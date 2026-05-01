Вы откроете Смоленск всей семьёй — прогуляетесь вдоль крепостных стен и набережной Днепра, увидите красивые панорамы и древние храмы, узнаете об известных смолянах, а затем по желанию отправитесь в волшебный музей «В мире сказки».
Мы соединили на одном маршруте познавательную прогулку и сказочные впечатления — чтобы и взрослым было интересно, и детям по-настоящему радостно.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- крепостную стену и Пятницкую башню, которые связаны с ключевыми эпизодами обороны города.
- смотровую площадку и панораму старой смоленской дороги и храмов города. Отсюда открывается один из лучших видов на исторический центр.
- набережную Днепра — живописное место для прогулки и разговоров о мирной жизни города в разные эпохи.
- памятники знаменитым смолянам и героям войны 1812 года — истории людей, прославивших Смоленск в культуре и на полях сражений.
- Соборную гору и Успенский собор — духовное сердце города с богатым внутренним убранством и важными святынями.
- музей «В мире сказки» — уютное интерактивное пространство с народными игрушками и старинными предметами быта. Дети здесь могут поиграть и потрогать интересные экспонаты, а взрослые — почувствовать атмосферу детства.
Вы узнаете:
- Почему считается, что государь навёл заклятие на Смоленскую стену и это сделало её неуязвимой.
- Как забавные истории о смехе дали название одной из самых таинственных башен Смоленска.
- Какие загадочные туннели и сокровища скрываются под крепостными стенами.
- Какие деяния совершили благоверные Меркурий и Авраамий — духовные защитники Смоленска.
- Какие мистические события собрал вокруг себя Успенский собор.
- Какую легенду о спрятанных сокровищах Наполеона хранит город.
Организационные детали
- Прогулка по городу занимает 1 час, экскурсия в музее — 45 мин.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы:
- экскурсия по музею (проводит сотрудник) — 1500 ₽ за группу до 10 чел.
- входные билеты в музей — 150 ₽ за взрослого, 100 ₽ за школьника/студента, 70 ₽ за дошкольника.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Смоленске
Провела экскурсии для 21151 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
