Эта экскурсия - шанс познакомиться с историей Смоленска, пройтись по его старинным улицам и увидеть главные достопримечательности. Успенский собор, крепостная стена и башня Громовая - лишь часть маршрута. Памятник Фёдору

Коню и сад Блонье добавят впечатлений. Маршрут включает прогулку по улице Ленина и посещение художественной галереи. Внимание уделяется и мелочам: памятник постовому Курицыну, Дом книги и атмосферные улочки. Это путешествие подарит уникальный взгляд на город

Описание экскурсии

Вы увидите главные достопримечательности Смоленска: величественный Успенский кафедральный собор, фрагменты крепостной стены и башню Громовую, легендарный памятник Фёдору Коню, а также сад Блонье с его зеленью и скульптурой оленя, ставшей неофициальным символом города.

Мы пройдём по улице Ленина, мимо площади Ленина, заглянем к памятнику Михаилу Глинке, откроем для себя художественную галерею и здание бывшего Благородного дворянского собрания. Посмотрим на кирху и пройдёмся до знаменитого места встречи «под часами».

А ещё — обратим внимание на детали, которые не встретишь в буклетах: памятник постовому Курицыну, уютный Дом книги, дворики, арки, атмосферные улочки. Эта прогулка — не только знакомство с визитными карточками Смоленска, но и с его настоящим характером, который прячется в мелочах.

Организационные детали