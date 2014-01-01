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Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Сочи
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 690 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи

Что вы увидите

  • Вокзал Олимпийский парк
  • Трибуны Формулы 1
  • Радужный мост
  • Планетарий
  • Стадион Фишт
  • Кладбище старообрядцев
  • Фонтан Чаша Олимпийского огня
  • Медальная площадь
  • Ледовые дворцы Большой и Айсберг
  • Музейный комплекс
  • Колесо Времени
  • Сочи Парк
Парк 🌳 легенда, национальное достояние России, сохранившееся после проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В ходе экскурсии 🧭 вы посетите грандиозные сооружения, возведенные в парке 🌳, и узнаете об истории 📖 их возникновения. Побываете в местах, где награждались чемпионы и проводились другие международные события.
Помимо этого вам откроются интересные факты из истории 📖 создания парка, ведь это особенное место для города. Во время прогулки вы узнаете про развлекательные мероприятия в Имеретинской низменности, каждый найдет, чем скрасить свой досуг на любой вкус и кошелек.
Готовы почувствовать себя частью масштабных исторических событий и проникнуться энергетикой этого места. Тогда вам с нами!
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 ул. Казачья, 64
Место завершения
🏁 Олимпийский проспект, 21
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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