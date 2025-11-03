Трагедии Смоленска в годы Великой Отечественной войны
Город-щит, город-ключ, город-герой - и его непростая судьба
Когда говорят о Смоленске, говорят об истории всей России, ведь в июне 1941 года он оказался на пути основного удара немецких армий. Пережил огни пожарищ, разрушения — и обрёл славу стража рубежей государства Российского. Пройдя через суровые испытания, он сохранил свой неповторимый облик и стал символом стойкости. Будем смотреть, вспоминать и чувствовать.
Курган Бессмертия в Реадовском парке. Я расскажу о годах оккупации Смоленска: большая часть города лежала в руинах, а улицы и переулки стали могилами для 100 тысяч смолян.
Памятник «Скорбящая мать» — здесь находится братская могила, в которой захоронено более 3 тысяч смоленских подпольщиков и партизан.
Мемориальный комплекс «Дулаг 126». Он посвящён памяти советских граждан, погибших в концлагере №126. Поговорим о находках после той жуткой трагедии.
Памятник Твардовскому и Тёркину. Его на свои средства создал местный скульптор Сергеев и подарил городу.
«Опалённый цветок» — памятник маленьким узникам концлагерей, установленный в Парке пионеров.
Смоленский олень — творение немецкого анималиста Рихарда Фризе. Изначально олень находился в Роминтенской пуще, но после войны его переместили в смоленский сад «Блонье».
Мемориал «Катынь». Он расположен на месте трагических событий, жертвами которых стали граждане двух стран — Советского Союза и Польши. Вы увидите первый в России памятник жертвам тоталитарных репрессий.
Организационные детали
Едем на автомобиле Skoda Rapid. Есть детское кресло.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Гид-экскурсовод с высшим образованием (Смоленский педагогический институт, исторический факультет). Работаю в сфере туризма более 20 лет. Влюблена в свой старинный город. Познакомлю вас с его историей и достопримечательностями, а также с древними городами Смоленской области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Тема экскурсии, конечно, тяжелая и мрачная, но знания, которые мы получаем, посещая эти места, бесценны. Елена замечательно провела данную экскурсию, ответила на все вопросы и далла ценные советы по посещению других достопримечательностей Смоленска и окрестностей.
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