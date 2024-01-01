Авторские туры по Смоленской области

Туры в городах Смоленской области

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Смоленск
Вязьма

Гастрономические туры

Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
от
15000
за чел.
Окунитесь в богатую историю Смоленской земли! Этот тур – один из самых популярных и востребованных у наших гостей. Вы увидите «Ожерелье Руси православ...
Смоленск

Экскурсионные туры на несколько дней

Три дня в Смоленских усадьбах
Три дня в Смоленских усадьбах
от
17100
за чел.
В этом туре вы посетите самые знаменитые смоленские усадьбы. Вы посетите родовое имение Грибоедовых, один из крупных культурных центров России, музей-...
Вязьма
Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
от
15000
за чел.
Окунитесь в богатую историю Смоленской земли! Этот тур – один из самых популярных и востребованных у наших гостей. Вы увидите «Ожерелье Руси православ...
Смоленск
Большое путешествие по Смоленской земле
Большое путешествие по Смоленской земле
от
26100
за чел.
Насыщенный, интересный, многоликий тур по Смоленской земле оставит только прекрасные воспоминания! Вы познакомитесь с одним из древнейших русских горо...
Смоленск
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