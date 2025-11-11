Индивидуальная
до 4 чел.
В краю магнолий. Прогулка по паркам Сочи
Погрузитесь в атмосферу цветущего Сочи, где каждый уголок скрывает историю и уникальные растения. Узнайте секреты ландшафтных дизайнеров
Начало: В районе парка «Ривьера»
12 дек в 13:00
14 дек в 08:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дендрарий и роща
Путешествие в мир природы Сочи: дендрарий с экзотическими растениями и заповедная тисо-самшитовая роща. Откройте для себя красоту и свежесть природы
Начало: У вашего отеля в Сочи, Адлере или Имеретинском кур...
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
11 600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по парку «Южные культуры»
Полюбоваться цветущими аллеями, подышать полезными ароматами и погрузиться в мир растений
Начало: У входа в парк Южные культуры
Сегодня в 11:00
13 дек в 11:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННАТАЛЬЯ11 ноября 2025Чудесно, очень понравилась экскурсия. Елена, человек влюбленный в свое дело. Все доходчиво, интересно, факты о природе, о которых просто негде было бы узнать. Огромная благодарность. Место красивейшее, воздух божественный.
- ССветлана2 апреля 2025Экскурсия понравилась, очень приятный экскурсовод. Но у меня были дети 3 класса- главные слушатели, и я хотела, чтобы акцент был
- ССветлана18 марта 2025Лариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по парку останется в памяти надолго.
- ННаталья5 января 2025Очень интересная экскурсия, понравилась как взрослым, так и детям. Андрей замечательный экскурсовод, увлеченный тем о чем рассказывает!
- ТТатьяна8 ноября 2023Очень познавательно! Прекрасный экскурсовод! Татьяна просто влюбила всю нашу компанию и взрослых и детей этот парк.
- ММария19 сентября 2023Отзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со Светланой.
Приехав в южный город в начале апреля, мы оказались, к тому
- ЕЕвгений11 апреля 2023В е очень понравилось! Огромное спасибо гиду!)
- ООксана24 марта 2023Экскурсия нам всем очень понравилась!! Были с ребёнком 9 лет, он с удовольствием слушал. А когда получил ещё и бинокль,
- ССветлана27 сентября 2022Спасибо Андрею за содержательный рассказ на экскурсии по парку Южные культуры. Маршрут был выбран оптимальный для заявленного времени (1,5 часа).
- ААлёна14 сентября 2022Очень понравилась экскурсия с Татьяной! Год назад мы уже были в парке Южные культуры самостоятельно, а теперь решили пройти с
- ААнна26 июля 2022Добрый день, вчера были на экскурсии с Татьяной, безумно увлекательная экскурсия, Татьяна очень интересно рассказывает, экскурсия в 1,5 часа пролетела незаметно, ребёнок весь вечер пересказывал истории Татьяны. Огромное спасибо 😊😊😊
