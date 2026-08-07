Что может быть прекраснее, чем прогулка по Чёрному морю на комфортабельной яхте Azimut в компании самых близких? Возьмите с собой любимые напитки, вкусную еду, включите приятную музыку и наслаждайтесь — красивыми видами, отдыхом, друг другом! А обо всём остальном позаботимся мы.
Описание экскурсии
Почему Azimut?
Наша яхта не только просторная, но и достаточно быстрая — развивает скорость до 30 узлов (55 км/ч). Прилив адреналина от стремительного движения по волнам вам обеспечен! На борту есть всё для отличного отдыха: три полностью оборудованные каюты, уютные диванчики, кухня, туалет и душ — в вашем распоряжении. Отдельного внимания заслуживает флайбридж — отличное место, чтобы отдохнуть, полюбоваться видами и сделать эффектные фотографии.
Любой маршрут
Вы сами выбираете направление для прогулки. Можете отправиться до границы с Абхазией, полюбоваться Кавказским хребтом, увидеть Олимпийский парк. Окунувшись в море в удалении от берега, получите заряд новых ярких эмоций. Если повезёт, повстречаете дельфинов — они частые гости этих мест.
Организационные детали
- В стоимость входит аренда яхты с капитаном, трансфер из отеля и обратно, страховка, пресная вода
- По желанию за дополнительную плату можем организовать для вас проведение праздника на борту и провести профессиональную видеосъёмку. Стоимость уточняйте в переписке.
- На борт можете взять свою еду и напитки (кроме красного вина)
- Не забудьте головной убор, крем от загара, солнцезащитные очки, купальные принадлежности и полотенце
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провели экскурсии для 886 туристов
Я приехал в Сочи в 2015 году. Это был первый раз, когда я увидел море. В то время я и представить не мог, что открою тут первый бизнес и заработаю
Входит в следующие категории Сочи
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