрослых
Открыть тайны башен, легенды крепостей и истории памятников в интерактивном путешествии по городу
Начало: Недалеко от Площади победы
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Погружение в историю Смоленска (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700 за человека
Вдоль Смоленской крепостной стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
Завтра в 12:30
16 июня в 12:30
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
  • М
    Майя
    28 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Экскурсия очень насыщенная и интересная. Виктор прекрасный Экскурсовод. От лица нашего коллектива хочу выразить ему благодарность и полнейший восторг! Отличное
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    знание истории, слушать такой прекрасный и богатый русский язык, такую грамотную речь - одно удовольствие! Рекомендуем всем, кто планирует посетить Смоленск (так любимый теперь нами).

  • Н
    Наталия
    16 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Спасибо огромное Виктору за прекрасную экскурсию! И не поверхностно, и не занудно; и не затянуто, и не создалось впечатления, что
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    что-то важное упустили. Такое всеобъемлющее знакомство в городом, горожанами, историей, культурой, духом…. очень рекомендую. По рекомендациям Виктора посетили еще несколько достопримечательностей самостоятельно. Очень ценные оказались советы. Сами некоторые локации пропустили бы.

  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    Погружение в историю Смоленска (в группе)
    Экскурсия мне понравилась! Виктор отличный гид, структурированно и с юмором подаёт материал, интересно было слушать! Спасибо!
    Экскурсия мне понравилась! Виктор отличный гид, структурированно и с юмором подаёт материал, интересно было слушать! Спасибо!
  • И
    Инга
    13 мая 2024
    Погружение в историю Смоленска (в группе)
    Как только приехали в город, сразу взяли экскурсию. Очень содержательная экскурсия, узнали много интересных фактов. Виктор отлично рассказывает, и обладает тонким чувством юмора. Спасибо, большое!
  • Е
    Екатерина
    19 марта 2024
    Сказочный Смоленск для детей и взрослых
    Благодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которых было меньше чем рассказов
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    для взрослых. Экскурсия продлилась почти на час меньше заявленного. Ольга со знанием фактов и истории провела нас вдоль крепостной стены и до Успенского собора (доп экскурсия). Из детской экскурсии увидели раскраску и двусторонний красно-синий карандаш, который понадобился при раскрашивании башен в книжке-раскраске, плюс посчитали орлов на памятнике, остановились возле белочек. Все остальное было для взрослых, хотя мы рассчитывали именно на детскую экскурсию. Также была указана длительность в 2,5 часа, но в связи со "взрослой подачей материала", именинница, которая очень ждала и любит экскурсии и не первый раз участвует в детских, почувствовала уже в первые 10 минут, что повествование больше ориентировано на взрослых -" Сказочный" Смоленск, не было ни повторения в игровом формате в конце экскурсии, ни ещё нескольких заданий указанных в описании экскурсии. Может быть обстоятельства сложились не самым благоприятным образом. Как человек Ольга очень приятна в общении, как экскурсовод - видно, что очень любит, очень хорошо знает свой город и может многое рассказать и объяснить. Ольга действительно произвела максимально положительное впечатление. Толи есть с чем сравнить, толи фраза "дорогие мои" в каждое обращение напрягла. Дочка благодарит и с теплотой вспоминает Ольгу, несмотря на общую усталость и непонятность большинства материала в рассказе, это однозначно здорово. Успехов и развития. А нам был приятен Ваш позитив, желание познакомить других с родным городом и эрудированность.

    Благодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которыхБлагодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которыхБлагодарим Ольгу за замечательную и познавательную экскурсию. Взрослым было интересно, ребенку было интересны только задания, которых
  • П
    Полина
    17 февраля 2024
    Сказочный Смоленск для детей и взрослых
    Спасибо большое Ольге за экскурсию! Подход действительно индивидуальный, прекрасное умение подстроиться под ситуацию и слушателей. Погода была несколько не гостеприимной, но благодаря профессиональному рассказу Ольги и возможности зайти погреться в кафе, экскурсия прошла в тёплой атмосфере. Захотелось приехать летом))). Спасибо!
  • К
    Константин
    6 февраля 2024
    Сказочный Смоленск для детей и взрослых
    Очень понравилось! Спасибо Ольге за интересную экскурсию! Ольга прекрасный рассказчик и смогла пойти нам на встречу, подстроилась под наш график. Хотя, честно говоря, время пролетело быстро и мы бы хотели послушать еще! Спасибо!
  • О
    Ольга
    8 января 2024
    Вдоль Смоленской крепостной стены
    Спасибо за прекрасную экскурсию. Несмотря на морозную погоду, гид Марина смогла оперативно перестроить маршрут экскурсии и подстроиться под наши интересы.
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    Экскурсию «Вдоль Смоленской крепостной стены» лучше выбирать в теплое время года, поскольку вдоль стены не везде можно пройти в зимнее время. Но благодаря нашему гиду мы сумели прекрасно провести время и посмотреть те части города, в которых не были до этого.

  • Г
    Глеб
    2 апреля 2023
    Вдоль Смоленской крепостной стены
    Спасибо Марине. Я остался доволен экскурсией: рассказом и маршрутом. Заинтересовался благодаря экскурсоводу периодом Смутного времени. Как же мало я знаю),

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Памятник Твардовскому и Тёркину»

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  2. сквер Памяти Героев
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  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Памятник Твардовскому и Тёркину" можно забронировать 4 экскурсии от 700 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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