Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Я покажу лучшие панорамы и расскажу самые интересные городские легенды и мифы»
Завтра в 10:00
30 мар в 10:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
По Смоленску от края до края (на вашем авто)
Увидеть все визитные карточки города - в историческом центре и за его пределами
Начало: На площади Победы
«оцените панорамы старого и нового города со смотровой площадки у собора»
Завтра в 09:00
26 фев в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Успенский собор и Соборная гора в Смоленске
Про заступницу земли русской, тайны плащаницы и прошлое города
Начало: У памятника Владимиру Мономаху
«Вы увидите ансамбль храмов, красивые панорамы с Соборной горы и невероятный иконостас»
1 мар в 12:00
15 мар в 12:00
670 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр22 февраля 2026Если вы хотите открыть для себя Смоленск и полюбить этот город вам обязательно к Юлии!
Спасибо за отличную экскурмию и за рекомендацию аудиогида с голосом Чонишвили!
- ННаталья27 октября 2025Остались очень довольны. Юлия замечательный рассказчик и знаток истории Смоленска. Спасибо.
- ННика25 октября 2025Всё четко, грамотно, интересно, комфортно. Много интересных деталей
Обзорная, историческая экскурсия по Смоленску от Юлии восхитительна! Подобран и отструктурирован материал! Юлия показала нам удивительные моменты архитектуры
- ВВиктория22 августа 2025На этой экскурсии вы не просто погуляете по центру преображающегося Смоленска, а узнаете очень много из истории этого прекрасного города и посетите его церкви и Свято-Успенский кафедральный собор.
Было очень интересно и познавательно! Спасибо большое Юлии!
- ААнтон1 августа 2025Экскурсия интересная, Смоленск прекрасен, Юлия-супер гид! Однозначно рекомендую и обязательно приедем ещё раз.
- ВВероника7 июля 2025Огромное спасибо Юлии за экскурсию. Нам очень понравилась экскурсия: интересный структурированный рассказ, принимая во внимание наши пожелания. Юлия - экскурсовод, с которым легко общаться. P.S. Увы, мы не всех ангелов нашли… значит, есть задел на будущее🤣🤗
- ггалина7 июня 2025Потрясающий экскурсовод Юлия! Заказывали с мужем индивидуальную экскурсию. Очень удобно составлен маршрут. Содержательный рассказ о городе, о его необыкновенной истории.
- ЕЕкатерина7 мая 2025Посетила экскурсию по Смоленску с гидом Юлией - впечатления самые положительные!
Юлия - просто замечательный рассказчик, очень увлечённый своим делом.
- ММаргарита5 мая 2025Юлия расположила к себе с первых минут экскурсии! Сделала полезный презент и увлекла интересным рассказом погружая в историю Смоленска.
Не смотря
