А Александр Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри Если вы хотите открыть для себя Смоленск и полюбить этот город вам обязательно к Юлии!

Спасибо за отличную экскурмию и за рекомендацию аудиогида с голосом Чонишвили!

Н Наталья Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри Остались очень довольны. Юлия замечательный рассказчик и знаток истории Смоленска. Спасибо.

Н Ника Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри Всё четко, грамотно, интересно, комфортно. Много интересных деталей

Е Елена Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри читать дальше мы сами не обратили бы внимания! Интересно продуман маршрут! Юлия нас встретила и по окончании экскурсии доставила на своем транспорте в удобное для нас место. На каждом пункте остановок Юлия нас фотографировала, ждём фоток с нетерпением. Ну и зашлифовали наше маленькое, но ПЛОДОТВОРНОЕ путешествие посещением вкусного места(его также посоветовала Юлия). Всё супер!

Рекомендуем обязательно!!! Обзорная, историческая экскурсия по Смоленску от Юлии восхитительна! Подобран и отструктурирован материал! Юлия показала нам удивительные моменты архитектуры, на которы

В Виктория Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри На этой экскурсии вы не просто погуляете по центру преображающегося Смоленска, а узнаете очень много из истории этого прекрасного города и посетите его церкви и Свято-Успенский кафедральный собор.

Было очень интересно и познавательно! Спасибо большое Юлии!

А Антон Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри Экскурсия интересная, Смоленск прекрасен, Юлия-супер гид! Однозначно рекомендую и обязательно приедем ещё раз.

В Вероника Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри Огромное спасибо Юлии за экскурсию. Нам очень понравилась экскурсия: интересный структурированный рассказ, принимая во внимание наши пожелания. Юлия - экскурсовод, с которым легко общаться. P.S. Увы, мы не всех ангелов нашли… значит, есть задел на будущее🤣🤗

г галина Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри читать дальше И хотя заранее много прочитали о тех достопримечательностях, которые хотели посетить, Юлия настолько владеет информацией, что мы были приятно удивлены, просто фундаментальные знания. Молодец! Спасибо огромное! И спасибо за внимание и заботу, которое Юлия проявила к нам. Потрясающий экскурсовод Юлия! Заказывали с мужем индивидуальную экскурсию. Очень удобно составлен маршрут. Содержательный рассказ о городе, о его необыкновенной истории.

Е Екатерина Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри

Юлия - просто замечательный рассказчик, очень увлечённый своим делом. Она читать дальше так интересно рассказывала об истории города, что время пролетело незаметно. Маршрут отлично продуман, успели посмотреть все главные достопримечательности. Особенно понравилось, как она сочетала исторические факты с интересными легендами и современными историями.

Гид создала настоящую атмосферу древнего города, было очень увлекательно! Рекомендую всем, кто хочет узнать Смоленск изнутри.

Оценка: 10 из 10! Юлия - просто супер! Посетила экскурсию по Смоленску с гидом Юлией - впечатления самые положительные!Юлия - просто замечательный рассказчик, очень увлечённый своим делом. Она