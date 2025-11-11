Мои заказы

Дендропарк Южные Культуры – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Дендропарк Южные Культуры» в Сочи, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В краю магнолий. Прогулка по паркам Сочи
Погрузитесь в атмосферу цветущего Сочи, где каждый уголок скрывает историю и уникальные растения. Узнайте секреты ландшафтных дизайнеров
Начало: В районе парка «Ривьера»
12 дек в 13:00
14 дек в 08:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное (из Сочи)
На машине
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дендрарий и роща
Путешествие в мир природы Сочи: дендрарий с экзотическими растениями и заповедная тисо-самшитовая роща. Откройте для себя красоту и свежесть природы
Начало: У вашего отеля в Сочи, Адлере или Имеретинском кур...
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
11 600 ₽ за всё до 3 чел.
Пешеходная экскурсия по парку «Южные культуры»
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по парку «Южные культуры»
Полюбоваться цветущими аллеями, подышать полезными ароматами и погрузиться в мир растений
Начало: У входа в парк Южные культуры
Сегодня в 11:00
13 дек в 11:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    НАТАЛЬЯ
    11 ноября 2025
    Пешеходная экскурсия по парку «Южные культуры»
    Чудесно, очень понравилась экскурсия. Елена, человек влюбленный в свое дело. Все доходчиво, интересно, факты о природе, о которых просто негде было бы узнать. Огромная благодарность. Место красивейшее, воздух божественный.
  • С
    Светлана
    2 апреля 2025
    Пешеходная экскурсия по парку «Южные культуры»
    Экскурсия понравилась, очень приятный экскурсовод. Но у меня были дети 3 класса- главные слушатели, и я хотела, чтобы акцент был
    читать дальше

    сделан на них. К сожалению, экскурсовод, часто давала информацию по ходу экскурсии, то есть для тех, кто шёл вначале, остальных не всегда ждали и им было не слышно. Поэтому мои ожидания не оправдались. К середине экскурсии экскурсовода вообще перестали слушать, хотя мои дети всегда с удовольствием слушают экскурсии. Удержать их внимание не удалось, хотя организатор рассказывала о том, что её экскурсии отмечены Президентом России. Очевидно, для нас была другая подача информации и её содержание, к тому же другой экскурсовод (не организатор). Я поняла, что в данном парке дети могли обойтись и без экскурсии, так как им и так было интересно, а информация их не увлекла. Для взрослых людей возможно формат подходящий, но это не лучшая экскурсия, которую я посетила.

  • С
    Светлана
    18 марта 2025
    Пешеходная экскурсия по парку «Южные культуры»
    Лариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по парку останется в памяти надолго.
    Лариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по паркуЛариса Николаевна - глубоко эрудированный гид, умеющий подать материал полно, интересно, разнообразно. Замечательная прогулка по парку
  • Н
    Наталья
    5 января 2025
    Пешеходная экскурсия по парку «Южные культуры»
    Очень интересная экскурсия, понравилась как взрослым, так и детям. Андрей замечательный экскурсовод, увлеченный тем о чем рассказывает!
    Очень интересная экскурсия, понравилась как взрослым, так и детям. Андрей замечательный экскурсовод, увлеченный тем о чем рассказывает!Очень интересная экскурсия, понравилась как взрослым, так и детям. Андрей замечательный экскурсовод, увлеченный тем о чем рассказывает!Очень интересная экскурсия, понравилась как взрослым, так и детям. Андрей замечательный экскурсовод, увлеченный тем о чем рассказывает!
  • Т
    Татьяна
    8 ноября 2023
    Пешеходная экскурсия по парку «Южные культуры»
    Очень познавательно! Прекрасный экскурсовод! Татьяна просто влюбила всю нашу компанию и взрослых и детей этот парк.
    Очень познавательно! Прекрасный экскурсовод! Татьяна просто влюбила всю нашу компанию и взрослых и детей этот паркОчень познавательно! Прекрасный экскурсовод! Татьяна просто влюбила всю нашу компанию и взрослых и детей этот парк
  • М
    Мария
    19 сентября 2023
    Пешеходная экскурсия по парку «Южные культуры»
    Отзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со Светланой.
    Приехав в южный город в начале апреля, мы оказались, к тому
    читать дальше

    же, в огромном пространстве незнакомых более северному жителю растений. Необычного вида, с необычными названиями, неожиданным запахами, многие уже с цветами… Огромные эвкалипты, платаны,чащоба бамбука, лавры, множество самых необыкновенных хвойных, тенистые дорожки, водоёмы с черепахами, рыбами, лебедями… В этом мире наш экскурсовод Светлана рассказала и показала нам много интересного, мы очень довольны экскурсией, которая продлилась намного дольше расчётного времени, т. к. Светлана, видя нашу заинтересованность, не скупилась поделиться своими знаниями, отвечала на все наши вопросы. Спасибо!

    Отзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со СветланойОтзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со СветланойОтзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со СветланойОтзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со СветланойОтзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со СветланойОтзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со СветланойОтзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со СветланойОтзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со СветланойОтзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со СветланойОтзыв об экскурсии 04.04.2023 в Парк Южные культуры со Светланой
  • Е
    Евгений
    11 апреля 2023
    Пешеходная экскурсия по парку «Южные культуры»
    В е очень понравилось! Огромное спасибо гиду!)
  • О
    Оксана
    24 марта 2023
    Пешеходная экскурсия по парку «Южные культуры»
    Экскурсия нам всем очень понравилась!! Были с ребёнком 9 лет, он с удовольствием слушал. А когда получил ещё и бинокль,
    читать дальше

    то интереснее стало вдвойне!! Парк разнообразный и красивый. Но надо смотреть, конечно, в тёплое время года, когда всё цветёт и благоухает.
    Экскурсию рекомендую!

  • С
    Светлана
    27 сентября 2022
    Пешеходная экскурсия по парку «Южные культуры»
    Спасибо Андрею за содержательный рассказ на экскурсии по парку Южные культуры. Маршрут был выбран оптимальный для заявленного времени (1,5 часа).
    читать дальше

    Самостоятельно прогуляться по этому парку конечно же можно, но информационно обогатиться - только с экскурсоводом! Рекомендую данную экскурсию.
    Экскурсовод пунктуальный и очень коммуникабельный.

    Спасибо Андрею за содержательный рассказ на экскурсии по парку Южные культуры. Маршрут был выбран оптимальный дляСпасибо Андрею за содержательный рассказ на экскурсии по парку Южные культуры. Маршрут был выбран оптимальный для
  • А
    Алёна
    14 сентября 2022
    Пешеходная экскурсия по парку «Южные культуры»
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной! Год назад мы уже были в парке Южные культуры самостоятельно, а теперь решили пройти с
    читать дальше

    гидом. Это - небо и земля! Татьяна рассказала столько интересного о растениях и об истории парка, мы заглянули в такие уголки и увидели много интересного, мимо чего точно прошли бы без неё. Видно, что она любит парк, увлечена жизнью его растений. Экскурсия продолжалась больше заявленного времени, и это время пролетело незаметно. Экскурсию однозначно рекомендуем!

  • А
    Анна
    26 июля 2022
    Пешеходная экскурсия по парку «Южные культуры»
    Добрый день, вчера были на экскурсии с Татьяной, безумно увлекательная экскурсия, Татьяна очень интересно рассказывает, экскурсия в 1,5 часа пролетела незаметно, ребёнок весь вечер пересказывал истории Татьяны. Огромное спасибо 😊😊😊

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дендропарк Южные Культуры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В краю магнолий. Прогулка по паркам, скверам и садам Сочи
  2. Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное (из Сочи)
  3. Пешеходная экскурсия по парку «Южные культуры»
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Роза Хутор
  3. Самое главное
  4. Юпшарский каньон
  5. Чайная плантация
  6. Ущелья
  7. Олимпийский Парк
  8. Зимний Театр
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в декабре 2025
Сейчас в Сочи в категории "Дендропарк Южные Культуры" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 11 600. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2025 год по теме «Дендропарк Южные Культуры», 33 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль