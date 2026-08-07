Что может быть прекраснее, чем прогулка по Чёрному морю на комфортабельной яхте Azimut в компании самых близких? Возьмите с собой любимые напитки, вкусную еду, включите приятную музыку и наслаждайтесь — красивыми видами, отдыхом, друг другом! А обо всём остальном позаботимся мы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Почему Azimut?

Наша яхта не только просторная, но и достаточно быстрая — развивает скорость до 30 узлов (55 км/ч). Прилив адреналина от стремительного движения по волнам вам обеспечен! На борту есть всё для отличного отдыха: три полностью оборудованные каюты, уютные диванчики, кухня, туалет и душ — в вашем распоряжении. Отдельного внимания заслуживает флайбридж — отличное место, чтобы отдохнуть, полюбоваться видами и сделать эффектные фотографии.

Любой маршрут

Вы сами выбираете направление для прогулки. Можете отправиться до границы с Абхазией, полюбоваться Кавказским хребтом, увидеть Олимпийский парк. Окунувшись в море в удалении от берега, получите заряд новых ярких эмоций. Если повезёт, повстречаете дельфинов — они частые гости этих мест.

Организационные детали