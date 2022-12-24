Нити Сочи: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу

Нити Сочи

Нити Сочи: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Нити Сочи: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Нити Сочи: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Нити Сочи: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Нити Сочи: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу
Нити Сочи: иммерсивный аудиоспектакль-прогулка по городу

Что вас ожидает 🤩

  • Сквер Венчагова
  • Зимний театр
  • Питьевой бювет
  • Приморский парк
  • Гостиница Приморская
  • Гостиница Магнолия
  • Художественный музей
  • Библиотека Пушкина
  • Якорь и пушка
  • Дом Гордона
  • Бюст Тореса
  • Фестивальный
  • “Туннель Сталина”
  • Памятник Островскому
  • Собор Архангела Михаила
  • Маяк
  • Галлея Форт
  • Эллинский спуск
  • Телеграф
  • Пляж Маяк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Узнайте Сочи с абсолютно новой стороны! На аудиоэкскурсии по городу вы будете не просто слушателем, а настоящим исследователем.
Вы станете героем прямого эфира радиопередачи «Нити». Вместе с историком и радиоведущими вы изучите прошлое, настоящее и будущее города. Гуляя по тем местам, где всё начиналось, и наблюдая, как развивался Сочи.
Это не просто экскурсия, а история — о мечтах и думах простых горожан нескольких столетий. Тех, кто строил дома, благоустраивал парки, украшал скверы. Как город стал таким красивым? И каким он станет через много лет?
На прогулке по улицам и паркам вы поучаствуете в диалоге с городом и станете свидетелем различных эпох.
Как только вы наденете наушники, вы станете полноправным героем радиоэфира. Вместе с ведущей, корреспондентом и историком вы исследуете город и попытаетесь ответить на вопрос: какой он, любимый Сочи?
Иммерсивная арт-прогулка подойдёт всем, кто ищет новые формы познания города. Авторский текст, мощный саунд-дизайн и глубокие голоса актёров создают атмосферу, в которой вы станете частью представления, а улицы послужат декорациями.
Следуйте за голосом – и вам откроются тайны этого города!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут по Сочи с офлайн-картой для удобной навигации
  • Иммерсивный спектакль от проекта «Голос города»
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курортный проспект, 12
Завершение: Приморская улица, 3А
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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