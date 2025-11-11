читать дальше

сделан на них. К сожалению, экскурсовод, часто давала информацию по ходу экскурсии, то есть для тех, кто шёл вначале, остальных не всегда ждали и им было не слышно. Поэтому мои ожидания не оправдались. К середине экскурсии экскурсовода вообще перестали слушать, хотя мои дети всегда с удовольствием слушают экскурсии. Удержать их внимание не удалось, хотя организатор рассказывала о том, что её экскурсии отмечены Президентом России. Очевидно, для нас была другая подача информации и её содержание, к тому же другой экскурсовод (не организатор). Я поняла, что в данном парке дети могли обойтись и без экскурсии, так как им и так было интересно, а информация их не увлекла. Для взрослых людей возможно формат подходящий, но это не лучшая экскурсия, которую я посетила.