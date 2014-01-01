Парк 🌳 легенда, национальное достояние России, сохранившееся после проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В ходе экскурсии 🧭 вы посетите грандиозные сооружения, возведенные в парке 🌳, и узнаете об истории 📖 их возникновения. Побываете в местах, где награждались чемпионы и проводились другие международные события.

Помимо этого вам откроются интересные факты из истории 📖 создания парка, ведь это особенное место для города. Во время прогулки вы узнаете про развлекательные мероприятия в Имеретинской низменности, каждый найдет, чем скрасить свой досуг на любой вкус и кошелек.

Готовы почувствовать себя частью масштабных исторических событий и проникнуться энергетикой этого места. Тогда вам с нами!

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.