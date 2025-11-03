Когда говорят о Смоленске, говорят об истории всей России, ведь в июне 1941 года он оказался на пути основного удара немецких армий. Пережил огни пожарищ, разрушения — и обрёл славу стража рубежей государства Российского. Пройдя через суровые испытания, он сохранил свой неповторимый облик и стал символом стойкости. Будем смотреть, вспоминать и чувствовать.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 10 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Смоленске

Описание экскурсии

Курган Бессмертия в Реадовском парке. Я расскажу о годах оккупации Смоленска: большая часть города лежала в руинах, а улицы и переулки стали могилами для 100 тысяч смолян.

Памятник «Скорбящая мать» — здесь находится братская могила, в которой захоронено более 3 тысяч смоленских подпольщиков и партизан.

Мемориальный комплекс «Дулаг 126». Он посвящён памяти советских граждан, погибших в концлагере №126. Поговорим о находках после той жуткой трагедии.

Памятник Твардовскому и Тёркину. Его на свои средства создал местный скульптор Сергеев и подарил городу.

«Опалённый цветок» — памятник маленьким узникам концлагерей, установленный в Парке пионеров.

Смоленский олень — творение немецкого анималиста Рихарда Фризе. Изначально олень находился в Роминтенской пуще, но после войны его переместили в смоленский сад «Блонье».

Мемориал «Катынь». Он расположен на месте трагических событий, жертвами которых стали граждане двух стран — Советского Союза и Польши. Вы увидите первый в России памятник жертвам тоталитарных репрессий.

Организационные детали

Едем на автомобиле Skoda Rapid. Есть детское кресло.