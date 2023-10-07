Премиальная прогулка на яхте в Сочи

Прокатиться с ветерком, устроить пикник на борту и искупаться в открытом море

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Что может быть прекраснее, чем прогулка по Чёрному морю на комфортабельной яхте Azimut в компании самых близких? Возьмите с собой любимые напитки, вкусную еду, включите приятную музыку и наслаждайтесь — красивыми видами, отдыхом, друг другом! А обо всём остальном позаботимся мы.
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
Премиальная прогулка на яхте в Сочи
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Почему Azimut?

Наша яхта не только просторная, но и достаточно быстрая — развивает скорость до 30 узлов (55 км/ч). Прилив адреналина от стремительного движения по волнам вам обеспечен! На борту есть всё для отличного отдыха: три полностью оборудованные каюты, уютные диванчики, кухня, туалет и душ — в вашем распоряжении. Отдельного внимания заслуживает флайбридж — отличное место, чтобы отдохнуть, полюбоваться видами и сделать эффектные фотографии.

Любой маршрут

Вы сами выбираете направление для прогулки. Можете отправиться до границы с Абхазией, полюбоваться Кавказским хребтом, увидеть Олимпийский парк. Окунувшись в море в удалении от берега, получите заряд новых ярких эмоций. Если повезёт, повстречаете дельфинов — они частые гости этих мест.

Организационные детали

  • В стоимость входит аренда яхты с капитаном, трансфер из отеля и обратно, страховка, пресная вода
  • По желанию за дополнительную плату можем организовать для вас проведение праздника на борту и провести профессиональную видеосъёмку. Стоимость уточняйте в переписке.
  • На борт можете взять свою еду и напитки (кроме красного вина)
  • Не забудьте головной убор, крем от загара, солнцезащитные очки, купальные принадлежности и полотенце

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Для школьников
Летние
Романтические
На яхте
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