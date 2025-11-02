Прогулка по Смоленску откроет величественные соборы и старинные улицы. Почувствуйте дух города и насладитесь его скрытыми уголками
Эта экскурсия - шанс познакомиться с историей Смоленска, пройтись по его старинным улицам и увидеть главные достопримечательности. Успенский собор, крепостная стена и башня Громовая - лишь часть маршрута. Памятник Фёдору
Коню и сад Блонье добавят впечатлений. Маршрут включает прогулку по улице Ленина и посещение художественной галереи. Внимание уделяется и мелочам: памятник постовому Курицыну, Дом книги и атмосферные улочки. Это путешествие подарит уникальный взгляд на город
Вы увидите главные достопримечательности Смоленска: величественный Успенский кафедральный собор, фрагменты крепостной стены и башню Громовую, легендарный памятник Фёдору Коню, а также сад Блонье с его зеленью и скульптурой оленя, ставшей неофициальным символом города.
Мы пройдём по улице Ленина, мимо площади Ленина, заглянем к памятнику Михаилу Глинке, откроем для себя художественную галерею и здание бывшего Благородного дворянского собрания. Посмотрим на кирху и пройдёмся до знаменитого места встречи «под часами».
А ещё — обратим внимание на детали, которые не встретишь в буклетах: памятник постовому Курицыну, уютный Дом книги, дворики, арки, атмосферные улочки. Эта прогулка — не только знакомство с визитными карточками Смоленска, но и с его настоящим характером, который прячется в мелочах.
Организационные детали
Экскурсия проходит по Красному маршруту. Карту вы можете увидеть в галерее
На маршруте предусмотрены фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи)
Экскурсия проводится без наушников
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Смоленске
Провели экскурсии для 2118 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15 Россия» — сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Смоленск в 15:15, Казань в 15:15, Нижний Новгород в 15:15, Кострома в 15:15… — в любом
из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
И
Ирина
2 ноя 2025
Отличная экскурсия! Понравилась
М
Марина
1 ноя 2025
Михаил - большой молодец! Смог не только восстановить наше настроение после опоздания из-за форс-мажора, но и замечательно провести экскурсию. Спасибо!
Александра
31 окт 2025
Очень понравилась экскурсия несмотря на холод октября! Андрей - прекрасный рассказчик, который может увлекательно преподнести исторические факты и ответить на все вопросы. С удовольствием погуляли по центру Смоленска. Всем рекомендую.
О
Ольга
22 окт 2025
Очень понравилась пешая экскурсия!!! Бали вдвоем с подругой. Получилась индивидуальная экскурсия! Очень красивые локации посетили. Экскурсовод очень подробно рассказывал, ничего лишнего, все по делу, шутил, обстановка была непринужненная!!! Рекомендую
Светлана
21 окт 2025
Побывала на экскурсии Свидание со Смоленском 17 октября. Так получилось, что я была одна и Михаил проводил экскурсию только для меня. Михаил отличный рассказчик. Он хорошо знает историю города, при
этом может подать материал очень живо, добавляя в него интересные и занятные факты и детали. Все рассказ был построен так, что и после экскурсии ты продолжаешь думать над загадками истории и хочется углубиться в материал и узнать немного больше. И, конечно же, хочется вернуться в этот прекрасный город.
Е
Елена
15 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! Рекомендую даже Смолянам!!!
Анна
8 авг 2025
Отличная экскурсия, за 2 часа узнали много интересного про город с многовековой историей. Рассказ экскурсовода живой, интересный, в нем кроме исторических фактов есть и повествование о том, чем город живёт сегодня. Сам Смоленск очень изменился в лучшую сторону (были тут и 15, и 10, и е 5 лет назад), очень советую посетить эту замечательную прогулку.
С
Серге
3 авг 2025
В В Смоленске были второй раз, но в последний раз город открылся по-новому. Красивые здания, чистые улицы. Гид провел нас по значимым местам, познакомил с историей города, рассказал о прошлом и настоящем Смоленска, ответил на все вопросы. Экскурсия понравилась: доброжелательное общение, комфортная прогулка по городу, хорошее настроение, несмотря на дождик.
Александр
2 июл 2025
Прекрасный гид
Ю
Юлия
21 июн 2025
Были на экскурсии с гидом Андреем! Очень интересный и доступный рассказ даже для ребенка! Очень внимательный гид,отвечал на все интересующие вопросы,ребенку объяснял всё аспекты на «детском» языке,за что отдельное спасибо! Экскурсией остались очень довольны!
Ч
Чернышева
19 июн 2025
Мы побывали на увлекательной экскурсии по Смоленску, которую провёл для нас Михаил — чудесный гид. Его рассказы были интересными и весёлыми, а маршрут — лёгким и не утомительным. Два часа пролетели незаметно.
Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто не может позволить себе много времени, но хочет увидеть и узнать как можно больше.
В
Валерия
15 июн 2025
В целом экскурсия понравилась, но хотелось бы больше сведений о самом городе: средние века, военные годы и тд
Янина
7 июн 2025
Очень понравилось! Маршрут отличный, экскурсовод Андрей очень интересно и доступно рассказывал. 2 часа пролетели просто на одном дыхании! Узнали много интересных фактов о Смоленске и не только. Рекомендую к посещению!
Анастасия
30 мая 2025
Прекрасный маршрут, чтобы познакомиться с городом и наметить для себя основные вехи в истории, определиться, что ещё посмотреть, в какой музей заглянуть и где поесть. Михаил - замечательный гид. Экскурсия
прошла очень ярко, с юмором, было много интересных фактов и оригинальных деталей. Два часа пролетели на одном дыхании. Нас было всего четверо, и очень порадовало, что несмотря на маленькое количество человек, всё состоялось в полном объёме. Единственное - почему-то в билете место встречи было указано как для синего маршрута, хотя экскурсия была по красному, но несмотря на этот технический момент, экскурсовод нашёл нас довольно быстро, и на саму экскурсию это никак не повлияло. Очень хочется теперь попасть как-нибудь и на синий маршрут тоже. Спасибо за прекрасный день и за такое запоминающееся знакомство с древним городом Смоленском. И да, это уже второй город, в котором я была на экскурсии в 15:15. Очень симпатичная концепция, удобное время начала и прекрасные гиды. Очень приятно, что у туров в 15:15 появляются новые города. Обязательно буду ходить на ваши экскурсии ещё.