Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Каждый город России может похвастать своим «Арбатом» — главной пешеходной улицей города, но такую как улица Навагинская, вы не встретите нигде. Величественные кипарисы, платаны, калифорнийские пальмы украшают любимое место для прогулок жителей и гостей города.

Экскурсия начнется от главных ворот центрального Сочи — Железнодорожного вокзала. В ходе увлекательной прогулки вы послушаете об истории формирования улиц центрального Сочи, у вас будет возможность попробовать чурчхеллу или копченный сыр сулугуни на Центральном Сочинском рынке. Также вам предстоит пройти вдоль набережной реки Сочи, и при желании посетить несколько музеев.

Сама пешеходная улица Навагинская полна сюрпризов и неожиданностей. Пройдя по ней, вы сможете загадать заветное желание, заглянуть в советское прошлое, пройтись по аллее славы, сфотографироваться на площади Флага и окунуться в атмосферу беззаботности, которую создают уличные музыканты, кофейни и рестораны по пути.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Организационные моменты