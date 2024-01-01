Туры в городах Смоленской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Смоленской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Гастрономические туры
от
15000
₽
за чел.
Окунитесь в богатую историю Смоленской земли! Этот тур – один из самых популярных и востребованных у наших гостей. Вы увидите «Ожерелье Руси православ...
Экскурсионные туры на несколько дней
от
17100
₽
за чел.
В этом туре вы посетите самые знаменитые смоленские усадьбы. Вы посетите родовое имение Грибоедовых, один из крупных культурных центров России, музей-...
от
15000
₽
за чел.
Окунитесь в богатую историю Смоленской земли! Этот тур – один из самых популярных и востребованных у наших гостей. Вы увидите «Ожерелье Руси православ...
от
26100
₽
за чел.
Насыщенный, интересный, многоликий тур по Смоленской земле оставит только прекрасные воспоминания! Вы познакомитесь с одним из древнейших русских горо...