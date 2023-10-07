Прокатиться с ветерком, устроить пикник на борту и искупаться в открытом море
Что может быть прекраснее, чем прогулка по Чёрному морю на комфортабельной яхте Azimut в компании самых близких? Возьмите с собой любимые напитки, вкусную еду, включите приятную музыку и наслаждайтесь — красивыми видами, отдыхом, друг другом! А обо всём остальном позаботимся мы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Почему Azimut?
Наша яхта не только просторная, но и достаточно быстрая — развивает скорость до 30 узлов (55 км/ч). Прилив адреналина от стремительного движения по волнам вам обеспечен! На борту есть всё для отличного отдыха: три полностью оборудованные каюты, уютные диванчики, кухня, туалет и душ — в вашем распоряжении. Отдельного внимания заслуживает флайбридж — отличное место, чтобы отдохнуть, полюбоваться видами и сделать эффектные фотографии.
Любой маршрут
Вы сами выбираете направление для прогулки. Можете отправиться до границы с Абхазией, полюбоваться Кавказским хребтом, увидеть Олимпийский парк. Окунувшись в море в удалении от берега, получите заряд новых ярких эмоций. Если повезёт, повстречаете дельфинов — они частые гости этих мест.
Организационные детали
- В стоимость входит аренда яхты с капитаном, трансфер из отеля и обратно, страховка, пресная вода
- По желанию за дополнительную плату можем организовать для вас проведение праздника на борту и провести профессиональную видеосъёмку. Стоимость уточняйте в переписке.
- На борт можете взять свою еду и напитки (кроме красного вина)
- Не забудьте головной убор, крем от загара, солнцезащитные очки, купальные принадлежности и полотенце
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 184 туристов
Я Сергей, в Сочи приехал в 2015 году. Это был первый раз, когда я увидел море. На тот период времени я и представить не мог, что открою тут свой первый бизнес и заработаю свой первый миллион. Когда я приехал в горы зимой и увидел шикарные курорты Красной Поляны, то влюбился окончательно! Получил новое образование и стал горнолыжным инструктором, а ещё — гидом и проводником. По сей день я живу в Сочи, и мне есть что рассказать и показать. Думаю, мы найдём общий язык и с тобой, мой читатель. Бронируй ски-сафари, будем катать и общаться.
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