Красивые виды и панорамы Смоленска

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Смоленске, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
На машине
3 часа
46 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Я покажу лучшие панорамы и расскажу самые интересные городские легенды и мифы»
Завтра в 10:00
30 мар в 10:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
По Смоленску от края до края (на вашем авто)
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Смоленску от края до края (на вашем авто)
Увидеть все визитные карточки города - в историческом центре и за его пределами
Начало: На площади Победы
«оцените панорамы старого и нового города со смотровой площадки у собора»
Завтра в 09:00
26 фев в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Успенский собор и Соборная гора в Смоленске
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Успенский собор и Соборная гора в Смоленске
Про заступницу земли русской, тайны плащаницы и прошлое города
Начало: У памятника Владимиру Мономаху
«Вы увидите ансамбль храмов, красивые панорамы с Соборной горы и невероятный иконостас»
1 мар в 12:00
15 мар в 12:00
670 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    22 февраля 2026
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Если вы хотите открыть для себя Смоленск и полюбить этот город вам обязательно к Юлии!
    Спасибо за отличную экскурмию и за рекомендацию аудиогида с голосом Чонишвили!
  • Н
    Наталья
    27 октября 2025
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Остались очень довольны. Юлия замечательный рассказчик и знаток истории Смоленска. Спасибо.
  • Н
    Ника
    25 октября 2025
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Всё четко, грамотно, интересно, комфортно. Много интересных деталей
  • Е
    Елена
    8 октября 2025
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Обзорная, историческая экскурсия по Смоленску от Юлии восхитительна! Подобран и отструктурирован материал! Юлия показала нам удивительные моменты архитектуры, на которы
    мы сами не обратили бы внимания! Интересно продуман маршрут! Юлия нас встретила и по окончании экскурсии доставила на своем транспорте в удобное для нас место. На каждом пункте остановок Юлия нас фотографировала, ждём фоток с нетерпением. Ну и зашлифовали наше маленькое, но ПЛОДОТВОРНОЕ путешествие посещением вкусного места(его также посоветовала Юлия). Всё супер!
  • В
    Виктория
    22 августа 2025
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    На этой экскурсии вы не просто погуляете по центру преображающегося Смоленска, а узнаете очень много из истории этого прекрасного города и посетите его церкви и Свято-Успенский кафедральный собор.
    Было очень интересно и познавательно! Спасибо большое Юлии!
  • А
    Антон
    1 августа 2025
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Экскурсия интересная, Смоленск прекрасен, Юлия-супер гид! Однозначно рекомендую и обязательно приедем ещё раз.
  • В
    Вероника
    7 июля 2025
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Огромное спасибо Юлии за экскурсию. Нам очень понравилась экскурсия: интересный структурированный рассказ, принимая во внимание наши пожелания. Юлия - экскурсовод, с которым легко общаться. P.S. Увы, мы не всех ангелов нашли… значит, есть задел на будущее🤣🤗
  • г
    галина
    7 июня 2025
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Потрясающий экскурсовод Юлия! Заказывали с мужем индивидуальную экскурсию. Очень удобно составлен маршрут. Содержательный рассказ о городе, о его необыкновенной истории.
    И хотя заранее много прочитали о тех достопримечательностях, которые хотели посетить, Юлия настолько владеет информацией, что мы были приятно удивлены, просто фундаментальные знания. Молодец! Спасибо огромное! И спасибо за внимание и заботу, которое Юлия проявила к нам.

  • Е
    Екатерина
    7 мая 2025
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Посетила экскурсию по Смоленску с гидом Юлией - впечатления самые положительные!
    Юлия - просто замечательный рассказчик, очень увлечённый своим делом. Она
    так интересно рассказывала об истории города, что время пролетело незаметно. Маршрут отлично продуман, успели посмотреть все главные достопримечательности. Особенно понравилось, как она сочетала исторические факты с интересными легендами и современными историями.
    Гид создала настоящую атмосферу древнего города, было очень увлекательно! Рекомендую всем, кто хочет узнать Смоленск изнутри.
  • М
    Маргарита
    5 мая 2025
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Юлия расположила к себе с первых минут экскурсии! Сделала полезный презент и увлекла интересным рассказом погружая в историю Смоленска.
    Не смотря
    на то что шел дождь, это совершенно не помешало нам влюбиться в город!
    Юлия открыла для нас город со множества сторон, и слова «Я умею удивлять» как нельзя лучше ей подходят!
